【ウイスキー愛好家必見】普段出会えないボトルとの一期一会！30名限定「ウイスキー持ち寄りテイスティング会」11月1日開催決定!

このイベントでは、参加者からの持ち込みウイスキーに加え、マスターオブウイスキーの称号を持つ静谷和典氏プロデュースボトルを含む30種以上のウイスキーが試飲可能です。乾杯ハイボール1杯のサービス付きで、チケット代は\4,000（税込）となります。めったに出会えない貴重なウイスキーとの一期一会を、この機会にぜひお楽しみください。

チケット購入はこちらから :https://www.royalmile.tokyo/product-page/1101tastingparty

前回持ち寄り会の様子静谷プロデュースのボトルも本人の解説と共に試飲できる

さらに、試飲会終了後には「靴磨きバーテンダー」の第一人者、岡本英弥氏をゲストに迎え、「靴磨き×BARイベント」を開催し、洗練された大人の時間を提供いたします。

ウイスキーの次はカクテルと靴磨きを堪能してはいかがでしょうか。

靴磨き×BARイベント詳細

→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000145570.html

開催概要

日時： 2025年11月1日（土） 15:00～17:00（受付開始 14:30～）

場所：BAR Shinjuku Whisky Salon 【BAR 新宿 ウイスキーサロン】

チケット代 : \4,000-

※当日は8,000円以上のウイスキーを「1本以上4本以内」お持ちください。

※当日は受付にて「チケット購入画面」をスタッフにお見せください。

ご来場： 当日は直接会場までお越しください。

会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/cqUsDQbybUafLiAS6

お問い合わせ： 03-3353-5888（店舗直通）

実施店舗：BAR Shinjuku Whisky Salon 【BAR 新宿 ウイスキーサロン】

バーリベット（BAR LIVET）の姉妹店として2019年に新宿三丁目にオープンした 「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を持つ静谷和典が手がけるバー。

現在稼働する国内蒸留所のほとんどを網羅した国産ウイスキーをメインに、スコッチなどあわせ計700種類以上の銘柄を取り揃え、ウイスキーベースのカクテル "ウイスクテイル"は100種類以上展開。また、The World’s Best-Selling Classic Cocktailsにて毎年上位にランクインする、世界的に人気の高いカクテル「ウイスキーサワー」「オールドファッションド」を各10種類以上開発し、世界へ先駆けて発信を行う。

数々の権威あるタイトルを受賞しており、Time Out Tokyoによる東京のサステナブルで先進的なバーを決めるアワードにおいて、初代グランプリ「The Bar World of Tomorrow」の称号を獲得。「世界が選ぶ東京のBAR 10選」に選ばれ、国内外問わず世界から注目を集める。

また、ウイスキーの魅力を最大限に引き出すグラス 「咲グラス-Saki Glass-」もプロデュース。グラスを通したさまさまなウイスキーの楽しみ方を推奨している。

営業時間：15:00～26:00

BAR 新宿ウイスキーサロンオーナー 静谷和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

