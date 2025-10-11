エナジープロテイン 「JOULE」 、コンセプトムービーを公開

合同会社Phat

株式会社Dipendex（代表：丸山凌平）は、エナジープロテインブランド 「JOULE（ジュール）」 のコンセプトムービーをInstagramにて公開しました。

本映像では、ブランドメッセージ 「健康的にキメちゃえ。」 をテーマに、

「我慢でも暴走でもなく、整った覚醒で生きる」という現代的な反逆精神を、映像美と音で表現しています。

ブランドコンセプト

「乱れるより、整って燃えろ。」

もう“無理して頑張る”時代じゃない。

エナジードリンクに代わる、新しい覚醒の形を。美しく、理性的に、キメる。

それが「健康的なエナジー」の新基準です。

🎥 映像トーン＆演出

カラーは ブラック × シルバー × イエロー。洗練×ストリート×クリーンな世界観を構築。

呼吸や炭酸音をモチーフに、“内側から立ち上がるエネルギー” を象徴的に描き出しています。

💡 ブランドメッセージ

「JOULEは、“健康的にキメる”ためのエナジー。」

カフェインと糖分でごまかす時代は終わり。

整って強く、美しく集中する。それが、現代の“覚醒”です。

🧠 プロダクト概要

JOULEは、GABA・アルギニン・チロシン・BCAAなど、集中力をサポートする成分に加え、

コラーゲン・ビタミンC・クエン酸を配合し、美容と疲労回復を同時に叶えるエナジープロテイン。

GMP認定の国内工場で製造し、安心・安全な品質を追求しています。

従来の「刺激で頑張る」ではなく、

整って、理性と情熱を両立させるという新しいエナジー文化を発信しています。

▶︎ コンセプトムービーはこちら(https://www.instagram.com/reel/DPqV6w4k4dC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

商品概要

【商品名】エナジープロテイン JOULE（レモン味）

【内容量】25g×14袋

【販売価格】税込5,390円

【販売サイト】Stores （ヒトハアート）

https://human-art.stores.jp/items/670139e3e4567c381523a35f

お召し上がり方

プロテインを1袋(25g)開け、シェイカーに入れます。

約200mlの水などに溶かしてお召し上がりください。炭酸水で割っても美味しく召し上がれます。

水は冷水を使用すると、よりおいしくお召し上がりいただけます。