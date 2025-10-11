SHINING 3D、新型3Dスキャナー「EINSTAR Rockit」と「EINSTAR 2」を同時発表

Shining 3D Technology Japan 株式会社

高精度3Dデジタル化技術のグローバルリーダーであるSHINING 3Dは、エントリーレベル3Dスキャナーの常識を覆す2つの新製品を発表しました。

今回登場するのは、ポケットサイズでプロフェッショナル性能を発揮する「EINSTAR Rockit」と、人気モデルをワイヤレス化し新次元の自由度を実現した「EINSTAR 2」です。

両モデルはEINSTARの最新ラインアップとして、3Dスキャニングをよりスマートに、より速く、より手軽にするというSHINING 3Dのビジョンを体現しています。

EINSTAR Rockit ― ポケットに収まるプロフェッショナルスキャナー

「EINSTAR Rockit」は、真のモバイル性と高効率を両立した全く新しい3Dスキャナーです。

完全ワイヤレス設計によりケーブル接続の煩わしさがなく、電源やアダプターを必要とせず、スキャナーを対象物に向けるだけで作業を開始できます。大規模なオブジェクトでも、現場や屋外で手軽にスキャンできるため、ワークフロー全体の効率を劇的に向上させます。

主な特長：

完全ワイヤレス設計：内蔵Wi-Fiモジュールにより、安定したリアルタイムデータ転送を実現。PCとの接続もケーブル不要。

マーカーレススキャン：特徴的な形状を即座に認識し、面倒なマーカー貼付を不要に。初心者でも手軽に高精度スキャンが可能。

マーカーレス・レーザースキャン

ハイブリッド光源：青色レーザーと赤外VCSELを組み合わせ、深い穴や光沢面も正確にスキャン。交差レーザー技術により、広範囲かつ高解像度のデータ取得を実現。

最大90fpsのスキャン速度：滑らかなトラッキングで小型部品から大型構造物まで高品質データを生成。

5MPカラーカメラ内蔵：リアルな質感を再現し、デジタルアートやAR/VR、カスタマイズ用途にも最適。

EINSTAR 2 ― ワイヤレスで進化した高精細3Dスキャナー

製品動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=faznV2kOHB0

初代EINSTARの登場から3年。進化した後継機「EINSTAR 2」は、スタジオクラスの3Dデータをどこでも取得できる、真のワイヤレス3Dスキャナーです。

重量わずか420g、最大3時間連続使用可能な交換式バッテリーを搭載。作業現場や屋外でも電源に縛られず自由にスキャンが行えます。

主な特長：

17本の青色レーザーライン：従来比2倍以上のレーザーラインで、広範囲を素早く高精度にスキャン。エッジや微細ディテールも忠実に再現。

赤外VCSEL：強い日光下でも高品質なデータを取得可能。黒色や複雑な形状の物体もスムーズにスキャン。

ハイブリッド光源

人間全身を約60秒でスキャン：高精度かつカラー情報を同時に取得し、アート制作、デジタルデザイン、AR/VRなど幅広い分野に対応。

製品動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=UyU09WFFAWE

EINSTAR ― 誰もが3Dスキャンを楽しめる時代へ

「EINSTAR Rockit」と「EINSTAR 2」は、それぞれ異なる個性を持ちながら、共通のミッションを共有しています。

それは、“3Dスキャンを誰にでも、どこでも、もっと自由に”。

既存モデル「EINSTAR」や「EINSTAR VEGA」とともに、シリーズ全体がより幅広いユーザー層に対応。初心者から専門家まで、あらゆるクリエイターが高品質な3Dデータを簡単に手に入れられる環境を提供します。

SHINING 3Dについて

EINSTAR全製品

2004年に設立されたSHINING 3Dは、20年以上にわたり高精度3Dビジョン技術の研究開発・製造・応用に取り組むリーディングカンパニーです。

同社は、工業計測、リバースエンジニアリング、デジタルデンティストリーなど多様な分野で革新的なソリューションを提供。

本社は中国・杭州に位置し、ドイツ・シュトゥットガルト、スペイン・バルセロナ、米国カリフォルニアおよびフロリダ、日本・東京など世界各地に拠点を構え、グローバルに展開しています。

EINSTARについて

EINSTARは、SHINING 3Dが展開するコンシューマー向け3Dスキャナーブランドです。

「高品質な3Dモデリングを、すべての3Dクリエイターに。」をコンセプトに、誰もが手軽に正確な3Dデータを取得できる製品群を展開。

長年の技術と革新性を融合し、3Dスキャンの新しい可能性を切り拓いています。

※詳細情報は公式サイトにてご覧いただけます。

公式サイト :https://www.einstar.com/