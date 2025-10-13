株式会社でんきち、プロサーファー高橋健人氏とのスポンサー契約を更新
株式会社でんきち（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：宮 貴広）は、千葉県いすみ市を拠点に活動するプロサーファー、高橋健人氏とのスポンサー契約を更新したことをお知らせいたします。
高橋氏は国内プロサーフィンツアー（JPSA）およびWorld Surf League（WSL）の国内大会に参加し、2020年オリンピック会場で行われたJPSAツアーで初優勝を果たすなど、輝かしい成績を誇ります。
オフシーズンには、地元商工会青年部や小学校でのサーフィン授業、地域イベントのサポートなど、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
株式会社でんきちは、今回のスポンサー契約を通じて、高橋氏の活動を応援するとともに、地域に寄り添った家電事業の取り組みをさらに広げてまいります。
■会社名 ：株式会社でんきち
■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4
■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広
■創業 ：1985年
■事業内容
家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。
通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。
住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。
■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/
■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/
■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/
