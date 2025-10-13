【新規開業セミナー】Googleの口コミと集患術を徹底解説！
https://clinic.m3.com/event/index.htm?id=507&utm_source=webridge
開催日時 2025年11月10日(月) 19:00～20:00
場所 オンライン
定員 300名
参加費 無料（どなたでもご参加いただけます）
対象 開業済み、3ヶ月以内に開業予定、6ヶ月以内に開業予定、1年以内に開業予定、2年以内に開業予定、3年以内に開業予定、未定
標榜科目 内科、外科、皮膚科、小児科、耳鼻科、眼科、整形外科、産婦人科、心療内科、脳神経外科、泌尿器科、その他
【こんな方におすすめ】
・Googleで新規集患をしたい先生
・口コミへの対応方法に困っている先生
【このセミナーでわかること】
・Googleマップを活用した集患方法
・口コミへの対応方法
【セミナー概要】
スマートフォン利用者のうち、約８割が使用しているGoogle。そのGoogleへの対策は、クリニックの経営に欠かせなくなっております。
また全体の７割弱のユーザーが口コミの内容見て、行く・行かないや買う・買わない等の意思決定をしていると回答もあり、近隣からの集患対策として、口コミへの対応も必要不可欠になっております。
本セミナーでは、キーワード（地域名+◯◯）で調べた際に表示が出るようになる対策法と口コミへの対策方法をご案内します。
【登壇者】
株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 薄衣 佑樹
【申し込みはこちら】
※本セミナーは、医院開業／分院展開を検討されている医師限定のセミナーとなります。
医師以外の医療従事者のみ（同伴者除く）でのご参加はお断りしております。
【★参加者特典★】
医院開業セミナーへご参加された先生を対象に、m3ポイント500p進呈、Googleビジネスプロフィールの無料診断・セミナー投影資料をプレゼント
※複数の講座にお申込みされた場合は、初回のみをポイント進呈対象といたします。
《会社概要》
会社名：株式会社WeBridge
代表者名：代表取締役 白井 俊久
所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階
事業内容：1. デジタルマーケティング事業
2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業
3. 採用コンサルティング事業
4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業
5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
電話番号：03-4500-3724
コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)
MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)
SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)