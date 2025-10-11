¥³¥ì¥µ¥ï¡¢New Digital EP¡Ø¤¢¤¿¤·¤ÎÎø¿Í E.P¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¤¬10·î11Æü(ÅÚ)»¥ËÚ¡¦¥Ú¥Ëー¥ìー¥ó£²£´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥³¥ì¥µ¥ï LIVE TOUR 2025¡¡¤¢¤¿¤·¤òÁª¤ó¤À·¯¤È¹Ô¤¯¥Ä¥¢ー¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î½éÆü¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¤Ë4th EP¡Ø¤¢¤¿¤·¤ÎÎø¿Í E.P¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ë¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖI LOVE ME¡×¤ò´Þ¤à¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê£³¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê£²¶Ê¤Î·×£µ¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥³¥ì¥µ¥ï¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥³¥ì¥µ¥ï¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥³¥ì¥µ¥ï LIVE TOUR 2025¤¢¤¿¤·¤òÁª¤ó¤À·¯¤È¹Ô¤¯¥Ä¥¢ー¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëZepp¥Ä¥¢ー¡Ö¥³¥ì¥µ¥ï Zepp LIVE 2026 ¥é¥Ö¥êー¥Ñ¥ó¥¯¥Ä¥¢ー¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Zepp¥Ä¥¢ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ªー¥ÀーÀè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥ì¥µ¥ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢Èà½÷¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
RELEASE
¢¡4th EP¡Ø¤¢¤¿¤·¤ÎÎø¿Í E.P¡Ù
£²£°£²£µÇ¯11·î12Æü(¿å) ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
1 ¤¢¤¿¤·¤ÎÎø¿Í
2. I LOVE ME (¡Ö¥ï¥³ー¥ë¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê)
3. Á°È± (¤¤¤ÁÈ±¡ÖÎ®¤·Á°È±¥ー¥×¥³ー¥à¡×CM¥½¥ó¥°)
4. ¤â¤¦¤¹¤°Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é(¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¡Ö¤ª¼é¤ê EVE¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥½¥ó¥°)
5. Í¥¤·¤¯¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò
LIVE
¡Ö¥³¥ì¥µ¥ï Zepp LIVE 2026 ¥é¥Ö¥êー¥Ñ¥ó¥¯¥Ä¥¢ー¡×
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡ÊU18¡Ë¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Æþ¾ìÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
Æþ¾ìÀ©¸Â¡§U-18¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤Î¤ßÆþ¾ì²ÄÇ½¡ÊÆþ¾ì»þÍ×¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¡¿¢¨ÈÎÇä¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë
·ô¼ï¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
´ë²è¡§RECO RECORDS
À©ºî¡§¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
1·î24Æü(ÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
Ìä¡§WESS
info@wess.co.jp
https://wess.jp/
1·î31Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦Zepp Namba
³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
Ìä¡§À¶¿å²»Àô¡¡
06-6357-3666(Ê¿Æü 12:00～17:00)
info@shimizuonsen.com
2·î1Æü(Æü) °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
Ìä¡§¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
052-320-9100(12:00～18:00)
https://www.sundayfolk.com/
2·î7Æü(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
Ìä¡§¥¥çー¥ÉーÀ¾ÆüËÜ
0570-09-2424(·î～ÅÚ11:00～15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2·î15Æü(Æü¡Ë Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
Ìä¡§DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
¥×¥ì¥ªー¥ÀーÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë23:59¡¡
https://eplus.jp/koresawa/
PROFILE
¢£¥³¥ì¥µ¥ï
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥ô¥©¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´é¤À¤·¤Ï¤»¤º¡¢ÁÇ´é¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤ÏLIVE¤Î¤ß¡£
¡Ö¤ì»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
2017Ç¯8·î9Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ì¥«¥éー¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
2018Ç¯9·î¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ì¤Ç¥·¥çー¡Ù
2021Ç¯3·î¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½ã°¦¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ù
2022Ç¯8·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥µ¥Þ¥é¥Ö¡Ù
2023Ç¯4·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤«¤ï¤¤¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù
2024Ç¯3·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆü¡¹°¦¡¹¡Ù
2025Ç¯3·î¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤¿¤·¤òÁª¤ó¤À·¯¤È¤¢¤¿¤·¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿·¯¤Ø¡Ù
¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
[X]¡¡ @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)
[Instagram]¡¡koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)
[TikTok] koresawa_519¡¡(https://www.tiktok.com/@koresawa_519)
[WEB SITE]¡¡ https://koresawa.jp/
[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa
