札幌 泉 亮 Album『ONE』異例 iTunes Store R&Bチャート1位＆MEGAPLAY選出。DEEP KEISEIと共に音楽イベント開催、次世代支援NPO法人SOUNDFOUNを設立へ
札幌を拠点に活動するシンガーソングライター 泉 亮(https://entertainment.libra-sapporo.com/RyoIzumi/)の最新アルバム『ONE』(https://music.apple.com/jp/album/one/1842551584)（2025年10月11日リリース）が、iTunes Store「R&B／ソウル」アルバムチャートで1位を記録。さらに、本アルバムに収録され、自身がDJを務めるラジオ番組「泉音-IZUMINOTE」(https://www.fmnorth.co.jp/IZUMINOTE/)内のリスナー参加型企画で制作した「Tune Me Up!」(https://music.apple.com/jp/song/tune-me-up/1842551589)は、FM NORTH WAVE(https://www.fmnorth.co.jp/)のパワープレイ枠「MEGA PLAY」(https://www.fmnorth.co.jp/megaplay/)に選出され、異例の事態に北海道から全国へと注目を集めている。
泉 亮 4th Full Album『ONE』ジャケット
R&B/ソウル チャート1位獲得（10月11日現在）
道内で制作された楽曲として初の試みともなった Dolby Atmos 対応による立体的なサウンドで制作された本作は、“ひとつになる”というテーマのもと、普遍の愛を描いた全8曲を収録。タイトル曲「ONE」は、全国の飲食業界を繋ぐ「居酒屋甲子園」全国大会テーマソングとしても起用され、楽曲収益はNPO法人居酒屋甲子園(https://izakaya-koshien.com/)を通じて被災地支援に寄付される。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UPDQE9oXd3s ]
泉はこれまで、アーティストとしての表現活動と並行し、「音楽で社会を良くする仕組み」を模索してきた。その想いを形にしたのが、2025年10月に設立されたNPO法人SOUND FOUN（サウンドファウン）である。次世代アーティストやクリエイターの育成、音楽教育支援、地域文化振興を目的に、札幌を拠点として全国へ活動を展開していく。
10月19日（日）には、札幌・北八劇場にて音楽イベント「New Music Note Sapporo -with Rootz-」(https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/)を開催。DEEP KEISEI(https://www.ldh.co.jp/management/keisei/)（株式会社LDH所属）との共演をはじめ、北海道ゆかりの次世代アーティストたちが出演する。本イベントはSOUNDFOUNの第一弾プロジェクトとして位置づけられ、“本物の音楽を未来（次世代）へつなぐ”という想いを具現化するステージとなる。
イベントへのメディア取材のお申し込みはこちらへお問い合わせください。（https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/contact/）
2025年10月19日（日）ジョブキタ 北八劇場 にて開催
「『ONE』は“ひとつになる奇跡”を音で描いた作品です。そしてSOUNDFOUNでは、その想いを現実の社会に広げていきたい。北海道から上質な音楽の循環を生み出していきます。」─ 泉 亮
アルバム、イベント、そしてNPO設立。アーティストとしての歩みと社会的ビジョンを重ねながら、
泉 亮は新たなステージへと歩みを進めている。
💿 アルバム情報
タイトル：『ONE』
リリース日：2025年10月11日
配信：Apple Music、Spotify 他 世界主要配信サイト
収録曲：全8曲（Dolby Atmos対応）
配信リンク：https://music.apple.com/jp/album/one/1842551584
🎤 イベント情報
イベント名：New Music Note Sapporo -with Rootz-
開催日：2025年10月19日（日）
会場：ジョブキタ 北八劇場
出演：泉 亮、DEEP KEISEI ほか
主催：NPO法人SOUND FOUN / LIBRA Creative Works合同会社
公式サイト：https://entertainment.libra-sapporo.com/nmn/
🏢 団体概要
NPO法人SOUND FOUN
所在地：北海道札幌市
設立：2025年10月
事業内容：音楽・芸術を通じた人材育成、地域文化振興、社会貢献活動
🏢 会社概要
LIBRA Creative Works合同会社
所在地：北海道札幌市
事業内容：建設、音楽制作、アーティストマネジメント、イベントプロデュース
公式サイト：https://www.libra-sapporo.jp
各種お問い合わせはこちら：https://libra-sapporo.jp/contact/