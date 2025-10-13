「POKOPOKO series」昨年大人気だった人気シリーズが今年も新作を揃えて冬の暮らしを彩る。～お部屋を彩る冬のインテリア～

株式会社 東京インテリア家具冬のインテリア特集ページはこちら :https://www.brand.tokyointerior.co.jp/winter2025/

株式会社東京インテリア家具（本社：東京都、代表取締役社長：利根川隆弘）より、お部屋を彩る冬のインテリアから、昨年大人気の「ポコポコシリーズ」が新作を揃えてご紹介。今年の冬はポコポコを取り入れて冬の暮らしを彩りましょう。

ポコポコシリーズの詳細を見る :https://www.tokyointerior-onlineshop.com/view/category/ct3745

●シリーズ紹介

ブランケット if ポコポコ【if Home】

ラビットファー調の素材を使用した凸凹感のあるブランケット。



表面はふわふわとした触り心地に、裏面にはフランネル生地を使用することで、暖かく滑らかな質感となっています。

軽やかでありながらボリューム感があります嬉しい静電気防止加工

ひざかけ if ポコポコ【if Home】

程よいボリュームと柔らかな肌触りが特徴で、

一度使うと手放せなくなること間違いなしです。



サイズは70×100cmと大きめなので、全身を包み込むような心地よさを実感できます。

ポリエステル100％素材なので、洗濯しても型崩れしにくく、長くご愛用いただけます。

お手入れも簡単なので、いつでも清潔に保てます

上品なニュアンスカラーのグラデーションブランケットと同じく、静電気防止加工

クッションカバー if ポコポコ【if Home】

サイズは45×45cmと扱いやすく、

素材はポリエステル100％で、

丈夫で型崩れしにくく、日常使いにも最適。

さらに軽量で扱いやすいため、季節を問わず気軽に取り入れられます。

洗濯時にはネットを使用することで、

美しい質感を長く保つことができます。

※洗濯時はネットを使用してください。

ひざ掛けと同様、上品なニュアンスカラーソファやチェアのアクセントに

ペットベッド if ポコポコ【if Home】

形がオープンで出入りしやすいラウンド型と小さなおうちのように包み込むドーム型のデザイン。ペットに安心感を与え、落ち着いて眠れる空間をつくり出します。

ラウンド型は丸く縁があることで寄りかかったり、丸まって寝たりしやすい形状。

ドーム型は外の音や光をやわらかく遮る形状だから、警戒心の強い子でもリラックスしやすく、ぐっすり眠る姿を見守れます。中にはふんわりとしたクッションを備えており、取り外し可能なので、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイント。

さらに底面には滑り止め加工を施しているため、フローリングの上でも動きにくく、ペットが出入りするときにベッドがずれる心配もありません。

滑り止め加工取り外し可能なクッション

スペースラグ ヴォーグ 【床暖・ホットカーペット対応】【if Home】

ラビットファータイプの素材は、触れるたびに心地よい感触を与えてくれます。

裏地は滑り止め付きで安心してご利用いただけます。

薄手でコンパクトに畳んで収納が可能なのも嬉しいポイントです。

さらに、オーバーロック加工が施されており、丈夫で長持ちするのも魅力の一つです。

ホットカーペット、床暖房にも対応しております。

サイズは【180×180cm】と【180×240cm】の2サイズからお選びいただけます。

ポリエステル100％で作られており、高品質な仕上がりに。

リビングや寝室など、さまざまな場所で活躍すること間違いなし！



贅沢な空間を演出する一枚として、ぜひお部屋に取り入れてみてはいかがでしょうか。

贅沢な空間をこの一枚で滑り止め付き

【 対応こたつ台サイズ早見表 】 ・コタツ布団：215cm丸サイズ―コタツ天板：75～105cm丸対応・コタツ布団：190x240cmサイズ―コタツ天板：W105~120cｍ角対応こたつ掛布団 ポコポコ

表地には毛足の長い凸凹加工のラビットファータッチ素材を使用し、指先が沈み込むようなふわふわの肌触りを実現しました。高密度の生地が生み出す優しいぬくもりは、一度触れると手放せなくなる心地よさです。

裏地にはフランネル生地を採用し、静電気防止加工を施すことで、冬場でもパチッとした不快感を抑え、安心してくつろげます。さらに中綿には抗菌防臭加工を施したポリエステルをたっぷり使用し、毎日使うものだからこそ清潔さにもこだわりました。家族が自然と集まるこたつの時間を、より温かく、より快適にしてくれる一枚です。



ぽこぽこでより暖かく、より快適に裏地のフランネル生地

是非東京インテリア店頭及びオンラインショップにてご確認ください！