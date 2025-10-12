総勢１５,０００人が参加！ベイブレードの世界チャンピオンがついに決定

世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５」実施報告 レギュラークラス（6歳以上12歳以下）優勝はメキシコシティ大会選出のLeobardo（レオバルド）選手 オープンクラス（6歳以上、大人も参加可能）優勝はイスタンブール大会選出のFahreddin（ファーレッデイン）選手



レギュラークラス 左から



準優勝：バリャ選手

優勝：レオバルド選手

３位：ベルギニー選手



オープンクラス 左から



準優勝：カイル選手

優勝：ファーレッデイン選手

３位：おまんじゅうキング選手

株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』シリーズ初となる世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５」 を、２０２５年１０月１１日（土）・１２日（日）の２日間、東京タワーの「RED°TOKYO TOWER（レッド トーキョータワー）」にて開催しました。世界２１地域で開催された本大会の予選には、６歳から６７歳まで総勢１５,０００名がエントリーし、予選を勝ち抜いた３３名のブレーダーがベイブレード発祥の地「日本」に集結しました。

世界中のブレーダーたちの国際交流の場としても位置付けられている本大会は、「東京タワー」から世界中にライブ配信され、２日間で累計約１９万回視聴されました。レギュラークラス（6歳以上12歳以下）はメキシコシティ大会選出のLeobardo（レオバルド）選手、ベイブレードの世界大会として今回初めて設置した大人も参加可能なオープンクラス（６歳以上）はイスタンブール大会選出のFahreddin（ファーレッデイン）選手が世界チャンピオンに決定しました。

表彰式にて、タカラトミー代表取締役社長 富山彰夫は「世界中から集まったすべてのブレーダーの皆さんが見せた勇気は、世界に夢を与えました。自分らしいスタイルで情熱と喜びを持ってシュートする瞬間ごとに、皆さんは真のブレーダーとして輝いています。ベイブレードを通じてつながった世界の仲間とともに、未来へ向かって輝き続けてください」とコメントし、大会を締めくくりました。

大会初日の１０月１１日（土）は、レギュラークラス（６～１２歳以下）１９名、オープンクラス（６歳以上・大人参加可）１４名が参加しました。初戦では緊張していた選手同士も試合前からお互いに鼓舞しあいながら打ち解け合い、勝ち進んだ選手を称えるシーンや、惜しくも予選敗退となってしまった選手を励ますシーンも見られ、言語や世代を越えた友情が生まれる瞬間がありました。

また、レギュラークラス東京大会選出のミナト選手はベスト８、オープンクラス東京大会選出のおまんじゅうキング選手は３位となり、東京大会選出ブレーダーの活躍も大会に華を添えました。

レギュラークラスの予選では、ミナト選手はクアラルンプール大会選出のTang Jit An（タン・ジット・アン）選手と初戦で対戦し勝利。２回戦では広州大会選出のZhu Tong Yu（ジュウ・トンユー）選手と対戦し、スピンフィニッシュで決勝トーナメント進出を決めました。

オープンクラス予選では 、おまんじゅうキング選手はシンガポール大会選出のXavier（ザビエル）選手と対戦し見事ストレート勝ち。２回戦ではクアラルンプール大会選出のAkmal（アクマル）選手と対戦し、バーストフィニッシュで相手を追い詰め、最後はエクストリームフィニッシュで勝利しました。また、決勝トーナメントでは準決勝では破れてしまいましたが、３位決定戦で見事勝利しました。

■レギュラークラス 決勝ではLeobardo（レオバルド）選手vs Balya（バリャ）選手の白熱したバトルが！

決勝では、メキシコシティ大会選出Leobardo（レオバルド）選手とジャカルタ大会選出Balya（バリャ）選手の壮絶な戦いに。両選手ともにポイントを取り合う展開となりましたが、最後は、Leobardo（レオバルド）選手がオーバーフィニッシュで勝利し、見事優勝に輝きました。

３位決定戦では、パリ大会選出Berguiny（ベルギニー）選手とソウル大会選出Kim Jung U（キム・ジョンウ）選手が対決し、Berguiny（ベルギニー）選手がストレート勝ちしました。



