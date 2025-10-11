Y′s × CPD HOOME、コラボレーションアイテムを10月15日(水)より先行発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y'sと、覆面現代アーティスト・COIN PARKING DELIVERY氏が手がける「CPD HOOME(シーピーディー・ホーム)」が初コラボレーション。10月15日(水)よりY's伊勢丹新宿店、Y's表参道にて先行発売、10月24日(金)より国内ストアおよびTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて発売開始いたします。

Y'sの定番素材であるウールギャバジンや、デニムに乗せられたCPD HOOMEを象徴するLOVE PATCHはパーツごとに多彩な表情を見せ、個性を添えるアクセントに。

さらにカウレザーのライダースジャケットには、COIN PARKING DELIVERY氏が１点ずつ直接ペイントを施しています。世界にひとつだけの特別な1着は、アートピースとしての存在感を放ちます。

他にもCPD HOOME初期シグネチャーモデル「Mr.shirai TEE」をアレンジしたTシャツ、アイコンキャラクター「白井さん」を配したアイテムや、ブルー×ブラックを基調とした小物、ブランドシグネチャーのロゴプリントが施されたブラウスやパンツなど、幅広く展開します。

遊び心やストリートの感覚が息づきながらも、Y'sの空気が重なり合った本コレクション。

Y'sとCPD HOOMEをクロスオーバーさせたコラボレーションならではのアイテムをお楽しみください。



ビジュアルモデルにはダンサーとして活躍する龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、モデルとして活躍する水原佑果を起用しています。

CPD HOOME

覆面現代アーティスト COIN PARKING DELIVERY(コイン パーキング デリバリー) 氏が手がけるライフスタイルブランド。ブランド名に込められた「HOME＝生活空間」にアートを届けるという思想のもと、ハートのモチーフ、ポップで大胆なグラフィックを特徴とし、Tシャツやスウェット、アクセサリーなどのアイテムに反映されています。さらに、都会のリズムに自然と溶け込みながらも、日常に“ちょうどいい違和感”と“色鮮やかな気づき”をもたらすアイテムを展開しており、シティ感覚と“気の利いたラフさ”を大切に、機能性とデザイン性を掛け合わせた自由で豊かな暮らしを提案しています。

Y's伊勢丹新宿店では10月15日(水)～21日(火)の期間限定でポップアップストアをオープン。

Y's × CPD HOOMEコラボレーションアイテムをご紹介いたします。

＜先行展開＞

・ Y's Pop-up Store

Y's伊勢丹新宿店 3階 センターパーク/ザ・ステージ#3

オープン期間: 2025年10月15日(水)-10月21日(火)

問い合わせ先: Y’s 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6522)

・Y's表参道

お問い合わせ先:Y’s 表参道(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/6550/)

公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)発売日：2025年10月24日(金)

Y's(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングでつくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の身体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服作り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/



