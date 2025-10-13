DKB、1年3カ月ぶりにカムバック！9thミニアルバム『Emotion』のスケジューラー公開

Danmee 株式会社

抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB(ダークビー)が、約1年3カ月ぶりとなる新作ミニアルバム『Emotion』を引っ提げ、10月23日（木）にカムバックする。

所属事務所Brave Entertainmentは10月13日(月)午前0時、DKBの公式YouTubeチャンネルおよびSNSを通じて9thミニアルバム『Emotion』のタイトルおよびスケジューラー映像『DKB:FOOTAGE＼Emotion＼COMEBACK』を公開。ファンの期待を一気に高めた。

公開された映像では、ニューアルバムのタイトル『Emotion』とともに、タイトル曲『Irony』の音源の一部と練習風景が披露され、より一層作品への関心が高まっている。

また、映像のラストには今後のプロモーションスケジュールも明らかにされ、アルバム発売までの期間、さまざまなコンテンツが順次公開されることが予告された。

スケジュールによると、10月14日(火)にトラックリスト公開、15日(水)および16日(木)に第1弾・第2弾コンセプトフォト公開、17日(金)および20日(月)に新曲の振付制作過程とダンススポイラーを収めた『FOOTAGE』映像公開、10月21日(火)タイトル曲『Irony』MVティザー公開と、多彩なティージングコンテンツが展開される予定だ。

さらに、15日(水)午後3時より韓国国内の各種オンライン音盤サイトにて『Emotion』の予約販売がスタートする。

作詞・作曲・振付まで自ら手がける“セルフプロデュース型オールラウンダーグループ”として愛されてきたDKBは、これまで『Sorry Mama』『Still』『ALL IN』『Rollercoaster』『24/7』『What The Hell』『Flirting X』などを発表し、国内外のK-POPファンから厚い支持を受けている。

アップグレードされた音楽性とパフォーマンスで再びファンの前に立つDKBの9thミニアルバム『Emotion』は、10月23日（水）にオン・オフライン同時リリースされ、主要音楽配信サイトを通じて公開される予定だ。

【DKB 『DKB:FOOTAGE＼Emotion＼COMEBACK』】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3F9hxukc_9o ]

DKB日本オフィシャルファンクラブ https://dkb.jp/(https://dkb.jp/)

DKB JAPAN OFFICIAL X https://twitter.com/DKB_japan(https://twitter.com/DKB_japan)

DKB JAPAN OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL(https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL)

DKB(JP) OFFICIAL LINE https://page.line.me/dkbjapan(https://page.line.me/dkbjapan)