ノバック、兵頭功海さん・栗林藍希さん出演の新CM「野羽くんシリーズ」が10月13日より順次放映開始

株式会社ノバック


株式会社ノバック（本社：兵庫県姫路市、以下、ノバック）は、兵頭功海さん・栗林藍希さんが出演する野羽くんシリーズの 新ＣＭ「ご安全に」編 ・「企業は人なり」編 ・「野羽くん変わってる」編 を　2025年10月13日(月)より順次公開いたします。



野羽くん登場編から3年。今回の新ＣＭは、野羽くんが建設現場で活躍する姿を、新社屋建設予定地で撮影いたしました。是非ご注目ください。




◆新CM概要


出演者　　：　兵頭功海、栗林藍希


放送開始日：　2025年10月13日(月)


放送媒体　：　TVCM、その他WEB広告


TVCM予定：　終幕のロンド　-もう二度と、会えないあなたに-



「ご安全に」編


https://youtu.be/HpTgz1-Gf1M


「企業は人なり」編


「野羽くん変わってる」編


順次公式HP、公式YouTube、公式Instagramにて公開　


HP　　　 :　株式会社ノバック(https://www.novac-cnst.co.jp/)


YouTube :　株式会社ノバック公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCdsC5PQ-KyIINs460AIOh-g)


Instagram：　@novac_official(https://www.instagram.com/novac_official_/)



【オンエア情報】


終幕のロンド　-もう二度と、会えないあなたに-


放送開始：　2025年10月13日(月)スタート


放送時間：　毎週月曜よる10時


放送局　：　カンテレ・フジテレビ系全国ネット


主演　　：　草磲剛


公式HP ：　終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに- | 関西テレビ放送 カンテレ(https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/)



【兵頭功海さんプロフィール】


生年月日：　1998年4月15日


出身地　：　福岡県



【栗林藍希さんプロフィール】


生年月日：　2001年4月22日


出身地　：　新潟県



【ノバックについて】


当社は、公共工事を軸とした土木工事事業、及び、民間工事を軸とした建築工事事業の二大セグメントを展開しております。
より良いものを、より早く、より確実に造り、お客様に対し、信頼感・安心感・満足感を持っていただき、顧客満足度の高い企業を目指します。
当社のロゴマークにこめた「企業は人なり」の思いは、技術者集団として創業した当初から変わることはありません。全ての「人」との関わりを大切にし、信頼ある企業として皆様と共に社会の調和ある発展に尽くしてまいります。
今後も、お客様、お取引様に頼られるパートナーとして、高度な技術で最良の品質を提供し、建設を通じて社会に貢献してまいります。



・概要


会社名　　：　株式会社ノバック


代表　　　：　代表取締役社長　大谷　敏博


所在地　　： 【本社】兵庫県姫路市北条1丁目92番地


　　　　　 　【本支店】東京、大阪、広島、東北、名古屋、京都、四国、九州


設立　　　：　1965年4月


資本金　　：　1,227,864千円


事業内容　：　土木工事事業、建築工事事業、その他


証券コード：　5079


上場取引所：　東証スタンダード市場



