「ABEMA」、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』と「Ora²」がタイアップ田仲埜愛＆國本陽斗出演、甘酸っぱい青春を描くWebCMを放映中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、サンスターグループ（以下、サンスター）のオーラルビューティーケアブランド「Ora²（オーラツー）」と、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）がタイアップしたオリジナルWebCMを放映中です。

本WebCMには、『今日好き』チュンムン編・夏休み編2023・卒業編2024 in セブ島に参加した田仲埜愛と、『今日好き』初虹編・卒業編2023に参加した國本陽斗が登場。「Ora²me（オーラツーミー）」の『オーラツーミー ステインクリアペースト』からこの秋に新フレーバーとして発売した「ハニーレモンミント」にちなんで、“甘酸っぱい恋の味”をテーマに制作された本WebCMでは、女子高生役の田仲と、サッカー部に所属する男子高生役の國本が、「ハニーレモンミント」をきっかけに出会い、少しずつ距離を縮めていく姿が描かれています。青春のきらめきを切り取った、爽やかで甘酸っぱいWebCMにぜひご注目ください。

今回のWebCMについて田仲は、「恋の味をテーマにキュンキュンする内容になっています」、國本は「高校生までずっとサッカーをしていたのでかっこよく撮っていただけたとおう思います」とコメントを寄せています。（※以下、コメント全文あり）

なお、本WebCMは2025年9月12日（金）より「ABEMA」にて放映しているほか、「Ora²」公式YouTubeチャンネルなどでも公開中です。

また、『今日好き』の最新シリーズ『今日、好きになりました。チュンチョン編』も現在「ABEMA」にて放送中です。WebCMとあわせて、ぜひご覧ください。

■田仲埜愛＆國本陽斗コメント全文

國本：僕たちが出演する、サンスター 「Ora²（オーラツー）」と「今日、好きになりました。」のタイアップWebCMが完成しました。この秋発売の新フレーバー「ハニーレモンミント」のWebCMです。

田仲：甘酸っぱい中にも爽やかさがあって、青春の恋の味って感じなんです。WebCMはそんな「恋の味」をテーマにキュンキュンする内容になっています。陽斗くん、見どころは？

國本：サッカーのシーンがあるのですが、高校生までずっとサッカーをしていたのでかっこよく撮っていただけたと思います。埜愛ちゃんは？

田仲：歯みがきをしていくうちにどんどん縮まっていく二人の距離感がすごいキュンキュンでした。9月12日よりABEMAと「Ora²」公式YouTubeチャンネルで配信となりますのでぜひ見てください。

■「Ora²」×『今日、好きになりました。』WebCM 放送概要

Ora²公式YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=1AAcRUplGXk

■ABEMA『今日、好きになりました。チュンチョン編』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s740

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■プロフィール

田仲埜愛（たなか のあ）

seju所属

2007年3月8日生まれの大阪府出身。

2023年「今日、好きになりました。夏休み編2023、チェンムン編」、2024「今日、好きになりました。2024inセブ島」へ参加。タレント、モデルとして活躍中。

國本陽斗（くにもと はると）

YUSŌ所属

2005年1月27日生まれの兵庫県出身。

2022年「今日、好きになりました。初虹編」、2023年「今日、好きになりました。卒業編2023」へ参加。

俳優として、ドラマ・CMなどで活躍中。