【選び抜かれたアーティスト・ブランドだけが集うアートフェア】ART FAIR LAUNICA 2026 横浜赤レンガ倉庫で開催決定！
ART FAIR LAUNICA 2026 開催決定！
ART FAIR LAUNICA 2026 開催決定！「記憶 - Memory」とは
イベントの詳細
【会場】横浜赤レンガ倉庫１号館 ２F
【住所】〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港１丁目１－１
【開催日時】
5/13(Wed)~5/17(Sun) 11:00~17:00 一般公開
5/16(Sat)~5/17(Sun) 18:00~20:00 VIP限定（限定アート・ケータリング・ワイン）
過去実績
スポンサー・出展企業
【スポンサー】
記憶を分かち合い、価値を重ね合う
このイベントで生まれる体験は、参加者の心に記憶として残ります。 その記憶にスポンサーの存在も重なり、体験とブランドの価値が共に深まる場です。 スポンサーは単なる支援者ではなく、記憶を共につくる仲間として参加を募集しております。
【こんなメリットを提供します】
- 感性層・富裕層へのブランド認知拡大
- VIP顧客との直接交流・特別参加権
- メディア・PR露出による高付加価値ブランディング
- 文化・アート支援による社会的価値向上
- イベント公式コンテンツ内でのロゴ露出
【残り枠】
プラチナ：1社
ゴールド：３社
スポンサー金額
【出展企業】
出展ブース：販売・アートコラボ展示
家具ブランドを中心としたアートと親和性の高いハイセンスなブランドがコンセプトやブランドイメージを表現するために、アートを空間全体で使いブランド世界観を描き、他には真似できない「ブランドらしさ」と「表現力」を放つ展示を行います。
【こんなメリットを提供します】
- ブランド世界観を“リアル空間”で体験的に表現できる
- アート×インテリアの融合による高感度な来場者への訴求
- SNS・メディアでの拡散によるビジュアルプロモーション効果
- アーティストとの共創
- イベント来場者の購入・商談・導入へのリアル導線獲得
販売ブース：販売・アートコラボ製品
アーティストが一人一人表現する想いは、いつだって人の心を動かすものだ。
人に寄り添う製品と人に思いを馳せるアートがコラボレーションを行い、ブランドとアートを世界に発信していきます。
※出展企業は出展ブースプランと販売ブースプランのどちらかを選んでいただきます。
【こんなメリットを提供します】
- 高感度な来場者への直接販売・ブランド認知拡大
- アート・インテリア文脈での商品訴求が可能
- 会場限定・先行販売による購買意欲の喚起
- SNS拡散・口コミによる販促効果の最大化
- 来場者データ・顧客リストを活用したアフターセールス展開
【残り枠】
出展ブース：３枠
販売ブース：３枠
現在決まっているスポンサー企業一覧
・株式会社KOKEI
・アクトサービス有限会社
・ヘイセイテック株式会社
・インテリアデザイン＿イト
現在決まっている出展企業一覧
・ROCKSTONE
・ligne roset
・Nanafu
・Time Capsule
参加方法
【一般入場】
入場料：無料
【VIP入場】
クラウドファンディングにてご購入いただく予定です。
【スポンサー・出展企業・メディア関連】
以下の方法でお問い合わせをお願いいたします。
MAIL：support@launica-art.com
TEL：0572-57-4763
ART FAIR LAUNICA 2026 特設サイト(https://launica-art.com/art_fair_launica_2026/)
コメント
初めまして！RAMBIIS株式会社の川本です。
この度は、最後までご拝読いただきまして誠にありがとうございます。
ART FAIR LAUNICAは2026が第2回のイベントになります。
私たちは、このアートフェアを通して様々なブランド様や企業様が他社では表現できない魅力を「アート」を通して伝えていきます。
他のイベントではない、企業がアートでブランドを表現するこのイベントは、これからのロジカルが常識となっていく時代に対して感性という感情ベースで真逆のアプローチをするものとなっております。
この時代だからこそ、ブランド・企業がどんな想いで創立したのか、どんな想いで製品を手掛けたのか。そういった魅力をアートで最大限に表現することで、皆様の新しいPR戦略として貢献させていただくことをお約束いたします。
「アートを取り入れる企業が、時代をリードする」
このイベントを通して、アートという斬新かつ美しい媒介で時代の一歩先を私たちLAUNICAと一緒に作り上げていきましょう。
皆様と素敵なイベントを行えることを楽しみにしております。
RAMBIIS 代表取締役社長 川本 天雅