「最高月収150万円」「未経験で月300万稼いでる人も」ママライバーの実態に香取「投げ銭してえ」「アラブの石油王から1,000万円」みちょぱ、知り合いの女の子の稼ぎ方を暴露

「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月12日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#90を放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p191）

#90では、『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』と題し、中学生でシングルマザーになった方や、10代で2人の子どもを出産した方など、5人のシングルマザーが登場しました。中学2年生で妊娠した山口小妃南さんは、「母とラーメン店に行って、お腹が大きくない？と言われるまで妊娠に気づかなかった」と衝撃のエピソードを披露。また、ドラマ『ファーストペンギン！』のモデルとなった敏腕シングルマザー・坪内知佳さんは、「16年間、年間300日はホテル暮らし」という多忙な生活を明かしました。

21歳で結婚し、22歳で出産したゆずぴさんは、子どもが生まれてわずか7か月で離婚。その理由は夫の浮気だったと語ります。さらに自身が19歳のとき母を亡くしたというゆずぴさんは、「人生後悔したくない」「自分のやりたいことを諦めたくない」という思いから起業を決意。家事や育児の合間にできる配信活動に魅力を感じ、2024年にライバー事務所を設立しました。現在は約170名のママライバーが所属しており、もともと自身もライバーとして活動していたゆずぴさんの最高月収は150万円にのぼるそうです。現在は社長として、新人の育成プログラムを実施したり、リモートで配信のアドバイスを行ったりしています。みちょぱさんが「どれくらい稼げるものなんですか？」と尋ねると、「未経験で月300万稼いでるママさんもいます」「3桁超えている人は10％くらい」と驚きの実態を明かしました。さらにゆずぴさんは、「視聴者の名前を呼ぶことで距離が縮まり、コアなファンになってくれる」「固定の時間に配信することが大切」と語り、配信時間を長く取るほど高額の投げ銭を得られる可能性が上がると説明しました。さらに「月5万円を稼ぎたい場合は週4日・1日1時間」「3桁を目指す場合は1日3時間、朝・夕方・夜に分けて配信する」など、稼げるライバーになるための実践的なテクニックも披露しました。

キャイ～ン・天野が「男性にとって（直接会えるわけではないし）お見合いとかではないわけじゃない？」と投げ銭の理由を尋ねると、ゆずぴさんは「頑張っているから応援したい（んだと思います）」と回答。これに香取が「同じ気持ち！投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを笑わせました。

さらにみちょぱは、桁違いのセレブによる投げ銭エピソードを紹介。「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって。海外からも視聴されることがあるから夢がある」と語り、香取は再び「投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを盛り上げました。

ほかにも、16歳で結婚・出産した2児の母・重川茉弥さん、16歳で妊娠・出産したギャルシンママFUKAさんらが自身の結婚、出産について赤裸々に語った『ななにー 地下ABEMA』#90は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。

次週10月19日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#91は、「未来の人間国宝！？イケメン歌舞伎役者が大集合！歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎役者の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストで登場。大ヒット映画『国宝』の感想や、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」、「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」、「セリフが飛んだらどうする？」など歌舞伎の世界について素朴な疑問をぶつけます。ぜひお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#90番組概要

放送日時：2025年10月12日（日）夜8時～

放送URL：：https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p191

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#91放送日時：2025年10月19日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Aod7KwGoNJL4sR

