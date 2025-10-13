おむすびアンバサダー・大谷翔平選手からサプライズ！スポーツの日を前に 東京三育小学校サッカー部へ差し入れとお手紙で笑顔をお届け　　　　　「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式を実施

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介、以下、当社）は、2025年10月12日（日）に、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」の一環として開催した 「スマイルおむすびプロジェクト おむすび贈呈式」 にて、東京三育小学校（所在地：東京都練馬区関町南2-8-4）サッカー部のこどもたちに、当社のおむすびと、おむすびアンバサダーである大谷翔平選手からのお手紙をサプライズでお届けいたしました。

「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式を実施

「スマイルおむすびプロジェクト」は、2025年7月に発売した、大谷翔平選手パッケージ商品「大きなおむすび 僕の梅おかか」の売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動です。今回、その一環として全国の部活動を行う生徒たちへおむすびを差し入れ、こどもたちの活動を応援するキャンペーンを実施いたしました。

2025年7月1日（火）から7月21日（月）までの応募期間中に、全国から多数のご応募をいただき、その中から厳正なる選考を経て17校を決定いたしました。そのうち、学校及びこどもたちの想いから発足したという部活動誕生の経緯などが評価され、東京三育小学校サッカー部を対象校のひとつとして選定しました。

■スポーツの日を前に東京三育小学校 サッカー部へ差し入れとお手紙で笑顔をお届け

本イベントは、スポーツの日の前日に、同サッカー部を対象にサプライズとして実施しました。当日、何も知らないこどもたちは部活動のためにグラウンドへ集合しました。そこへ、今回のプロジェクトに応募した顧問の中村 淳（なかむら じゅん）先生から「今日はある方からメッセージが届いています」と紹介されると、こどもたちは不思議そうな表情を浮かべました。

その後、中村先生は、大谷選手からのメッセージを代読しました。手紙には『こんにちは、大谷翔平です。みなさんのところにも、おむすびの差し入れ、届きましたか？ぼくも学生のとき、おむすびを食べる時間を楽しみに部活動に励んでいました。（一部抜粋、全文は後述）』と書かれ、メッセージを聞いたこどもたちは驚きの表情を見せ、思わず声をあげるなど、驚きと喜びが入り混じった反応を見せました。

続いて、今回のプロジェクトに応募した顧問の中村先生が「みんなが一生懸命部活動に取り組む姿を見て、ぜひファミリーマートのおむすびを食べて元気に、仲良く部活動に取り組んでほしいと思って応募したら、当選しました！」とコメント。こどもたちは先生の言葉に、「やったー！」と声を上げるなど、こどもたち同士で顔を見合わせて喜ぶ姿も見られました。

その後、当社の東京第２リージョン中川 昌彦（なかがわ まさひこ）から、プロジェクトの趣旨と、東京三育小学校サッカー部が当選校として選ばれた経緯、さらに「今読んでいただいた手紙も、大谷選手が当選校の皆さん向けに特別にご用意してくれました！」と説明。キャプテンに、おむすびの形をした本プロジェクトの記念パネルが贈呈されました。おむすびを受け取ったこどもたちは笑顔を見せながら喜びの声を上げ、温かいひとときが広がりました。

キャプテンは「大谷選手が、僕たちが頑張れるようにおむすびを差し入れしてくれてすごく嬉しく思います！」とコメントし、大谷選手への感謝と本サプライズへの喜びを笑顔で語りました。

最後に、おむすびを手にしたこどもたち全員で集合写真を撮影。その後、キャプテンの「大谷選手からいただいたおむすび、いただきます！」の挨拶で、みんなでおむすびを食べ、笑顔が溢れました。イベントは終始和やかな雰囲気に包まれ、終了しました。

■当日の様子

■大谷翔平選手からのメッセージ全文

こんにちは、大谷翔平です。

みなさんのところにも、

おむすびの差し入れ、届きましたか？

ぼくも学生のとき、

おむすびを食べる時間を楽しみに部活動に励んでいました。

そんな思い出から、

こうして全国の学生の皆さんにおむすびが差し入れされたこと、

心から嬉しく思っています。

この「スマイルおむすびプロジェクト」が、

皆さんの笑顔を広める存在になっていれば幸いです。

これからも、ずっと応援しています。

大谷翔平

■開催概要

正式名称：「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式

差し入れ校：東京三育小学校 （東京都練馬区関町南2-8-4）

開催日：2025年10月12日（日）15:00～15:40

参加者：

◇株式会社ファミリーマート

東京第2リージョン 部長 中川 昌彦(なかがわ まさひこ)

サステナビリティ推進部 部長 大澤 寛之(おおさわ ひろゆき)

◇東京三育小学校 サッカー部

監督 中村 淳 （なかむら じゅん）先生

キャプテン 松澤 登真（まつざわ とうま / 6年生）さん

■大谷翔平選手の出身地、岩手県内の中学校野球部にも差し入れを実施！

10月12日（日）に、当選校のひとつである岩手県陸前高田市立高田東中学校 野球部にも、おむすびを差し入れました。大谷翔平選手の出身地であり、同じく野球部で日々練習に励む部活生にサプライズで届けられたおむすびは、こどもたちに喜ばれ、明るく元気な雰囲気に包まれました。

その他、15校の寄贈式は10月～11月に順次実施を予定しています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。