Ãæ¹ñºÇÂçµé¤ÎËÇ°×¾¦ÃÌ²ñ¡¡Ãæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹½£¸ò°×²ñ¡Ë2025½© ¸½ÃÏÄÌÌõ¡¡¹½£ÇãÉÕÂå¹Ô¡¡Canton Fair 10·î15Æü¤«¤é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÁ±¨Í¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊYuuto CANTON¡Ë¤Ï²¼Ãå¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¡¢Ãå°µ¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¬ー¥É¤ÎÃæ¹ñµÁ±¨Ë¥À½²Ã¹©¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¸½ÃÏÄÌÌõ¶ÈÌ³¡¢ÇãÉÕÂå¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãå°µ¥ì¥®¥ó¥¹¡¢²¼Ãå¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÅù¤òÃæ¿´¤Ë»¨²ß¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÇØ·Ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê²Á³Ê¤È¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¤´Äó°Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÀ¼Ò¼ÂÀÓ¤Î¤´¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¿·µ¬¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹¸ò²ñ¡¢¹½£¸ò°×²ñ¡Ë¤Ï10·î15Æü¤«¤é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹½£¸ò°×²ñÆüËÜ¸ìÄÌÌõ¡¡¹½£»Ô¾ìÇãÉÕÂå¹Ô¡¡¹½£°ÆÆâ¡¡¶ÈÌ³³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¹¸ò²ñ¤ÎÅ¸¼¨ÌÌÀÑ¤Ï155ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤ÎÁí¿ô¤Ï7Ëü4600¤Ç¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¿ô¤Ï3Ëü2000¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¤¦¤ÁÌó3600¼Ò¤Ï½é½ÐÅ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¡¢ÀìÌçÆÃ²½·¿´ë¶È¡¢°ì¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥ÎÉ´ë¶È¿ô¤â»Ë¾åºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ1Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢½ÐÅ¸´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î34%¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½ÉÊ35Ëü3000ÅÀ¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾¦Ì³ÉôÂÐ³°ËÇ°×»Ê¤Î²¦»Ö²Ú»ÊÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¸ò°×²ñ¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È°åÎÅÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡´ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤Ê¤É¤Î´ë¶È47¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë´ë¶È¤¬46¼Ò»²²Ã¤·¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢ÂÐ³°ËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÃíÌÜÅÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹¸ò²ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Í¢½ÐÍÑ¤ÎÍ¥ÎÉ¾¦ÉÊ¤Î¹ñÆâÈÎÏ©³«Âó¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌó3000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¾¦ÃÌ¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢600²ó°Ê¾å¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤È13¤Î¥Æー¥Þ¥Õ¥©ー¥é¥à¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡õ¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹
²ÈÄíÍÑÅÅ²½À½ÉÊ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¾ðÊóÀ½ÉÊ
À½Â¤¶È
»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤¡¢²Ã¹©µ¡³£ÀßÈ÷¡¢Æ°ÎÏµ¡³£¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ¡¢°ìÈÌµ¡³£¤ª¤è¤Óµ¡³£´ðÁÃÉôÉÊ¡¢·úÀßµ¡³£¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¡¢¿·ÁÇºà¤ª¤è¤Ó²½³ØÀ½ÉÊ
¾è¤êÊª¤ÈÆóÎØ¼Ö
¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¤È¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¼ÖÎ¾¡¢¼ÖÎ¾¥¹¥Ú¥¢¥Ñー¥Ä¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¡¢¼«Å¾¼Ö
¾ÈÌÀ¤ÈÅÅµ¤
¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢ÅÅ»Ò¡¦ÅÅµ¤À½ÉÊ¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»
²ÈÄíÍÑÉÊ
°ìÈÌÆ«¼§´ï¡¢Âæ½êÍÑÉÊ¡¦¿©´ï¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ
¥®¥Õ¥È¡õ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó
¥¬¥é¥¹¹©·ÝÉÊ¡¢²ÈÄíÍÑÁõ¾þÉÊ¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¡¢º×¤êÍÑÉÊ¡¢¥®¥Õ¥È¡¦·ÊÉÊ¡¢»þ·×¡¢ÏÓ»þ·×¡¢¸÷³Øµ¡´ï¡¢Èþ½ÑÆ«¼§´ï¡¢¿¥Êª¡¢äÛ¡¦Å´À½ÉÊ
·úÃÛ¡¦²È¶ñ
·úÃÛ¡¦Áõ¾þ»ñºà¡¢±ÒÀ¸¡¦Íá¼¼ÀßÈ÷¡¢²È¶ñ¡¢ÀÐºà¡¦Å´ºàÁõ¾þ¡¢²°³°¥¹¥ÑÀßÈ÷
¤ª¤â¤Á¤ã¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ ¥Ù¥Óー¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£
´á¶ñ¡¢»Ò¶¡ÍÑÉÊ¡¢¥Ù¥Óー¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÍÑÉÊ¡¢»Ò¶¡Éþ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¿Â»ÎÉþ¡¦ÉØ¿ÍÉþ¡¢²¼Ãå¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¡¢ÌÓÈé¡¦Èé³×¡¦±©ÌÓ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦Áõ¾þÉÊ¡¢Á¡°Ý¸¶ÎÁ¡¦À¸ÃÏ¡¢·¤¡¦¥±ー¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥°
¥Ûー¥à¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ûー¥à¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
Ê¸Ë¼¶ñ
»öÌ³ÍÑÉÊ
·ò¹¯¤È¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
°åÌôÉÊ¡¢·ò¹¯À½ÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¿©ÉÊ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Î¹¹Ô¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÍÑÉÊ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¡¢¥È¥¤¥ì¥¿¥êー¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡¢¿©ÉÊ
¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î»þÂå¤³¤½°ìÊâÁá¤¯À¤³¦¤ØÇä¤ê½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È°ìÈÖ¶á¤¤À¤³¦ËÇ°×ÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹½£¸ò°×²ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë°Â¿´¤·¡¢À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¡Ö¹½£¸ò°×²ñ¡×¤ÇºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦Yuuto¹½£»Ù¼Ò¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢ÌÂ¤ï¤º¤ËÉñÂæ¤Ë¤ªÎ©¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Ãæ´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤«¤é¡¢2011Ç¯7·î¡ØYT¡¡GX4¡¡TOP10¡Ù¡Ê¥æー¥È¥¸ー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥Æ¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2011~16Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø4¤Ä¤ÎG¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁGreenGrowthGlobalGreat¡¡Company¤ò¥ー¤È¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ØTOP10¤Î¼Â¸½¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò¤ò¤¢¤²¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¼è°ú´õË¾´ë¶È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
µÁ±¨Í¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êyuuto japan¡Ë/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:h(https://ytbra.com)ttps://ytbra.com
(https://ytbra.com%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%9A%E3%83%8F%E3%83%B3)E-mail: info@yuuto-japan.com
µÁ±¨¹©¾ì¡§µÁ±¨»ÔÄÌÊõÏ©179¹æ
¿¼圳»Ù¼Ò¡§¿¼圳»ÔÎ¶Ö¾¶èºäÅÄ±ÑÃ£Ë¹©¶È±àCÅï1F
¹½£»Ù¼Ò¡§¹½£»ÔÇò±À¶èÀí×ÅÏ©395¹æÅ·¿ð¹¾ì1122
ÂçÏ¢»Ù¼Ò¡§ÂçÏ¢»ÔÃæ»³¶èÌÀß·³¹27-1
ÆüËÜ»öÌ³½ê: ²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¹¾¥±ºê2-26-2
LINE¤ÎID¡§yiwuyuuto