¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆÃÊÌ¸ø³«¹ÖºÂKana Watando & Sil Van de Velde ¡Ö¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢ÅÄ¼ËÀ¸³è-¾å¾¡Ä®¤«¤é¤Î¶µ·±¡×¡Ì10/24¶â ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Í
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 10·î 11Æü
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë17:30～19:00¤ËÆÃÊÌ¸ø³«¹ÖºÂ Kana Watando & Sil Van de Velde ¡Ö¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢ÅÄ¼ËÀ¸³è―¾å¾¡Ä®¤«¤é¤Î¶µ·±¡×¤ò¡¢ËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°ìÈÌ¶µ°éÅïDÅï3³¬ D31¶µ¼¼¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡2025Ç¯ 10·î 24Æü¡Ê¶â¡Ë 17:30～19:00
¡Ú¾ì ½ê¡Û
¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ °ìÈÌ¶µ°éÅïDÅï 3³¬ D31¶µ¼¼
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
¡Ú³µ Í×¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È±¿Æ°È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆÁÅç¸©¾å¾¡Ä®¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ÏÊ£»¨¤Çµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ìÊâÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¤¬³Ø¤Ó¤äå«¤Î·ÁÀ®¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£INOW¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢¹Ö»ÕÆó¿Í¤ÎÅÄ¼ËÀ¸³èÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤äÀ®¸ùÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤è¤ê½Û´ÄÅª¤ÇÇÑ´þÊª¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¡¡Kana Watando & Sil Van de Velde
¡¡ÆÁÅç¸©¾å¾¡Ä®¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëINOW¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡£ÃÏ°è»²²Ã¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¤òÀìÌç¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¼Ò²ñ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾»á¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤ÆË×Æþ·¿¤Î³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò³«È¯¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÃÏ¸µÊ¸²½¡¢¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¤Î¼ÂÁ©¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑ¸À¸ì¡Û
¡¡±Ñ¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â²Ä¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÈñÍÑ¡Û
¡¡Ìµ ÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡Ê¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¡Ë¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbBrZ3hzWMkhOAupNcVuMFmd_zZgmpe0kJDqeWNm92Z3539Q/viewform
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251024_INOWKamikatsuSPL.pdf
²¬»³Âç³Ø¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½
¡¡https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
