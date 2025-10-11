寿限無テック合同会社

寿限無テック合同会社は、2025年10月11日に、PPTXをClaude Desktopで自動生成するためのツール、CreatePPTX‑MCPを販売開始します。

Windows 11のClaude Desktopと連携し、社内テンプレートのままPPTXを自動生成。出力は標準.pptxでそのまま編集可能。公式LPからダウンロード・購入できる個人向けライセンスを本日提供開始。商用版は近日提供予定。価格は5,800円（税込）。対応環境はWindows 11＋Claude Desktop。( 公式WEBサイト https://www-mcp.jugemu.tech/mcp-servers/createpptx )

製品概要

CreatePPTX‑MCPは、Claude Desktop（Windows版）からの指示でPPTXを生成するためのCalude Desktop向け拡張機能です。

社内のスライドマスターを読み取り、既存レイアウトとプレースホルダーに沿って配置するため「いつものデザイン」での資料作成を省力化します。生成物は通常のPowerPointファイル（.pptx）として出力され、PowerPoint上で即時編集可能です。

提供背景

近年のAIプレゼン生成はWebサービス型が主流で、オンライン編集後にPPTXへエクスポートする運用が一般的です（例：Canva、Gamma、Beautiful.ai、Tome）。一部サービスは静止画像スライドのPPT出力やPDF経由の変換を要し、編集性・ワークフローに制約が生じるケースがあります。

本製品はローカルPCでPPTXを直接生成する点で差別化します。

主な特長

主要機能

- いつものデザインを維持：社内スライドマスターをそのまま適用。レイアウト名やプレースホルダーに基づき自動配置。- ローカルでPPTX生成：PC上で動作。外部Webアプリへのアップロード前提ではない運用を実現。- 修正容易：標準.pptxで出力。PowerPointでそのまま手直し可能。- Claude Desktopと連携：過去のチャット内容からの要約・構成作成とPPTX化までを一連で実行。(www-mcp.jugemu.tech)

Claudeに「～のパワーポイントを作って」と指示するだけでPPTXを作成。PDFやWeb URLを参考資料として指定可能。

「テンプレートフォルダを開いて」と指示し、利用テンプレートをローカルで管理。

レイアウト名を手がかりに適切な版面を選択。プレースホルダーの意味づけ（例：タイトル、サブタイトル）を理解して配置。

利用可能プレースホルダーは「テキスト／図／グラフ／表」の4種に対応。

導入メリット（比較観点）

価格・提供開始日

- セキュリティ：ローカルPCで生成。弊社サーバーから漏洩するリスクは想定しづらい運用設計。- 編集容易性：標準.pptx出力で段落・図表の再編集が前提。- 導入コスト：買い切り5,800円（税込）。

パーソナル版：5,800円（税込）（1ライセンスでPC2台まで）

発表・提供開始：2025年10月12日

※商用版は近日提供予定

無料トライアルはインストール後7日間。詳細は公式LP・利用規約を参照。

対応環境

Windows 11 ＋ Claude Desktop（Windows版）。

現時点ではWindows版Claude Desktopのみに対応。

入手方法

ダウンロード／購入：公式WEBサイト https://www-mcp.jugemu.tech/mcp-servers/createpptx

今後の展望

商用利用ニーズへの対応としてコマーシャル版を近日提供予定。

会社概要

事業者名：寿限無テック合同会社

代表者：床井 幹人

本件に関するお問い合わせ先：info@jugemu.tech

商標注記

- Microsoft、Windows、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。- Claude は Anthropic PBC の商標です。

その他、本プレスリリースに記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。参考に挙げたサービス名は各社に帰属します。

本プレスリリースに記載の価格・仕様は発表日時点の情報です。最新情報は公式WEBサイト(https://www-mcp.jugemu.tech/mcp-servers/createpptx)をご確認ください。