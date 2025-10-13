【NHKカルチャー】おんな流し“おかゆ”と味わう歌謡曲の世界！青山・千葉・柏で開催決定！
「平成のおんなギター流し」として知られ、歌手・シンガーソングライター・昭和歌謡DJとしても活躍する"おかゆ"さんが、青山・千葉・柏の3会場で歌謡曲講座を開講します。
歌手、シンガーソングライター、昭和歌謡DJ おかゆさん
◆講師紹介：おかゆ
北海道・札幌市出身。
幼い頃、歌手になることを夢見ていた母とともにスナックで歌謡曲に親しみ、音楽に目覚める。
上京後、母の急逝をきっかけに歌手の道を本格的に志し、2014年より“流し”として活動開始。
ギター片手に全国を巡り、唯一無二の存在感で「平成のおんなギター流し」として多くのファンに支持されている。
◆講座概要
【青山教室】
『おんな流し“おかゆ”と味わう歌謡曲』
歌と語りでじっくり味わう、昭和歌謡の世界。
おかゆさんならではの選曲と生歌唱を交えた贅沢な3回シリーズ！
青山教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319321.html
『おんな流し“おかゆ”と味わう歌謡曲』
講師：歌手、シンガーソングライター、昭和歌謡DJ おかゆ
開催形式：教室受講
開催日時：2025年10月16日（木）
2025年11月20日（木）
2025年12月11日（木）
各回 19:00～20:30 （全3回）
受講料：会員 15,114円（税込）
一般（入会不要） 17,160円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319321.html
【千葉教室】
『昭和100年、おんな流しおかゆが語る流しと歌謡曲の世界』
流し文化のルーツから、現代の“おんな流し”としてのリアルな語りまで。
歌謡曲に生きた昭和の空気をおかゆさんとともに体感！
千葉教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319682.html
『昭和100年、おんな流しおかゆが語る流しと歌謡曲の世界』
講師：歌手、シンガーソングライター、昭和歌謡DJ おかゆ
開催形式：教室受講
開催日時：2025年11月8日（土）
14:30～16:00
受講料：会員 4,576円（税込）
一般（入会不要） 5,148円（税込）
主催：NHK文化センター千葉教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319682.html
【柏教室】
『おんな流しおかゆが語る 昭和100年、レコードと歌謡曲の世界』
昭和歌謡に欠かせない「レコード文化」にフォーカス。
おかゆさん秘蔵のレコードを聴きながら、昭和の名曲と時代背景に迫ります。
柏教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319320.html
『おんな流しおかゆが語る 昭和100年、レコードと歌謡曲の世界』
講師：歌手、シンガーソングライター、昭和歌謡DJ おかゆ
開催形式：教室受講
開催日時：2025年11月29日（土）
10:30～12:00
受講料：会員 4,576円（税込）
一般（入会不要） 5,148円（税込）
主催：NHK文化センター柏教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319320.html
◆こんな方におすすめ！
・おかゆさんファンの方
・昭和歌謡に興味がある方
・歌唱や表現に関心がある方
・昭和の懐かしい雰囲気が好きな方
・スナック文化や流しに魅力を感じる方
◆講座の特徴
・生歌唱による臨場感あふれるレクチャー
・昭和歌謡の背景や歌い方のコツも解説
・アットホームな雰囲気で初心者も安心
・音楽好きなお友達との参加にもぴったり
・もちろんお一人での参加も大歓迎！
皆様のご参加をお待ちしております。