『ブレイクマイケース』2026年4月にDJイベント開催！サントラ第2弾の発売やAGF2025の出展なども決定
株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、スマートフォン向けゲーム『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）のDJイベント『BMC Groovin' Night2』の開催を発表いたしました。また、ゲームアプリ内で使用しているパズルBGMを収録したアルバムCDの第2弾『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2』の発売や、来年2月開催のイベント『ブレイクマイケース 3rd Conference』の続報などもあわせて公開しております。
ブレマイ DJイベント 2026年4月に開催決定
この度、2026年4月5日(日)に、本作2回目となるDJイベント『BMC Groovin' Night2』を開催することが決定いたしました。ゲストに須王芦佳役の興津和幸さん、樋宮明星役の河西健吾さんなどをお呼びして、ブレマイの音楽と世界観を楽しむイベントです。
なお、2026年1月に発売予定の『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2』に、本イベントの最速先行抽選権が封入されております。
詳細は下記公式サイトおよびブレマイ公式Xアカウントよりご確認ください。
https://breakmycase.com/news/post-85
@breakmycase：https://x.com/breakmycase
＜イベント概要＞
イベント名：BMC Groovin' Night 2
開催日：2026年4月5日(日)
会場：WARP SHINJUKU（https://warp-shinjuku.jp/access/）
出演者 ※敬称略：
・興津和幸（須王芦佳 役）
・河西健吾（樋宮明星 役）
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
『サウンドトラックCD』第2弾発売決定
『ブレイクマイケース』アプリ内で使用しているパズルBGMを収録したアルバムCDの第2弾『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2』の発売が決定いたしました。
coly storeにて本日より予約受付を開始しております。
初回生産限定盤には2026年4月5日(日)に開催予定のイベント『BMC Groovin' Night2』シリアルコード付き最速先行抽選申込券を封入予定です。
詳細は下記公式サイトおよびグッズ公式Xアカウントよりご確認ください。
https://breakmycase.com/news/post-86
@breakmycase：https://x.com/breakmycase
＜商品概要＞
ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2 通常盤／初回生産限定盤
■発売日
2026年1月14日(水)予定
■価格
通常盤：4,000円(税込)
初回生産限定盤：7,000円(税込)
■通常盤
製品番号：BMCD-0033
封入特典：
１.ランダムクリアカード×2枚（全21種）
■初回生産限定盤
製品番号：BMCD-0034/54
封入特典：
１.ランダムクリアカード×2枚（全21種）
２.アクリルキーホルダー×1個（全21種・商品名と同一キャラクターから1種）
３.限定BOX
４.2026年4月5日開催「BMC Groovin' Night2」最速先行抽選券
５.アディショナルディスク
『ブレイクマイケース 3rd Conference』最速先行受付受付中
2026年2月27日(金)・28日(土)に開催予定のブレマイカンファレンスについて、27日公演に須王芦佳役・興津和幸さんと、天羽嵐役・戸谷菊之介さんの登壇が決定いたしました。
現在、来場チケットのイベントBlu-ray購入者限定最速先行申込を受付中です。
本先行申込は『ブレイクマイケース -Kick Off Conference- &-1st Anniversary Conference-』に封入されている応募用紙に記載のURLおよびシリアルコードでお申込みいただけます。
詳細はイベント公式サイト、および公式Xアカウントよりご確認ください。
https://breakmycase.com/event2602
@breakmycase：https://x.com/breakmycase
AGF2025出展決定
2025年11月8日（土）・9日（日）に池袋サンシャインシティにて開催する「AGF2025」に、『ブレイクマイケース』の出展が決定いたしました。
新規描き下ろしイラスト「Aporia Fashion Collection -GALAXY GLINT-」を使用した新商品の販売や等身大パネルの展示を予定しています。
詳細はX公式アカウントからの発信やブレマイ公式サイトにて発信しますので、続報をお待ちください。
https://breakmycase.com/
@bmc_event：https://x.com/bmc_event
＜AGF2025 開催概要＞
■日時
開催日時：2025年11月8日(土)・9日(日)
メイン会場：9:00～17:00
※新規入場16:30まで／各エリアへの最終入場16:50まで
■会場
池袋サンシャインシティ
■ブース番号
W-1/W-2
※イベントの情報はアニメイトガールズフェスティバル2025公式サイトをご確認ください。
ブレマイ公式ぬいぐるみ「SPINNIES」の発売が決定
ブレマイ公式ぬいぐるみ「SPINNIES（すぴにーず）」の発売が決定いたしました。
現在鋭意制作中となりますので、詳細は続報をお待ちください。
『ブレマイナイトメア』アーカイブ配信中＆同時視聴会の開催決定
『ブレイクマイケース HALLOWEEN NIGHTMARE』の配信チケットが好評発売中！
さらに2025年10月15日(水)19:30より、『ブレイクマイケース』公式YouTube（https://www.youtube.com/@breakmycase）にて、本イベントの同時視聴会の開催が決定しました。隠岐谷誓役の中澤まさともさん、相沢篠信役の広瀬裕也さんと一緒に夜公演を視聴し、みんなで楽しい時間を振り返りましょう！
配信についての詳細はイベント特設サイトをご確認ください。
https://breakmycase.com/event2510
＜配信概要＞
■チケット料金
視聴券：4,000円（税込）
通し視聴券：7,500円（税込）
特典付き通し視聴券：10,000円（税込）
＜特典＞
キャスト写真入り限定待受画像(5種)
※当日のキャストの写真を使用した画像です。
※10月20日以降に、チケットを購入されたお客様のe+登録メールアドレス宛にプレゼント受け取り方法について記載されたメールが届きますのでそちらの案内をご確認ください
■販売期間
～ 2025年10月19日(日) 18:00まで
■視聴期間
～ 2025年10月19日(日)23:59まで
■視聴券購入URL
https://eplus.jp/breakmycase_halloween_ol/
＜同時視聴会 開催概要＞
開催日時：2025年10月15日(水)19:30～
配信プラットフォーム：YouTube（https://www.youtube.com/@breakmycase）
出演者（敬称略）：
・中澤まさとも（隠岐谷誓 役）
・広瀬裕也（相沢篠信 役）
■製品情報
タイトル：ブレイクマイケース
プラットフォーム：App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV
権利表記：(C)coly
公式サイト:https://breakmycase.com
公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase
公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official