宅配商品の試食販売・交流イベント　おなじみ商品や産直野菜がずらり　10月26日（日）〔千葉〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム千葉（本部:千葉県船橋市本町、理事長：高橋由美子）は10月26日（日）10時から14時まで、ハート柏迎賓館（千葉県柏市）で、宅配サービスで利用できる商品の試食や販売をする「商品展示会」を開催します。利用者の皆さんへ感謝を込め、メーカーや産地の生産者など約40団体が出展します。

餅つきや撮影会で来場者と交流

商品展示会は、パルシステム千葉の宅配サービス利用者を招待し、商品を試食販売するイベントです。定番商品の豆腐や納豆、冷凍で届ける人気のチャーハンやロールケーキなど多数のラインナップを予定しています。

利用者にとってはカタログで気になっていた商品を試すことができ、新たなお気に入りを見つけるチャンスです。メーカーや産地にとっても、利用者から要望や感想を直接得る貴重な交流の機会となっています。

ステージでは、餅つきの体験やパルシステムの公式キャラクター「こんせんくん」との写真撮影など、子どもから大人まで楽しめる企画を用意します。作り手や関連団体と一緒に、利用者の皆さんに親しんでもらえるようイベントを盛り上げます。

パルシステムのリユース・リサイクル活動

会場では、宅配サービスならではの資源回収の取り組みも紹介します。牛乳パック10枚とパルシステムオリジナルのティッシュペーパーとの交換や家庭で利用予定がない食品の寄贈コーナーを設け、資源循環による環境負荷軽減や困窮者支援への参加を呼びかけます。

パルシステム千葉商品展示会 開催概要

【日時】2025年10月26日（日）10：00～14：00

【会場】ハート柏迎賓館(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9F%8F%E8%BF%8E%E8%B3%93%E9%A4%A8/@35.8714416,139.9754043,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60189cfd555dd88b:0xc48d1cab10b4ed5f!4m6!3m5!1s0x60189d1d55a1e0e7:0xcaba745209c92e25!8m2!3d35.8714373!4d139.9779792!16s%2Fg%2F1tgz5hfy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)（千葉県柏市柏233）

【アクセス】JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏駅」（東口）より

無料シャトルバス運行（9：40から20分おきに運行予定）

※第3駐車場（無料）：120台

【参加費】無料

詳細を見る :https://www.palsystem-chiba.coop/event/event-search/detail/post-37530/

チラシPDFはこちら(https://information.pal-system.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/72f1d9639170df6d07a0b336b46d45ac.pdf)

▲2024年度開催時のようす

パルシステム千葉はこれからも、商品の作り手と利用者のつながりを大切にし、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム千葉

所在地：千葉県船橋市本町2-1-1船橋スクエア21 4階、理事長：高橋由美子

出資金：106億円、組合員数：27万人、総事業高：362.9億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-chiba.coop/



所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

2025年は国際協同組合年です