オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」に冬の新アイテム！スーツに映えるロング丈＆スマートシルエットの『オーダーダウンコート』を発売開始！

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）のオーダーコートモデルに、新たに『ダウンコート』が登場しました。お得なオーダーコートフェアも開催中です。

冬の通勤を楽しくするオーダーダウンコートが新登場！

スーツにもぴったりのロング丈で着ぶくれしないスマートなシルエットを実現。

通勤だけでなく休日のお出かけにも、オンオフに重宝する1着をオーダーで。※1 ※2

オーダーコートモデル

メンズオーダーコートの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/coat/新登場！ダウンコート（ボール中綿/ダウン）

暖かさだけでなく、スーツの上から着用してもスマートに見えるオーダーダウンコート。身頃のダウン量に対して袖のダウン量を少なくパーツによって変えることで、見た目の美しさを重視しています。中綿は、ボール中綿とダウンの２種類からお選びいただけます。近年ビジネスパーソンに人気の高いダウンコートです。

※こちらのボール中綿をダウンに変更する場合は＋20,000円（税込22,000円）となります。

チェスターコート

肩パッドや芯地を省略した非常に軽いコートのことです。1870年頃に登場した歴史のあるモデルで、上品でありながらカジュアルにも合わせることができるコートとして重宝されています。ここ数年、コートと言えばチェスターコートが人気です。

チェスターコート (ダブル)

エレガントなピークドラペルのフォルムと6釦3つ掛けのディテールが、クラシックで重厚感あるダブルチェスター。薄いパットを用い、ソフトで羽織るような軽い着心地を実現しました。ドレッシーにもスポーティにも着用できる万能コートです。

ステンカラーコート（バルカラーコート）

トレンドに左右されにくく、長く愛用できるトラディショナルなコートの代表格。デザイン性と実用性が様々な場面に対応でき、幅広い年代に愛されています。第一ボタンを開けても留めても様になる襟で着こなしにアクセントをつけることもできます。

また、袖のデザインを「セットインスリーブ」「ラグランスリーブ」の２種類ご用意しました。

【お得なオーダーコートフェアが開催中！】

オーダーコート+スーツプラン

美しくエレガントなシルエットのオーダーコート・オーダースーツがこの価格

「オーダーコートフェア」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/order-coat/

※1 2025年10月現在、メンズモデル限定となります。

※2 一部店舗限定での取り扱いとなります。詳しくは各店舗詳細ページをご確認ください。

グローバルスタイルでは、豊富な生地とディテールから選べるオーダーコートをご用意しています。

チェスターコートやステンカラーコート、ダウンコートなど豊富なデザインから、あなただけの一着をお仕立てします。ぜひ「グローバルスタイル オーダーコート」で検索して、理想のコートを見つけてください！

