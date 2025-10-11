2025-2026¥·ー¥º¥ó¡¡ÅÐÏ¿´°Î»Áª¼ê¡Ê2025Ç¯10·î10ÆüÉÕ¡Ë
£Ô¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢2025-2026¥·ー¥º¥óÁª¼êÅÐÏ¿´°Î»Áª¼ê¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯10·î10ÆüÉÕ¡Û
¢£¶å½£¥«¥êー¥Ê
¡ÚÁª¼êÅÐÏ¿´°Î»¡Û¡¡
¼óÆ£ À®Èþ (¥·¥å¥É¥¦ ¥Ê¥ë¥ß)
¡Ú2025Ç¯10·î10ÆüÉÕ¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÏ¿´°Î»Áª¼ê¡¦ÃË»Ò¡Û
¡ÚT.TºÌ¤¿¤Þ¡Û
¿À ¹ªÌé (¥¸¥ó ¥¿¥¯¥ä)
Á¾º¬ æÆ (¥½¥Í ¥«¥±¥ë)
ÌÚÂ¤ Í¦¿Í (¥¥Å¥¯¥ê ¥æ¥¦¥È)
¾®Ìî ÂÙÏÂ (¥ª¥Î ¥À¥¤¥È)
Í±ä ÂçÌ´ (¥¢¥ê¥Î¥Ö ¥¿¥¤¥à)
±§ÅÄ ¹¬Ìð (¥¦¥À ¥æ¥¥ä)
ÈÓÂ¼ ÍªÂÀ (¥¤¥¤¥à¥é ¥æ¥¦¥¿)
ÅÏÉô Ì±¿Í (¥ï¥¿¥Ê¥Ù ¥¿¥ß¥È)
¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó (¸â 羿À¿)
¹â¸« ¿¿¸Ê (¥¿¥«¥ß ¥Þ¥µ¥)
¡ÚÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ¡Û
¾¾Åç µ±¶õ (¥Þ¥Ä¥·¥Þ ¥½¥é)
¾®Ìî»û æÆÊ¿ (¥ª¥Î¥Ç¥é ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤)
ÅÄÅº ·òÂÁ (¥¿¥¾¥¨ ¥±¥ó¥¿)
¥Ñ¥¯ ¥¬¥ó¥Ò¥ç¥ó (ËÑ ¹¯¸)
Àî¾å Î®À± (¥«¥ï¥«¥ß ¥ê¥å¥¦¥»¥¤)
¥ê¥ó ¥æ¥ó¥¸¥å (ÎÓ 繇¼ô)
Çë¸¶ ·¼»ê (¥Ï¥®¥Ï¥é ¥±¥¤¥·)
µÈ»³ Î½°ì (¥è¥·¥ä¥Þ ¥ê¥ç¥¦¥¤¥Á)
¥ä¥ó¥¢¥ó (ïå °Â)
µÈÂ¼ ÏÂ¹° (¥è¥·¥à¥é ¥«¥º¥Ò¥í)
¥Á¥ã¥ó¡¡¥Üー¥ë¥É¥¦¥£¥ó (ÄÄ 邕³ò)
¡Ú¶âÂô¥Ýー¥È¡Û
¾¾Ê¿ ·òÂÀ (¥Þ¥Ä¥À¥¤¥é ¥±¥ó¥¿)
µÈÅÄ ²í¸Ê (¥è¥·¥À ¥Þ¥µ¥)
ÅÄÃæ Í¤ÂÁ (¥¿¥Ê¥« ¥æ¥¦¥¿)
ÆÁÅÄ ´´ÂÀ (¥È¥¯¥À ¥«¥ó¥¿)
¥Á¥ã¥ó ¥¦¥¸¥ó (Ä¥ ã»ÄÁ)
¾®ÎÓ ¹Ì´ (¥³¥Ð¥ä¥· ¥Ò¥í¥à)
Ã«³À Í¤¿¿ (¥¿¥Ë¥¬¥ ¥æ¥¦¥Þ)
¥¤¥à ¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó ¡ÊÎÓ ¾âÒ®)
¥Ñ¥¯ ¥®¥å¥Ò¥ç¥ó
µÈÅÄ Áó (¥è¥·¥À ¥½¥¦)
