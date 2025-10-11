テーマは『ボーイズウィッシュコア』LDH所属のメンズグループ『LIL LEAGUE』とのコラボアイテム発売決定！さらに！「デカブロマイドお渡し会」開催！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」がLDH JAPAN所属のメンズグループ【LIL LEAGUE（リルリーグ）】とのコラボレーションアイテムを発売いたします。さらにデカブロマイドお渡し会も開催いたします。



メンバーは、岩城星那（いわき・せな）、中村竜大（なかむら・たつひろ）、山田晃大（やまだ・こうだい）、岡尾真虎（おかお・まとら）、百田隼麻（ももだ・はいま）、難波碧空（なんば・そら）からなる、6人組メンズグループ。

グループ名「LIL LEAGUE」は、若い力と勢いをバイブスに変えてほしいという意味合いの元、付けられた。

ダンス・ボーカル・ラップをこなし、圧倒的パフォーマンスでZ世代を中心に話題沸騰中。



コラボレーションのテーマは「ボーイズウィッシュコア」

若さあふれるエネルギッシュな彼らと、少年のような"無邪気さ" や "遊び心" × "ストリート感"をミックスさせた新感覚テイスト「ボーイズウィッシュコア」を表現しました。



ぜひ、このコラボレーションならではの限定ビジュアルや特別なアイテムにご注目ください。

----------------------------------



【コラボレーションアイテム】

フード付きラガーシャツ（ワンサイズ）\8,800 taxin

タイダイ柄スウェット（ワンサイズ）\7,920 taxin

ニットキャップ \4,180 taxin

ランダム鍵モチーフチャーム（全6種） \880 taxin

ランダム4cut photo（ペアカット全3種）（ソロカット全6種） \660 taxin

※コラボレーション商品のご購入は、1回のお会計につき税込50,000円までとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

さらに店舗、公式通販ともにノベルティの配布も決定！



【ノベルティ】

コラボレーショングッズを税込5,000円ごとのお買い上げでランダムトレーディングカード1枚プレゼント！

※ランダムのため絵柄はお選びいただけません。

※店舗と公式通販で絵柄が異なります。

※SPINNS公式通販にてご購入のお客様は、受注予約商品と同梱でのお届けとなります。

---------------------------------

●コラボレーションアイテム販売期間／販売店舗

2025年10月24日(金)～2025年11月3日(月)

SPINNS SHIBUYA109店/SPINNS名古屋店/SUPER SPINNS梅田HEPFIVE店



※店舗商品は無くなり次第、一部商品のみ店舗受注販売を承ります。

2025年11月4日(火)12:00～2025年11月10日(月)23:59 / SPINNS公式通販受注販売



※公式通販受注販売商品および店舗受注販売商品のお届けは12月下旬以降を予定しております。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

●イベント詳細

イベント開催日時 / 場所：11月3日(月) / SHIBUYA109 8階イベントスペース

●イベント内容

【抽選で100名様限定】デカブロマイド お渡し会



販売店舗のSPINNS SHIBUYA109店/SPINNS名古屋店/SUPER SPINNS梅田HEPFIVE店の3店舗にて

コラボレーション商品税込\10,000購入ごとに抽選BOXから1枚くじを引いていただき、抽選で3店舗合計100名様に「デカブロマイドお渡し会参加券」を1枚プレゼント。

※デカブロマイドお渡し会の抽選は、コラボレーション商品発売日より開始いたします。

※デカブロマイドお渡し会の抽選は、くじが無くなり次第終了となります。あらかじめご了承下さい。

※デカブロマイドお渡し会参加券の譲渡・転売は禁止となります。

※当選されたお客様には、不正転売等防止のため、個人情報（住所・氏名・生年月日）と 参加券に記載のシリアルナンバーを控えさせていただきます。

お客様の情報は、ご本人様確認以外には使用せず、第三者に提供することはいたしません。

※イベント開始前の整列時に「顔写真付き身分証明書」および「デカブロマイドお渡し会参加券」を確認いたします。事前に控えさせていただいた情報と一致しない場合は、ご参加いただけませんのでご注意下さい。