レギュラークラス決勝戦



左：レオバルド選手（メキシコシティ大会）

右：バリャ選手（ジャカルタ大会）

■オープンクラスでは、初出場イスタンブール大会選出Fahreddin（ファーレッデイン）選手vs 香港大会選出Kyle（カイル）選手の頂上決戦に！

決勝では、初出場のイスタンブール大会選出Fahreddin（ファーレッデイン）選手と香港大会選出のKyle（カイル）選手の戦いに。Fahreddin（ファーレッデイン）選手がファーストバトルをバーストフィニッシュで勝利すると、続いてスピンフィニッシュでセカンドバトルも勝利。最後はエクストリームフィニッシュを決め、圧倒的な強さで見事優勝に輝きました。

３位決定戦では、東京大会選出おまんじゅうキング選手とソウル大会選出Yoo Ha Jun（ユ・ハジュン）選手が対決。両者とも点を取り合い譲らない展開が続きましたが、最後はおまんじゅうキング選手がエクストリームフィニッシュを決めて勝利しました。



オープンクラス決勝戦



左：ファーレッデイン選手（イスタンブール大会）

右：カイル選手（香港大会）

＜優勝者・準優勝者・３位入賞者のコメント＞

【レギュラークラス大会】 対象：６歳以上１２歳以下

●優勝 Leobardo（レオバルド）選手（メキシコシティ大会選出）

コメント

「とても嬉しいです。優勝できたことを誇りに思います。この優勝はメキシコシティのベイブレードコミュニティがもたらしてくれたものです。本当に感謝しています」

●準優勝 Balya（バリャ）選手（ジャカルタ大会選出）

コメント

「とても幸せですが、優勝できなくてとても悔しいです。今度は必ず優勝します」

●３位 Berguiny（ベルギニー）選手（パリ大会選出）

コメント

「準々決勝でエクストリームフィニッシュで勝てたことが一番印象に残っています。多くの人にプレイを見てもらえて嬉しかったです」

【オープンクラス大会】 対象：６歳以上、大人も参加可能

●優勝 Fahreddin（ファーレッデイン）選手（イスタンブール大会選出）

コメント

「まるで夢みたいな日です。サポートしてくれたすべての人たちに感謝をしています。イスタンブール大会選出ブレーダーが強いことを世界に証明することができて嬉しいです」

●準優勝 Kyle（カイル）選手（香港大会選出）

コメント

「皆さんと戦うことができてうれしく思います。世界中の選手と話したり、何よりベイブレードを一緒にすることができて幸せな時間となりました」

●３位 おまんじゅうキング選手（東京大会選出）

コメント

「結果はとても悔しかったですが、フリーバトル等ができ、言葉が通じなくてもベイブレードで心が通じてまさに世界を体感できる楽しい大会になりました。沢山の応援ありがとうございました」

＜BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５ 概要＞

●開催日時：

2０２５年１０月１１日（土）予選 ／ １２日（日）決勝

●開催場所：

RED°TOKYO TOWER（レッドトーキョータワー）

[東京都港区芝公園４-２-８：東京タワー内]

●予選開催地域：世界２１地域

（マニラ、シドニー、パリ、ロサンゼルス、シンガポール、メキシコシティ、サンパウロ、オークランド、バンコク、東京、広州、台北、ジャカルタ、ソウル、イスタンブール、トロント、クアラルンプール、ロンドン、ケルン、香港、シカゴ）

※予選開催順。レギュラークラス、オープンクラスの合計地域数

●参加資格：

指定地域で開催された、レギュラークラス大会（６歳～１２歳以下）、オープンクラス大会（６歳以上、大人も参加可能）の優勝者 ＊地域により参加可能年齢は異なります

●大会HP：beyblade.takaratomy.co.jp/worldchampionship/

★当日の模様はアーカイブ配信で視聴ができます★

『BEYBLADE X』 公式YouTube「ベイチューブ」：www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube/

英語版公式 YouTube「BEYBLADE English - Official Channel」: www.youtube.com/beybladeofficial

大会の様子



レギュラークラス大会出場の全選手の集合写真





オープンクラス大会出場の全選手の集合写真





レギュラークラス 左：ウィリアム選手（トロント大会選出） 右：マルセロ選手（サンパウロ大会選出）





オープンクラス大会 左：ユ・ハジュン選手（ソウル大会選出） 右：おまんじゅうキング選手（東京大会選出）





出場選手と東京タワー





レギュラークラス大会



左：ジュウ・トンユー選手（広州大会選出）

右：ミナト選手（東京大会選出）



レギュラークラス大会表彰式の様子





オープンクラス大会表彰式の様子