¡ÚÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É¡Û
Ä® ÈôÄ» (¥Þ¥Á ¥¢¥¹¥«)
Î¶ºê ÅìÆÒ (¥ê¥å¥¦¥¶¥ ¥È¥ó¥¤¥ó)
¾¾²¼ ÂçÀ± (¥Þ¥Ä¥·¥¿ ¥¿¥¤¥»¥¤)
ßÀÅÄ °ìµ± (¥Ï¥Þ¥À ¥«¥º¥)
ÄÚ°æ Í¦Ëá (¥Ä¥Ü¥¤ ¥æ¥¦¥Þ)
ÀÐ»³ ¿µ (¥¤¥·¥ä¥Þ ¥·¥ó)
¸Þ½½Íò »ËÌï (¥¤¥¬¥é¥· ¥Õ¥ß¥ä)
¥¦¥é¥¸¥ßー¥ë ¥·¥É¥ì¥ó¥³
°¤Éô Íª¿Í (¥¢¥Ù ¥æ¥¦¥È)
¡Ú²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Û
Ä¥ËÜ ÃÒÏÂ (¥Ï¥ê¥â¥È ¥È¥â¥«¥º)
±ÑÅÄ Íý»Ö (¥¢¥¤¥À ¥µ¥È¥·)
µÈ»³ ÏÂ´õ (¥è¥·¥ä¥Þ ¥«¥º¥)
ÅÄÅº ¶Á (¥¿¥¾¥¨ ¥Ò¥Ó¥)
µÚÀî ¿ð´ð (¥ª¥¤¥«¥ï ¥ß¥º¥)
¥Ï¥ª ¥·¥å¥¢¥¤ (郝 ¿ã)
¥¤ ¥µ¥ó¥¹ (Íû ¾°¼î)
¡ÚÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡Û
ÎëÌÚ ñ¥ (¥¹¥º¥ ¥Ï¥ä¥Æ)
ºä°æ ÍºÈô (¥µ¥«¥¤ ¥æ¥¦¥Ò)
ÂçÅç Í´ºÈ (¥ª¥ª¥·¥Þ ¥æ¥¦¥ä)
µÜÀî ¾»Âç (¥ß¥ä¥¬¥ï ¥·¥ç¥¦¥À¥¤)
²¬Ìî ½Ó²ð (¥ª¥«¥Î ¥·¥å¥ó¥¹¥±)
¾å¹¾½§ ¸÷»Ö (¥¦¥¨¥º ¥³¥¦¥¸)
µÈÂ¼ ¿¿À² (¥è¥·¥à¥é ¥Þ¥Ï¥ë)
¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó (°Â ºË¸)
¥Á¥ç ¥¹¥ó¥ß¥ó (ìä ¾¡ÉÒ)
¥Á¥ç ¥Ç¥½¥ó (ìä ÂçÀ®)
»°ÌÚ È» (¥ß¥ ¥Ï¥ä¥È)
´ä°æÅÄ ½ÙÅÍ (¥¤¥ï¥¤¥À ¥·¥å¥ó¥È)
¡Ú2025Ç¯10·î10ÆüÉÕ¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÏ¿´°Î»Áª¼ê¡¦½÷»Ò¡Û
¡ÚÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆà¡Û
²¬ÅÄ ¶×ºÚ (¥ª¥«¥À ¥³¥È¥Ê)
Ä¹ºê ÈþÍ® (¥Ê¥¬¥µ¥ ¥ß¥æ¥¦)
¥Á¥ã¥ó ¥ë¥¤ (Ä¥ ¿ð)
Ê¿Ìî Èþ±§ (¥Ò¥é¥Î ¥ß¥¦)
Ä¥ËÜ ÈþÏÂ (¥Ï¥ê¥â¥È ¥ß¥ï)
µíÅè À±Íå (¥¦¥·¥¸¥Þ ¥»¥¤¥é)
Ý¯°æ ²Ö (¥µ¥¯¥é¥¤ ¥Ï¥Ê)
¥¸¥å ¥æ¥ê¥ó (¼ë ±«Îè)
¥Á¥§¥ó ¥¤ー¥Á¥ó (Å¢ ×ÞÀÅ)
¡Ú¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Û¡¡
ÆîÇÈ ÐÒÎ¤¹á (¥Ê¥ó¥Ð ¥æ¥ê¥«)
ÌÚÂ¼ ¹á½ã (¥¥à¥é ¥«¥¹¥ß)
¾®±ö ÍÚºÚ (¥ª¥¸¥ª ¥Ï¥ë¥Ê)
¾®±ö ÍªºÚ (¥ª¥¸¥ª ¥æ¥¦¥Ê)
±ÊÈø ¶Æ»Ò (¥Ê¥¬¥ª ¥¿¥«¥³)
ÌÚ¸¶ ÈþÍª (¥¥Ï¥é ¥ß¥æ¥¦)
