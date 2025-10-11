ころん(すとぷり)、約5年ぶりの2ndフルアルバム『空色エンドロール』予約受付開始！本人からのメッセージも！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社: 東京都渋谷区、代表: 柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「ころん」による2ndフルアルバム『空色エンドロール』 (2025年12月17日発売予定)の予約受付を、202510月11日(土)19:30より順次開始いたしました。あわせて、対象法人別の購入特典の内容を公開し、東京・名古屋・大阪の3会場にて開催される、発売記念の握手会詳細も解禁。さらに、特設サイトも同時に公開いたしました。

「ころん」にとって約5年ぶりとなる2ndフルアルバム『空色エンドロール』を、2025年12月17日(水)にリリースいたします。2025年は「ころん」にとって、活動開始から10周年という節目の年。このたびリリースする『空色エンドロール』は、この10年間のソロ活動の集大成となる一枚です。

これまで応援してくれたリスナー(ファンの呼称)の皆さまへの感謝の気持ちと、これからも進みつづけるという力強さが詰め込まれています。

商品形態は全3形態を展開。通常盤には*Luna、ピノキオピー をはじめとした豪華制作陣による楽曲に加え、コラボ曲など全16曲を収録。初回限定盤Aには「全カット撮り下ろし実写フォトブック」を、初回限定盤Bにはフォトブックのメイキング映像と“歌ってみた”MV2曲を収録したDVDを付属しています。

予約受付は本日2025年10月11日(土)19:30より、全国の各取扱店舗およびオンラインショップにて順次開始。あわせて、対象店舗でご予約・ご購入いただいた方を対象とした法人別オリジナル特典の情報も公開しております。

さらに、アルバムの発売を記念した握手会の開催も決定。アニメイトにて対象商品をご購入の方に応募用シリアルコードをお渡しし、所定の方法でご応募いただいた方の中から抽選でご参加いただけるイベントです。

なお、本作の詳細情報をまとめた特設サイトもあわせて公開中です。

■「ころん」2ndフルアルバム『空色エンドロール』への想い

活動開始から10周年という節目の年に、僕のすべてを詰め込んだ2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリースします。

前作『アスター』を超えるものは出せないと思っていたけど、今回また最高の制作陣のみなさんと本気で向き合って、心から「やばい！」って思える作品ができました。

まだ制作の真っ最中だけど、どの曲にも意味があって、僕の10年分の想いと、支えてくれたみんなへの"ありがとう"、そしてこれからも一緒に歩んでいくという気持ちを込めています。

初回盤にはフォトブックやメイキング映像もついていて、"今のころん"をそのまま感じてもらえる内容になっています。ぜひ楽しみにしててください！

■「ころん」2ndフルアルバム『空色エンドロール』情報

【タイトル】空色エンドロール

【発売日】2025年12月17日 (水)

【予約受付開始】202510月11日(土)19:30

●通常盤

品番：STPR-1026

JAN：4573677061231

価格：2,750円(税込)、2,500円(税抜)

仕様：CD1枚(新曲を含む16曲を収録)

●初回限定盤A

品番：STPR-9058

JAN：4573677061248

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋実写フォトブック ※三方背ケース仕様

●初回限定盤B

品番：STPR-9059

JAN：4573677061255

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋DVD1枚(フォトブックのメイキング映像＋歌ってみたMV(2曲))

【特設サイト】 https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/album

■取扱店舗・特典情報

【取扱店舗】

・アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%81%93%E3%82%8D%E3%82%93(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%81%93%E3%82%8D%E3%82%93)

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FTFM93VJ%7C+B0FTDX57N4%7C+B0FTFCNYV9%7C+B0FTFHDM7Y%7C+B0FTFM6WV5%7C+B0FTF77V8T

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014660059+4573677061231+4573677061248+4573677061255&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014660059+4573677061231+4573677061248+4573677061255&f=O)

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=koron20251217&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=koron20251217&searchKeywordFlg=1)

・HMV / HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/news/article/250930122/

・タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/11/0701

・TSUTAYA RECORDS

https://store-tsutaya.tsite.jp/search/result/?keyword=%E3%81%93%E3%82%8D%E3%82%93%20%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%B7%E3%82%8A&itemType=cd&limit=20(https://store-tsutaya.tsite.jp/search/result/?keyword=%E3%81%93%E3%82%8D%E3%82%93%20%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%B7%E3%82%8A&itemType=cd&limit=20)

・STPR ONLINE STORE

https://store.stpr.com/collections/colon-sorairoendroll

＜法人特典＞

・アニメイト(通販含む)：缶バッジ(全3種のうち、1種)

・Amazon.co.jp：メガジャケ 複製サイン入り(全3種)

・楽天ブックス：アクリルコースター(全1種)

・セブンネットショッピング：アクリルチャームミニキーホルダー(全1種)

・HMV / HMV&BOOKS online：A4クリアファイル(全1種)

・タワーレコード(一部店舗を除く)：ホログラムカード(全1種)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：スマホサイズステッカー(全1種)

＜注意事項＞

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります

※記載店舗でも一部取扱いがない場合があります

※画像は制作途中のため、変更となる可能性があります

■発売記念握手会情報

アルバムのリリースを記念して、東京、愛知、大阪での発売記念握手会の開催が決定！全国アニメイト(通販を含む)にて「ころん/空色エンドロール」 (通常盤、初回限定盤A、初回限定盤B)いずれか1点をご予約(全額内金)もしくはご購入いただいたお客様に応募シリアルをお渡しいたします。

【開催日程・会場】

ー名古屋 ー

会場：栄ガスビル5F キングルーム

開催日：2026年4月11日(土)

[1部 握手会] 開演/12:00

[2部 握手会] 開演/13:40

[3部 握手会] 開演/15:20

[4部 握手会] 開演/17:00

ー大阪 ー

会場：アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール

開催日：2026年4月25日(土)

同上時間割

ー 東京 ー

会場：animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 北館9F)

開催日：2026年5月16日(土)

同上時間割

【応募シリアル配布期間】

店舗: 2025年10月12日(日)～2026年1月18日(日) 閉店まで

通販: 2026年1月12日(月・祝)23:59までにご注文いただいた方が対象

※アニメイト通販でご注文の場合、応募シリアルは【商品同梱】の上お送りさせていただきます。マイページへの通知ではございません。

【応募受付期間】

2025年10月12日(日)～2026年1月25日(日) 23:59まで

※こちらのイベントは「CLUB animate」からのご応募のみとなります。

※申し込み受付には「CLUB animate」への登録が必要となります(登録は無料です)

※本イベントは当選された1名様のみがご参加いただけます。

※当選権利の第三者への売買・譲渡・譲受することは一切禁止しております。

※イベント当日、入場時にご本人様確認を実施いたします。詳細はアニメイトイベントページ、クラブアニメイト応募ページをご確認ください。

※3会場とも集合時間については当選者にご連絡致します。

＜ご当選通知＞

2026年2月27日(金)頃予定

※3会場とも集合時間については当選者にご連絡致します。

その他応募方法および注意事項等の詳細は下記アニメイトイベントページをご確認ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114114

■ころんワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』 公演情報

【公演タイトル】 ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ

【開催日時】

-2026年1月3日(土)

開場 16:30／開演 18:00

-2026年1月4日(日)

[1部]開場11:00／開演 12:30

[2部]開場 16:30／開演 18:00

【会場】 さいたまスーパーアリーナ 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８

【特設サイト】https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/

■ころん(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は156万人、TikTok フォロワー92万人、各SNSの合計フォロワー数652万人にのぼる。(2025年10月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催する。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/