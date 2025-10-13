人事担当者注目！「リモートワークによって退職を思いとどまった理由」ランキング発表

株式会社LASSIC

株式会社LASSIC（ラシック）（本社：東京都港区、本店: 鳥取県鳥取市、代表取締役社長: 若山幸司、以下「LASSIC」）が運営する、「場所に依存しない働き方」を推進・支援する情報を発信するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、リモートワークによって退職を思いとどまった理由に関するアンケート調査を全国20歳～65歳の男女を対象に実施しました。

https://www.lassic.co.jp/teleremo/

リモートワークだからこその「辞めない理由」とは

「リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）」とお尋ねしたところ、以下のような結果となりました。

リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ

全体に共通して最も大きな理由となったのは「通勤時間がないから」でした。

割合で見ると、「リモートワークでできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがある」と回答した人（49.8%）の約半数、27.7%がその理由として挙げていますので、この点は見逃せません。

加えて、「飲み会がない」「MTG以外顔を合わせなくて済む」といった、対面コミュニケーションに関する理由も上位に入りました。



リモートワークは、人間関係のストレスを軽減する効果を発揮していると言えそうです。

性別による違いとは？

続いて、性別による違いも見ていきましょう。

【男性】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ【女性】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ

女性の場合「長時間、人に会うと疲れてしまう」という声が多く、「気疲れ」に対するアプローチが退職抑制のポイントとなりそうです。

対して男性は「上司が帰らないから残業という思考が不要になった」と答えた人が多く、業務効率向上や拘束感の緩和を重視していることが見えてきます。

年代別による違いとは？

続いて、年代別による違いも見ていきましょう。

【20代】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ【30代】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ【40代】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ【50代】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ【60代】リモートワークできる（できている）ことを理由に、退職を思いとどまったことがありますか？ あれば、その詳しい理由を教えてください（複数選択）結果グラフ

20代は「朝ぎりぎりまで寝ていられるから」と答えた人が最も多く、「通勤時間がないから」がダントツ1位の他世代よりも、「睡眠時間」の優先度が高い傾向があるようです。

一方30代・40代では「子育てと両立できる」が4位に入りました。

「自分時間」を重視する若手と、「家庭時間」を重視する中堅、という差異が見えてきます。

最後に注目すべきは、60代以上における「特にない」と回答した人の多さです。回答率は実に69.9％と、他世代に比較しても突出して高い数字となっています。

世代が上がるごとに、リモートワークの「退職を思いとどまらせる力」は薄れていくことが分かります。シニア層の定着を考えるなら別のアプローチが必要になってくるようです。

企業が取るべきこれからの一手とは？

今回の調査で、リモートワークによって退職を思いとどまる理由には、男女や年代によって異なる特徴があることが分かりました。

一方で、「通勤時間がない」ことが、全世代共通で恩恵となっていることが見て取れます。

逆に言えば、「通勤時間が苦痛」「通勤時間がもったいない」といった理由で退職意向が生まれる可能性があるとも読み取れます。

出社日数を増やす方針の企業は、経営やマネジメント視点で考える出社のメリットだけではなく、「通勤時間があっても出社したくなるメリット」を社員に実感してもらえるよう「何か」を用意すると良いのかもしれません。

さらに「採用」という視点で見てみれば、「通勤時間がない」ことが、“福利厚生”的に入社を判断する決め手になる可能性も否定できません。

離職率が気になる企業、採用で苦労される企業はリモートワークという選択肢を持たれてはいかがでしょうか。

テレリモ総研では、今後も継続して意識調査を行ってまいります。

テレリモ総研TOP

※テレリモ総研サイト内でも調査結果を基にしたコラムを公開中です。

https://www.lassic.co.jp/teleremo/

調査概要

調査期間：2025年5月23日～5月28日

調査対象：全国20歳～65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1005名

調査方法：インターネット調査

著作権について

本リリースは、自由に転載いただくことができます。

本リリースの著作権は株式会社LASSICに帰属しますが、以下の利用条件を満たす方には利用権を許諾します。

利用条件

(1) 情報の出典元として株式会社LASSICの名前を明記してください。

(2) 出典元として以下のＵＲＬへのリンクを設置してください。

https://www.lassic.co.jp

(3) 調査結果データの加工・改変は許可しておりません。

(4) 当社が相応しくないと判断した場合には、転載の許可を取り消し、掲載の中止を求めることができます。

(5) 掲載内容をもとに、独自のコンテンツとして編集・執筆いただくことができます。

テレリモ総研ロゴ

テレリモ総研では、人々が場所によって仕事内容や職種、勤務条件を左右されることなく活躍できる世界を実現すべく、テレワーク・リモートワークが働き方の選択肢の一つとして一般化することを目指し、多様な働き方に注目した情報をお届けしてまいります。

株式会社LASSIC（ラシック）についてLASSICロゴ

LASSICは2006年に鳥取県で創業し、『リモート社会をリードし、ボーダレスワークの実現によって社会に貢献する。』をビジョンに、「採用」「DX」分野においてボーダレスを促進させる仕組みづくりに邁進し、事業として社会貢献活動をしている企業です。



働き方×スペース×組織（雇用形態）これらの垣根を超えた働き方「ボーダレスワーク」は地方創生と日本の未来に活力を与えます。



人口減少社会における人・企業・地域の「雇用」「事業の継続性」といった社会課題は、リモート社会をリードし、ボーダレスワークをコアコンピタンスとする私たちLASSICが解決へと導きます。

会社概要

東京本社:〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル 4F

鳥取本社:〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方3-201-3

代表者: 代表取締役社長 若山 幸司

設 立: 2006 年 12 月 26 日

資本金: 9,968万円

サービス内容: リモートワークに専門特化した人材サービス「Remogu（リモグ）」「リラシク」、ITソリューション

URL: https://www.lassic.co.jp