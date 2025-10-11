新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.320ベストアルバム発売の豆柴の大群が登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.320に、11月12日（水）にベストアルバム『NO BEAN, NO BARK』を発売する豆柴の大群が決定。アルバム購入者にタワーレコード対象店舗ではポスターを、オンラインではスマホサイズステッカーを特典として差し上げます。

豆柴の大群は2019年にTBSテレビのバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」の企画「MONSTER IDOL」から誕生した、安田大サーカスのクロちゃんがプロデューサーを務めるアイドルグループ。コミカルで中毒性のある楽曲やエモーショナルな曲まで、幅広いジャンルの楽曲を歌いこなすグループです。

11月12日（水）に発売となる『NO BEAN, NO BARK』は、“絶対に前に進む”という覚悟と群れのように肩を並べてきた足跡、そして最強の豆柴たちの軌跡であり、今を駆ける最強の彼女たちの“今”を証明する形となる初のベストアルバムです。このアルバムには、新曲に加えて豆柴の大群名義の曲以外にも、都内某所、豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOLの全名義の楽曲が収録されます。

今回のアルバム発売を記念してタワーレコードでは、『NO BEAN, NO BARK』を対象店舗にて購入した方にコラボポスターを、タワーレコード オンラインでご購入の方にスマホサイズステッカーを先着でプレゼントします。

タワーレコード オンラインニュースページ

https://tower.jp/article/news/2025/10/11/n101(https://tower.jp/article/news/2025/10/11/n101)

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

対象商品：NO BEAN, NO BARK＜初回生産限定盤＞

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボスマホサイズステッカープレゼント

対象店舗：タワーレコード オンライン

対象商品：NO BEAN, NO BARK＜初回生産限定盤＞

※ポスターおよびスマホサイズステッカーは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

【商品情報】

アーティスト名：豆柴の大群

タイトル：NO BEAN, NO BARK＜初回生産限定盤CD+Blu-ray Disc＞

発売日：11月12日（水）

価格：12,100円（税込）

品番：AVCD-63763B

仕様：PHOTOBOOK

アーティスト名：豆柴の大群

タイトル：NO BEAN, NO BARK＜通常盤CD＞

発売日 ：11月12日（水）

価格 ：3,740円（税込）

品番 ：AVCD-63764

【プロフィール】

豆柴の大群

TBS系バラエティ「水曜日のダウンタウン」の企画「MONSTER IDOL」から2019年に誕生した、

アイカ・ザ・スパイ、ナオ・オブ・ナオ、レオナエンパイア、モモチ・ンゲール、ハナエモンスターからなるクロちゃんプロデュースの5人組アイドルグループ。avexからメジャーデビュー後4日という史上最速の早さで東京ドームに立ち話題を集め、「第62回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。

2024年1月から、2022年に同番組の企画「MONSTER LOVE」から誕生した都内某所と合併し、豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOLとして活動。2025年1月8日に放送された「水曜日のダウンタウン」内で元々アドバイザーを務めていた、クロちゃんがプロデューサー就任、ハナエモンスターが復帰、グループ名を戻すことが発表された。

2025年11月12日にはベストアルバムのリリースが決定！

豆柴の大群 各SNS：https://linktr.ee/mameshibanotaigun