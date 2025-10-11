プロジェクター搭載タフネススマホ「Blackview XPLORE 2 Projector」登場！ 3.2K AMOLED×超大容量20,000mAhバッテリー搭載、先行価格＄599.99で発売開始

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.

Blackview XPLORE 2 Projectorのキービジュアル

Blackviewは、最新のプロジェクター搭載タフネススマートフォン 「Blackview XPLORE 2 Projector」 を正式発表しました。

3.2K HDR AMOLEDディスプレイ、MediaTek Dimensity 8300プロセッサー、そして20,000mAhの超大容量バッテリーを搭載し、「映す」「耐える」「超える」という3つの革新的な要素を1台に統合。アウトドアからビジネスまで、どのようなシーンでも頼れる新世代のフラッグシップモデルです。

発売記念として、2025年10月8日～10月22日の15日間限定で、180ドルOFFの割引キャンペーンが実施。早期購入価格は599.99ドル（通常779.99ドル）。さらにプロモーションコード【JQRBB3YMRJTB】を入力することで、追加で50ドルの割引が適用されます。

Blackview XPLORE 2 Projector

▼Blackview XPLORE 2 Projectorの割引情報

■ Blackview Global Store(https://store.blackview.hk/discount/JQRBB3YMRJTB?redirect=%2Fproducts%2Fxplore-2-projector-price)

■ 通常価格：779.99ドル（約119,000円）

■ 早期価格：599.99ドル（約91,000円）

■ 50ドルOFF割引コード：JQRBB3YMRJTB

■ 有効期限：2025年10月8日（水）～ 10月22日（水）

プロジェクターを内蔵し、最大100インチサイズで映像を投影。映画鑑賞、キャンプ、仕事のプレゼン、災害時の情報共有など、あらゆるシーンで高精細な映像を投影できます。

さらに、IP68／IP69K・MIL-STD-810H準拠の高耐久設計と、最新のAIカメラシステムを備え、過酷な環境下でも妥協なく使用できるよう設計されたタフネススマートフォンです。

100ルーメンの高輝度プロジェクターを内蔵

Blackview XPLORE 2 Projectorの内蔵プロジェクター仕様

『Blackview XPLORE 2 Projector』は、世にも珍しい高精度プロジェクターを内蔵したタフネススマートフォンです。

最大100インチ相当の映像を、どんな場所でも壁やスクリーンに投影可能。120FPS投影と100ルーメンの高輝度を実現し、明るい屋外環境でもクリアな映像を楽しめます。

1.13:1の理想的な投射比で狭い空間でも大画面を確保でき、フォーカスノブにより手動で精密にピント調整が可能。さらに、2W Smart-K Boxスピーカーが高品質なサウンドを再生。キャンプ、会議、災害時の情報共有など、あらゆるシーンでポータブル投影機として活躍します。

過酷な環境でも安心！圧倒的なタフネス性能

Blackview XPLORE 2 Projectorのタフネス設計

本機は、IP68／IP69Kの防水防塵、およびMIL-STD-810H規格の耐衝撃仕様に準拠。水深2mでの耐水性、6mからの落下耐性、500kgの耐圧強度を誇り、雨天や砂埃の中、極地環境でも動作します。

デュアル防水USBポートやアルミ・チタン合金フレーム、Corning(R) Gorilla(R) Glass 5採用ディスプレイなど、細部まで堅牢性を追求した設計を採用。－20℃～60℃までの動作温度に対応し、雪山から炎天下まで、過酷な環境下でも安定したパフォーマンスを維持できます。

さらに筐体には467ルーメンのデュアルキャンプライトと赤外線リモコン機能も搭載し、夜間作業や緊急時にも頼れる一台です。

3.2K HDR AMOLEDディスプレイ搭載

Blackview XPLORE 2 Projectorのディスプレイ仕様

6.73インチの3.2K HDR AMOLEDディスプレイは、ピーク輝度2,600nits／521ppi／68.7億色表示というフラッグシップ級の映像美を提供。

直射日光下でもはっきりと見える高輝度設計に加え、最高120Hzリフレッシュレートで滑らかな表示と省電力を両立。

さらに、TUV SUD認証のブルーライト低減機能により、長時間の使用でも目に優しい設計です。

プロフェッショナル級の高精細カメラを搭載

Blackview XPLORE 2 Projectorのカメラ仕様

本機は、筐体に以下のカメラを搭載しています。

- メイン：50MP Samsung(R) ISOCELL GN9（OIS＋EIS対応）- ナイトビジョン：20MP Sony(R)センサー- フロント：50MP Samsung(R)カメラ

4K HDR10+ 60FPS動画撮影やAIモーショントラッキングにも対応し、暗所でも鮮明な撮影が可能。アウトドアからクリエイティブ撮影まで、プロフェッショナルな映像品質をスマホ1台で実現します。

Dimensity 8300による圧倒的なパフォーマンス

MediaTek Dimensity 8300とRAM仕様

本機はCPU(SoC)に「MediaTek Dimensity 8300」を採用。AnTuTuスコアは約133万点を記録し、重いタスクや3D処理も余裕でこなします。

さらに、48GB（16GB＋32GB拡張）LPDDR5X RAMと1TB UFS 4.0ストレージを備え、アプリ起動もデータ転送も圧倒的なスピードを実現。

Wi-Fi 6EとデュアルGPS（L1＋L5）による安定した通信にも対応しており、屋外作業や旅行でも快適に使用できます。

業界最大級の20,000mAhバッテリー＆120W急速充電

Blackview XPLORE 2 Projectorのバッテリー仕様

過酷な現場でも長時間稼働できるよう、20,000mAhの超大容量バッテリーを搭載。動画再生やプロジェクター投影、GPS利用などを含む36時間の連続使用／75日間の待機時間を実現しています。

そして120W超急速充電に対応し、わずか39分で50％充電可能。さらに、他のデバイスを充電できる10Wリバースチャージ機能も備えています。

AIアシスタント搭載の最新OS「DokeOS 4.2」

DokeOS 4.2の仕様

独自開発のDoke AIスマートアシスタントを内蔵し、音声操作や画像編集、動画生成、音楽作曲などをサポート。最新の「DokeOS 4.2」（Android 15ベース）は、プライバシー保護とパフォーマンス最適化を強化します。

さらに「フォーカスモード」「コールドルーム」「EasyShare」など、日常からビジネスまで便利な機能が充実しています。

価格と販売情報

Blackview XPLORE 2 Projector

『Blackview XPLORE 2 Projector』は、世界同時発売を記念して、2025年10月8日（水）～10月22日（水）までの15日間限定で、通常価格 779.99ドル → 特別価格 599.99ドル（約9万円） にて販売中です。

さらに、購入時にプロモコード「JQRBB3YMRJTB」を入力すると、追加で50ドルの割引が適用され、実質549.99ドルで入手可能。本キャンペーンは在庫がなくなり次第終了となります。

Blackview XPLORE 2 Projectorの詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/89_1_e4fc8d54801a00fbceb960f95ffd5c0f.jpg?v=202510131225 ]