※デカブロマイドお渡し会参加券は、いかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。

※不正が発覚した場合、入場をお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。

※デカブロマイドお渡し会は、先着順にお並びいただきます。

※デカブロマイドお渡し会には全メンバーが参加いたしますが、お渡しするメンバーはお選びいただけません。

※デカブロマイドお渡し会参加券を複数枚お持ちの場合は、1枚使用ごとに再度整列をお願いいたします。



【タイムテーブル】

・デカブロマイドお渡し会：14:00～

※SHIBUYA109 8階 エレベーターホールに、参加券に記載の時間にお集まり下さい。

---------------------------------



【注意事項】

※デカブロマイドお渡し会は、列が途切れ次第終了となります。ご注意下さい。

※デカブロマイドお渡し会は、準備が出来次第始めさせていただきます。

※デカブロマイドお渡し会の列は当日アナウンスいたします。

※デカブロマイドお渡し会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※デカブロマイドお渡し会参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※デカブロマイドお渡し会参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場いただきますようご協力お願いいたします。

※デカブロマイドお渡し会参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布はいたしません。

※デカブロマイドお渡し会での録音・録画は禁止とさせていただきます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断りさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場いただきますようご協力をお願いいたします。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。



--------------------------

【LIL LEAGUE×SPINNS コラボラッフルくじ】

LIL LEAGUEとSPINNSのコラボを記念したオンラインくじが開催決定！

さらに、タワーレコードの対象店舗では、店舗限定のプレゼントキャンペーンを開催します！

期間中、店内に掲示されているポスターの二次元コードからオンラインくじをご購入いただいた方の中から、抽選で3名様に、LIL LEAGUEメンバー全員の直筆サインが入ったポスターをプレゼントします！

オンラインくじの景品と、店舗限定特典の両方が手に入るこのチャンスをお見逃しなく！

●くじ販売期間

タワーレコード店舗限定販売：2025年11月15日（土）12:00 ～ 2025年11月25日（火）11:59

通常販売：2025年11月25日（火）12:00 ～2025年12月14日（日）23:59

●通常販売くじページ

https://raffle-kuji.jp/lotteries/1057

※2025年11月25日（火）12:00以降から、アクセスが可能になります。

※タワーレコード店舗限定販売期間は、対象店舗内に掲示されているポスターの二次元コードからのみご参加いただけます。

● 対象店舗

タワーレコード各店舗

※梅田NU茶屋町店のみ対象外となります。

●景品ラインナップ

A 賞：全員の直筆サイン入り色紙付き！キューブクッション【全1種】

B 賞：デジタルサイン&メッセージ入り！フォトブック【全1種】

C 賞：スローガン風布ポスター【全6種】

D 賞：アクリルキーホルダー【全6種】

E 賞：缶バッジ【全12種】

F 賞：喜怒哀楽フォトカード【全6種】

G賞：ブロマイド【全25種】



5連特典：自撮り風画像【全9種】

10連特典：プロフィール帳風カード【全6種】

30連特典：C賞確定！選べる！スローガン風布ポスター【全6種】

Wチャンス賞１.：LIL LEAGUEメンバー全員の直筆サイン入り！タワーレコード限定ポスター【抽選3名様】

Wチャンス賞２.：直筆サイン入り！集合ワイドチェキ【抽選2名様】

Wチャンス賞３.：直筆サイン入り！LIL LEAGUEメンバーのソロチェキ【抽選6名様】

--------------------------

◯LIL LEAGUE

平均年齢18歳、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組男性グループ。

グループ名「LIL LEAGUE」は、若い力と勢いをバイブスに変えてほしいという意味合いの元、付けられた。

2023年1月11日にシングル「Hunter」でメジャーデビューし、同年の「日本レコード大賞」では新人賞を受賞した。



7月2日に5thシングル『真夏ノ花火』をリリース。



2026年1月からはグループ3度目となるホールツアー『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 "Wonder Island”』を開催予定。

【公式HP】https://lilleague.jp/

【YouTube】https://www.youtube.com/@lilleague

【Instagram】https://www.instagram.com/lil_league_official/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@lilleague_official

【X】https://x.com/LIL_LEAGUE_





◯SPINNS(スピンズ)

ATTITUDE MAKES STYLE！（主張がスタイルをつくる！）、変われるってムテキをコンセプトに運営する10～20代が中心のショップ。



【公式HP】 https://www.spinns.com/

【online store】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】https://www.tiktok.com/@spinns_official



設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/

------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 藤永

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com



■会社概要

商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991