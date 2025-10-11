MAG.NETとBoxLunch、マンガ原作商品でスペシャルコレクションを全米展開

株式会社MAG.NET（左から）BoxLunch 上級副社長 Rick Vargas, MAG.NET 専務取締役 横沢隆

株式会社MAG.NET(以下、「MAG.NET」)は、米国における日本のマンガ原作商品の展開拡大に向けて、米国ポップカルチャーを牽引する大手小売業者BoxLunchとの間で戦略的パートナーシップを締結しました。



2026年1月より、Tシャツ、キャップ、アクセサリー、英語版翻訳単行本など、厳選された原作商品、そしてその関連商品を全米のBoxLunch280店舗および公式オンラインストアにて販売開始する予定です。

その第1弾として、小学館原作『葬送のフリーレン』『犬夜叉』『らんま1/2』『うずまき』の人気4作品のスペシャルコレクションを用意し、その後も継続して取り扱い作品の拡充や商品ラインナップの充実を図りながら、日本のマンガ文化の魅力をより深く、より広く発信してまいります。

BoxLunchの親会社であるHot Topic, Inc.は、アメリカ市場において日本のポップカルチャーを紹介する先駆者として、10年以上にわたり豊富なアニメグッズを提供してきました。こうした実績とノウハウを活かし、高まる“本物志向”のニーズに応えるべく、正規ライセンスに基づいた本格的な商品展開を進めていきます。

店舗体験も拡充：「ショップ・イン・ショップ」が全米10店舗に登場

今回のコラボレーションでは、更に280店舗の中から厳選された10店舗にて“マンガの世界観”に着想を得た没入型の店内演出を導入予定です。

いわゆる「ショップ・イン・ショップ」形式で、限定デザインのTシャツやグッズ、公式書籍などを特別な空間で展示・販売。ファンが作品世界を体感できるユニークな演出を通じて、既存ファンのみならず、店舗での作品発見による新しいマンガファンの拡大へも挑戦します。

コメント

・横沢 隆（MAG.NET 専務取締役）

「マンガはいまや国境や言語を超え、世界の人々の心を同時につなぐ力を持っています。MAG.NETでは、その魅力を正規ライセンスに基づく高品質な商品や体験として、世界同時展開することを使命としています。今回、BoxLunchという米国の市場に強い影響力を持つパートナーとともに、日本のマンガが持つ価値を世界のファンに直接届けられることを非常に光栄に思い、そしてワクワクしています。」

・Rick Vargas（BoxLunch 上級副社長 兼 ゼネラルマネージャー）

「過去1年間で、MANGAに対するお客様の関心が急速に高まっていることを実感しています。検索データでも常に上位にランクインしており、米国のファンの皆様が“本物のMANGA”を求めていることは明らかです。MAG.NETとの連携により、正統性と深みを備えた商品をお届けできることを非常に嬉しく思います。」

【会社情報】

■株式会社MAG.NET

2024年6月に株式会社小学館と丸紅株式会社の合弁会社として設立。MAG.NETの事業領域は、商品企画・開発、グローバルな小売および流通チャネルの構築、オンライン・オフライン双方でのプロモーション、没入型のデジタルコンテンツ体験の創出などに及びます。使命は、クリエイターとファンを世界規模でつなぎ、日本のポップカルチャーを公式かつ正規のルートで届けることです。

■BoxLunch

BoxLunchは、アメリカ国内に280店舗以上を展開するポップカルチャー専門小売業者です。アパレル、アクセサリー、雑貨、ギフト商品など、映画・アニメ・ゲーム等の公式ライセンス商品を幅広く取り扱っています。さらに、BoxLunchの売上の一部は、全米の飢餓対策を支援するFeeding America(R)を通じて、地域社会に還元されています。

詳細は公式サイト（https://www.boxlunch.com）をご覧ください。

【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社MAG.NET

magnet-info@magnet-global.net （担当：中村）