名古屋名物『赤から』通が選ぶ“赤5番”をベビースターで表現！辛さの中に奥行のある旨み広がるベビースター

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、株式会社甲羅（本社所在地:愛知県豊橋市 代表取締役社長:沼澤裕）が全国で約140店舗展開している外食チェーン店『赤から』とのコラボ商品として『ベビースタードデカイラーメン（赤から監修 赤から鍋味）」を、2025年10月13日（月）より全国にて期間限定発売します。

■コクのある旨み！クセになる辛さ！『赤から』監修のベビースタードデカイラーメン

愛知県名古屋市に本店を構える名古屋発祥の人気チェーン店『赤から』。味噌・唐辛子・スパイス等を10種類以上ブレンドした秘伝のスープと、11段階から好みの辛さを選べる「赤から鍋」は、辛さの中にも旨みとコクがあり、ひとくち食べたらやみつきになる味わいが人気の看板メニュー。そんな旨辛い味わいが絶品な「赤から鍋」とベビースターが、好評につき通算7回目のコラボ！今回は前回の“赤3番”から、『赤から』通が選ぶ刺激的な辛さの“赤5番”に。ガツンとくる辛さだけでない奥深いコクのある旨みがクセになる味わいに仕上げました。

【商品概要】

商品名： ベビースタードデカイラーメン

（赤から監修 赤から鍋風味）

内容量：62g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2025年10月13日（月）東海エリアを中心としたコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。