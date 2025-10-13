【ONE PIECE 麦わらストア】“GEAR5”ルフィのオリジナルワーコレが新登場！

東映アニメーション株式会社

ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」。

昨年登場した麦わらストア12周年記念のオリジナルワーコレ「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア ALL ABOARD！」に、“GEAR5”ルフィが新登場です！

雲のパーツと、豪華なシルバーのメタリック塗装の列車のカラーがポイント。

“GEAR5”ルフィの自由さを存分に表現したワーコレになっています。

また、昨年登場しているワーコレと同様、麦わらの一味全員を連結できる仕様になっています。

ぜひ、一緒に並べてくださいね！

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア ALL ABOARD！-モンキー・D・ルフィ ギア5-」は全国の麦わらストアで10月24日（金）に発売されます。

麦わらストアオンラインでは10月24日（金）13時頃より発売予定です。

商品情報

【ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア ALL ABOARD！-モンキー・D・ルフィ ギア5-】

・価格：3,850円（税込）

発売日

2025年10月24日（金）：ONE PIECE 麦わらストア、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU

2025年10月24日（金）13時頃：ONE PIECE 麦わらストアオンライン

販売店舗

ONE PIECE 麦わらストア

ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU

ONE PIECE 麦わらストアオンライン

麦わらストアオンラインはこちら：

https://store.toei-anim.co.jp/shop/ls_pages/mugiwara-store.aspx?genre=103303&sort=exp2-d&itemPerPage=48(https://store.toei-anim.co.jp/shop/ls_pages/mugiwara-store.aspx?genre=103303&sort=exp2-d&itemPerPage=48)

「ONE PIECE 麦わらストア」とは？

史上最大の『ONE PIECE』公式グッズストア。

全国に10店舗を展開。

（渋谷本店／池袋店／お台場店／東京駅店／名古屋店／あべの店／梅田店／福岡店／熊本店／HARAJUKU）

公式サイト：https://www.mugiwara-store.com/

企業

東映アニメーション株式会社

コピーライト

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション