「東レPPOテニス2025」協賛記念！「ebookjapan」「LINEマンガ」にてテニスマンガ特集開催！ 『BREAK BACK』など人気作品がお得に読める

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) と、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) が「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025」にオフィシャルスポンサーとして協賛していることを記念し、テニスマンガ特集を開催します。

■「東レPPOテニス2025」協賛記念！テニスマンガ特集：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/63585/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/63585/)

「ebookjapan」「LINEマンガ」を運営する当社は、「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025（東レPPOテニス2025）」にオフィシャルスポンサーとして協賛しています。

「東レPPOテニス2025」は、日本最大の国際女子プロテニス大会で、1984年に第1回大会が行われてから、今大会は第40回目を迎えます。

「マンガの未来を創る」べく、作品のグローバル展開やクリエイターの発掘・育成に注力している当社は、テニスというスポーツエンターテインメントの分野において国内外からも高い注目を集めている世界選手権大会のひとつである本大会に協賛することで、異なる分野の未来創造の一助となることを目指しています。

これを記念し、スポーツの日である本日10月13日（月）から「東レPPOテニス2025」の決勝戦である10月26日（日）までの2週間、「ebookjapan」「LINEマンガ」にてテニスマンガ特集を開催します。

『BREAK BACK』（KASA／秋田書店）などの人気テニスマンガが合計21冊無料など、お得にお楽しみいただけます。

この機会に、「東レPPOテニス2025」とともに、マンガでも白熱するテニスの試合をお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■「東レPPOテニス2025」協賛記念！テニスマンガ特集

期間中、「ebookjapan」にて人気テニスマンガを取り揃えた特集を開催します。合計21冊無料など、お得に読める作品も数多くご用意しています。

特設ページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/63585/

開催期間：2025年10月13日（月）～2025年10月26日（日）23：59

なお、「LINEマンガ」でもテニスマンガ特集を開催中です。詳しくは、「LINEマンガ」アプリをご確認ください。

■「東レPPOテニス2025」について

■大会名称：

東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025

TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT 2025

【略 称】

東レ パン パシフィック オープンテニス 2025

TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS 2025

東レPPOテニス2025／TORAY PPO TENNIS 2025

■会 期：

＜本戦＞ 2025 年 10 月 20 日(月)～26 日(日)

＜予選＞ 2025 年 10 月 18 日(土)～19 日(日)

■会 場：

有明コロシアムおよび有明テニスの森公園（ハードコート）

東京都江東区有明 2 丁目 2-22

新交通ゆりかもめ 「有明駅」下車徒歩 8 分 / 「有明テニスの森駅」下車徒歩 8 分

■競技内容：

＜本戦＞ シングルス 28 ドロー ダブルス 16 ドロー

＜予選＞ シングルス 24 ドロー

■賞金総額 ：＄1,064,510

■サーフェス：ハードコート（アウトドア）

■累計入場者数：1,473,440人（1984 年~2024 年）

■主 催：株式会社スポーツニッポン新聞社

■特別協賛：東レ株式会社

■特別後援：公益財団法人日本テニス協会 (予定)

■後 援：東京都、江東区

■公 認：Women's Tennis Association (WTA)

■企画運営：株式会社新旭（シンアサ）

■協 力：日本女子テニス連盟／公益社団法人日本テニス事業協会／公益社団法人日本プロテニス協会

ebookjapanについて

ebookjapanは、取り扱い冊数がマンガを中心に160万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。30,000冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。Webサイトでは、ご購入の際にPayPayをご利用いただくことができ、またPayPayポイントが貯まります。

初めての方向けのお得なクーポンや、各種キャンペーンが充実しており、毎週金曜日、土曜日、日曜日がお得な「コミックウィークエンド」を実施しています。



ebookjapan Webサイト：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/