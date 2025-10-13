「渋谷文化」の新しいビジョンを定義する「書」のアートイベント

Fan Circle株式会社

Fan Circle株式会社（本社：東京都、代表取締役：山本恭平）は、書道の新たな可能性を広げるオンラインショップ 「御（ON）」 の第二回イベントを2025年11月6日（木）～9日（日）に開催いたします。

そこは、渋谷のど真ん中。オルガン坂に面した会場。

ハンズ渋谷など、名だたる場所に囲まれながらも、そこに広がる「書」。

日本が誇るその文化に、新しい衝撃を覚える。

私たちは、そんな世界を創造しながら、【渋谷 vs 書】をテーマに現代に生きる書家14名の書作品の展示販売、そして、ライブパフォーマンスやワークショップイベントやトークショーなどを開催します。

渋谷を舞台に書道家が書を通じて、みなさんの持つ「渋谷文化」や価値観に問いかけ、「渋谷文化の新しいビジョン」を創造します。

書が持つ力が生み出す、アート体験を、ぜひ体験ください。

作品参加書家（五十音順）

葵雋卿(https://on-shodo.com/collections/aoi_shunkei)/あかり(https://on-shodo.com/collections/akari)/市川 雄大(https://on-shodo.com/collections/yuta_ichikawa)/上村白冰(https://on-shodo.com/collections/hakuhyou_uemura)/岡崎奈津子(https://on-shodo.com/collections/natsuko_okazaki)/金森朱音(https://on-shodo.com/collections/akane_kanamori)/小林 勇輝(https://on-shodo.com/collections/yuuki_kobayashi)/犀川定伸(https://on-shodo.com/collections/sadanobu_saikawa)/佐伯哲哉(https://on-shodo.com/collections/tetsuya_saeki)/芹澤 翔華(https://on-shodo.com/collections/shokaserizawa)/高井敦史(https://on-shodo.com/collections/atsushi-takai)/田中紫水(https://on-shodo.com/collections/tanaka_shisui)/畠田心珠(https://on-shodo.com/collections/hatakedashinju)/宮崎 篁心(https://on-shodo.com/collections/miyazaki_koushin)

イベント日程

日時：Day1 2025年11月6日（木）Open16:00 Close21:00

Day2 2025年11月7日（金）Open13:00 Close20:00

Day3 2025年11月8日（土）Open12:00 Close19:00

Day4 2025年11月9日（日）Open11:00 Close18:00

会場：OPENBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング）1F/B1F

JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩8分

プログラム



１. 書の展示販売（ECサイト「御（ON）」出品作品）

11月6日（木）16:00～20:00 / 11月7日（金）13:00～20:00

11月8日（土）12:00～19:00 / 11月9日（日）11:00～18:00

名の今を生きる書家が、垣根を超えてここに集結！

書の展示の概念を超える、体験があなたを待っています。

土日限定展示：書道家千織による、2日のみの作品展示販売



２. 会期中のコンテンツ

1. アーティストトーク

11/8.9の土日開催

在廊作家によるリアルなトークを開催。作品について、作家の言葉で聞いていただけけます。作家とも直接会えるチャンスです。

犀川定伸 他、参加作家や在廊作家についてはSNSで更新いたします。

御Instagram→https://www.instagram.com/

2. 書家 市川雄大によるワークショップ 【FIRST KAKEJIKU】

掛け軸を一つ作成。その場でお持ち帰りいただける8名の限定開催のWSです。

墨をすったり、様々な筆の感書を体験したり、初めての体験をぜひこのイベントで。

お申し込みはこちらから→ https://forms.gle/muLNibVzUcGi1NyL6

3.初日開催｜書家 葵雋卿による看板ライブパフォーマンス

11/6 16:00～プロの書家が目の前で、看板に書を宿すその瞬間をお見逃しなく！

4.初日開催｜書家 小林勇輝による参加型インスタレーション

書いて、作って、結ばれる。書を立体化し来場者と共にその場で組み上げて拡張していく参加型インスタレーションです。

(詳しい日程についてはSNSで更新いたします）

5.スペシャルトークショー：書と渋谷とカルチャーを、スタンドアップコメディアンが語りつくす。

SHODO in SHIBUYA TALK！

出演：MESHIDA

３.ご来場方法について

本イベントは入場無料・自由来場制です。

どなたでもご参加いただけますが、会場制限人数達し次第受付終了いたします。事前に来場フォームよりご予定をお知らせいただけますと幸いです。

ご来場予約はこちらから→https://forms.gle/5uWipubajRZb8rAR9

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ー「御（ON）」とは？ー

「スポーツ＆エンターテインメントで社会課題を解決する」会社、Fan Circle株式会社は、上記領域に加えて、アーティストの魅力を引き出し、アートで社会を彩る「ART IS YOU」プロジェクトをスタートいたしました。その第一弾のプロジェクトとして、今年1月に、人生をより豊かにし、ライフスタイルや人生を変えていくような「書」と出会える、「書」を取り扱う書/ART online shop「御 （ON）」をローンチいたしました。

本プロジェクトでは、書道家の作品を取り扱うだけでなく、書が持つ「人生を豊かにする力」や「自己表現の可能性」を最大限に引き出すこと を目指しています。

「日本の書道、書道家をもっと世界に届けたい。」

「もっと自分の人生や時間を慈しめるように、書道を届けたい。」

そんな想いから生まれた「御（ON）」が、書とビジネス、そして社会課題の接点を探る第二回のリアルイベントを東京・渋谷で開催します。

書/ART online shop「御 （ON）」：https://on-shodo.com(https://on-shodo.com/)

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

