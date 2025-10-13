囲碁将棋・文田が“お笑いルポライターtakahiro”に聞いた酷評ポストの真相／実家に借金1億円、父と疎遠のまま死別…壮絶人生語る九条ジョーが父との再会を求めイタコの元へ『ドーピングトーキング』#7

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』#7を2025年10月11日（土）夜10時より放送いたしました。

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

10月11日（土）放送の#7では「父へ想いを伝えられるか？青森イタコ（九条ジョー）」「ニッポンの和彫り（原田泰雅/ビスケットブラザーズ」、「芸人界で話題！お笑いルポライターtakahiro（文田大介/囲碁将棋）」、「レースクイーンの今（吉田結衣/カーネーション）」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られました。

■囲碁将棋・文田が“お笑いルポライターtakahiro”に接触！「何そのキモいネタ」8年前の酷評ポストの真相とは？

takahiroはムキムキの筋肉質な体型で、普段は会社員として働き、社内では一切お笑い好きを出していないそう。一方SNSで顔出ししていることについて文田が「（会社に）バレません？」と尋ねると、takahiroは「メガネかけてるので大丈夫です」と答えたそうで、そのあっさりとした回答に、スタジオはたちまち笑いに包まれます。また、ルポ活動を始めたきっかけについては、2001年の『M-1グランプリ』予選から毎年大会を追い続けるなかで、「ウケていたのに予選で落ちる芸人に“よかったよ”と伝えたかったから」という回答が。特に、ブレイク前のスリムクラブを見て火が付いたそうで、そのtakahiroの秘めた情熱に文田も「素敵な動機だった」と感心の言葉を述べました。

そしていよいよ8年前の酷評について切り出すと、takahiroは「実は囲碁将棋のことが好きだった」と告白。基本的に単独ライブなどへは行かず賞レースの予選しか会場へ足を運ばないというスタンスのなか、唯一囲碁将棋の単独ライブだけは行ったことがあったそうで、期待していたがゆえに、思わず感情的に酷評してしまったとのこと。それでも、「お笑いルポライターとしての採点基準があるため合格ラインの80点をつけた」と、ルポライターとして冷静に評価した背景も明かされました。

■実家に借金1億円、父と疎遠のまま死別…壮絶人生語る九条ジョーが亡き父との再会を求め“イタコ”の元へ

「死んだ人にもう一度会いたい」――そんな想いから、九条ジョーは青森県にいる本物のイタコへ会いに行きます。熱帯魚屋を経営する実家の借金が1億円以上あり、その借金が原因で両親が離婚し、父とは疎遠に。その後コロナ禍も重なり面会できないまま父は他界してしまったと九条は語ります。18歳で芸人になる夢を明かした際には激しく衝突し、それきり言葉を交わせぬままの別れだったため、「父は僕の現状を何も知らない。芸人になって頑張ってるって、最後に言えなかった後悔がある」と語る九条は、亡き父と話せるかもしれない方法として、死者の魂を呼び出しその言葉を伝える「口寄せ」を選択。その「口寄せ」を行う、93歳の全盲のイタコ・中村タケ氏のもとを尋ねました。

料金は謝礼として一律5,000円のみで、「これで亡くなった人に会えるなら安い」と実費で挑んだという九条。口寄せ本番、「必要なのは亡くなった方の名前・命日・住所だけ」と言われ、半信半疑のままスタートします。すると、神棚の前で唱えが繰り返されたあと、突然「安心して暮らしているから心配しないで」と“父の声”とされる言葉が始まったと語り、スタジオは驚きに包まれます。

しかし、期待していたような「2人だけの記憶」や「父親だと特定できる情報」はあまりなく、一方的な語りが続いたと語る九条。そんななかで不意に聞こえた「賭け事するなよ」という言葉に、「僕実は、30歳でジャグラーにハマったんですよ」と明かす九条は思わずゾワっとしたと語ります。以降も淡々と“あちら側”の近況を語る“声”を前にして、「お父さんの声なのかは正直わからなかった」としながらも、九条は気づけば自然に涙を流していたそう。その涙の理由を聞いた粗品も「いいドーピングでしたね」と感慨深く語り、スタジオは温かな空気に包まれました。

■カーネーション・吉田は“レースクイーン”、ビスケットブラザーズ・原田は“彫り師”の世界へ！至極のトーピングトークが続出！

また、カーネーション・吉田は“レースクイーン”の実態を探るべく、鈴鹿サーキットにて「日本一のレースクイーン」に輝いた美女に密着。華やかな世界の裏側で彼女が見たものとは一体。さらに、ビスケットブラザーズ・原田は、伝説の彫り師と呼ばれる“彫よし”一族の元へ。そこで得た知られざる和彫りの文化と伝統、そして衝撃の事実を語ります。

本放送は無料で見逃し視聴が可能です。芸人たちの話術が光る、至極のトーピングトークの数々をぜひ、ご覧ください。

