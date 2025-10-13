【販売開始1か月で363区画を契約】大阪メモリアルパーク古墳墓、販売初月の売上で日本一を記録

株式会社 前方後円墳［写真撮影 山中陽平］

2025年9月10日よりプレオープン販売を開始、初日で280区画を完売した「大阪メモリアルパーク古墳墓」が、『販売開始1か月で363区画のご契約』を達成しました。これは、お墓として『発売初月の契約数日本一の実績（自社調べ）』となります。

9月14日の完成以降は、合計24回にわたり、延べ500名を超えるお客様にご参加いただき、代表・竹田恒泰による古墳墓説明会を開催しました。

ご参加いただいた多くの方々からは、古墳墓の完成度の高さや荘厳な雰囲気、霊園全体の美しさに感嘆の声を頂戴いたしました。

今後の現地見学は、下記ページ内の「現地見学」よりご予約いただけます。

■永代にわたり祀られる安心感と、文化的価値の高さ

大阪古墳墓 現地見学 :https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9現地見学受付中！

当社古墳墓の特徴は、一般的な樹木葬と同価格帯でありながら、春分・秋分の年2回、未来永劫にわたり御霊祭りなどの祭祀を継続して行うことにあります。お墓を継ぐ人がいない方でも、長きにわたり丁寧に祀られる安心感と、歴史的な大王墓を忠実に再現したお墓として、多くの支持・関心をいただいております。

■今後の展開

現在販売中の古墳墓は、千葉県・香川県・大阪府の3県になります。

また、現在計画中および開発候補地は、イギリス・フォードハムを含む9府県となっております。

今後さらに開発を進め、今後5年間で100基の古墳墓を築造することを目指しています。

■大阪メモリアルパーク 竹田式前方後円墳 ドローン映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg ]

