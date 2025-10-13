【新商品／神戸空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイションSpecial　宮古島」を販売開始！30日前まで受付限定のスペシャル価格！60日前予約でさらにお得♪事前座席指定ok！

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイションSpecial 宮古島」【神戸空港発着】の販売を開始します。

スカイマークでお得に宮古島を満喫！

「スカイステイションSpecial 宮古島」

スカイマークを利用して神戸空港から宮古島へ。宮古島はサンゴ礁の隆起によりできた島で、平坦な地形で山がありません。サンゴの地層は水はけが良く、雨水はすぐに地下に浸透し、地下水として海に流れていきますので、土砂が海に流れ込みにくい構造になっています。そんな「宮古ブルー」と讃えられる宮古島の海の碧さを体験しに宮古島を訪れてはいかがですか。ホテルの組み合わせも自由自在なのでリゾートホテルと繁華街のホテルの両方を楽しむこともできます！

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

スカイステイションSpecial 沖縄与那覇前浜ビーチ17エンド砂山ビーチ西平安名崎展望台

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイションSpecial 宮古島」【神戸空港発着】

・設定期間：2026年3月28日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

・出発の30日前まで受け付け可能です。

◆早割60日前割引でさらに500円割引

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』も販売中！

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年3月28日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

『たす旅』予約サイトはこちら♪

https://www.skypaktours.co.jp/

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

「たす旅」販売中