¿¿ÅÄ À²±©¡¡(¥µ¥Ê¥À ¥»¥¤¥Ï)
¥è¥¦ ¥º¥È¥ó (Õ °´彤)
½Ðß· °É²Â (¥¤¥Ç¥µ¥ï ¥¥ç¥¦¥«)
¡ÚµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º¡Û
¿ûß· Í®²ÖÎ¤ (¥¹¥¬¥µ¥ï ¥æ¥«¥ê)
½Ð±À Èþ¶õ (¥¤¥º¥â ¥ß¥¯¥¦)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¹©Æ£ Ì´ (¥¯¥É¥¦ ¥æ¥á)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾¾Åç Èþ¶õ (¥Þ¥Ä¥·¥Þ ¥ß¥¯)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÄÂ¼ Èþ²Â (¥¿¥à¥é ¥ß¥«)
ÃæÂ¼ Àô·î (¥Ê¥«¥à¥é ¥ß¥Ä¥)
Æü²¼Éô »íµ¨ (¥¯¥µ¥«¥Ù ¥·¥)
²¬ºê ÆüÏÂ (¥ª¥«¥¶¥ ¥Ò¥è¥ê)
ÂçÀî Àé¿Ò (¥ª¥ª¥«¥ï ¥Á¥Ò¥í)
ËÒÌî Î¤ºÚ (¥Þ¥¥Î ¥ê¥Ê)
¥Ç¥ó ¥ß¥ó¥¤ (ÅÄ Úá°ì)
¡ÚÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¡Û
¾åß· °É²» (¥¦¥¨¥µ¥ï ¥¢¥ó¥Í)
ºûÈø ÌÀÆü¹á (¥µ¥µ¥ª ¥¢¥¹¥«)
ËãÀ¸ ÎïÌ¾ (¥¢¥½¥¦ ¥ì¥¤¥Ê)
¼Ä¸¶ Ì´¶õ (¥·¥Î¥Ï¥é ¥æ¥é)
ÀÖ¹¾ ²ÆÀ± (¥¢¥«¥¨ ¥«¥Û)
ÁáÅÄ ¤Ò¤Ê (¥Ï¥ä¥¿ ¥Ò¥Ê)
ÃÝÃ« ÈþÎÃ (¥¿¥±¥ä ¥ß¥¹¥º)
ÌÌ¼ê ÑÛ (¥á¥ó¥Ç ¥ê¥ó)
¥Á¥å ¥Á¥ç¥ó¥Õ¥£ (¼ë 芊Û§)
¥Ï¥ó ¥·¥ (ç÷ »×蒅)
¥½¥ó¡¡¥ß¥ó¥ä¥ó (Â¹¡¡ÌÃÍÛ)
¡ÚÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¡Û
º´Æ£ Æ· (¥µ¥È¥¦ ¥Ò¥È¥ß)
¼ÇÅÄ º»µ¨ (¥·¥Ð¥¿ ¥µ¥)
ÂçÆ£ º»·î (¥ª¥ª¥É¥¦ ¥µ¥Ä¥)
²£°æ ºéºù (¥è¥³¥¤ ¥µ¥¯¥é)
ÀÄÌÚ ºéÃÒ (¥¢¥ª¥ ¥µ¥Á)
¹â¿¹ °¦±û (¥¿¥«¥â¥ê ¥Þ¥ª)
ÅÏîµ ¤Ò¤«¤ê (¥ï¥¿¥Ê¥Ù ¥Ò¥«¥ê)
Â¼¾¾ ¿´ºÚ (¥à¥é¥Þ¥Ä ¥³¥³¥Ê)
Âç»³ ÍÕ²» (¥ª¥ª¥ä¥Þ ¥Ï¥Î¥ó)
¿·Ã« ¿¿Æà (¥·¥ó¥¿¥Ë ¥Þ¥Ê)
¡Ú¶å½£¥«¥êー¥Ê¡Û
ÌîÂ¼ Ë¨ (¥Î¥à¥é ¥â¥¨)
¾®ÎÓ ¤ê¤ó¤´ (¥³¥Ð¥ä¥· ¥ê¥ó¥´)
·ª»³ Í¥ºÚ (¥¯¥ê¥ä¥Þ ¥æ¥Ê)
»³¼¼ ÁáÌð(¥ä¥Þ¥à¥í ¥µ¥ä)
»Þ×¢ Æ· (¥¨¥À¥Ò¥í ¥Ò¥È¥ß)
Ãæ¿¹ ÈÁÆî (¥Ê¥«¥â¥ê ¥Û¥Ê¥ß)
ÀÄ°æ ¤µ¤¯¤é (¥¢¥ª¥¤ ¥µ¥¯¥é)
¥¸¥§¥ó ¥·¥§¥ó¥Áー (Å¢ ÀèÃÎ)
¥¥à ¥Ê¥è¥ó (¶â Õ±±Ñ)
¥·¥ó ¥æ¥Ó¥ó (¿½ ÍµÉÌ)
¼óÆ£ À®Èþ (¥·¥å¥É¥¦ ¥Ê¥ë¥ß)