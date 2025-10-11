堺整骨院グループのアンバサダー井千夏選手「第41回U20日本陸上競技選手権大会」で好成績を収めました！

■ 大会結果

株式会社 堺整骨院西大会ポスター

堺整骨院グループのアンバサダー井千夏選手は、U20女子100ｍハードルに出場しました。

今大会は、20歳以下の選手が出場する陸上競技の全国大会で、大学生も出場する中 高校2年生である井選手はB決勝に出場し、タイム14秒01で見事4位の成績を収めました。

次回大会に向け、さらなる飛躍を目指し、引き続きサポート・応援してまいります。

大会の様子

〈井千夏選手の大会コメント〉

初めて全国大会で大学生と走り、すごく緊張もあり納得のいくレースとはいかなかったものの、レベルの高いレースを経験し、次に活かせるレースとなり、次は全国の決勝で戦えるよう頑張ります。

■ 井千夏選手について

井千夏選手

井千夏選手は、福岡県久留米市生まれで久留米市立宮ノ陣中学校出身です。2024年3月より筑紫女学園高等学校に進学し陸上部に所属しており、今後の活躍が期待されています。

ハードル走で内ももを痛めた頃に、同じ陸上部の友人より堺整骨院 小郡院を紹介され、通院するようになりました。小郡院で施術を受け、日々身体のケア・パフォーマンス向上に磨きをかけている中で、堺整骨院の国家資格を持った医療従事者が行うメディカルの視点を用いたトレーナー活動に共感頂き、2022年12月より堺整骨院のアンバサダーに就任し、活躍を続けております。

■ 堺整骨院 小郡院について

施術を受ける様子

堺整骨院 小郡院は、地域のショッピング街にあり、通院後に買い物が近場でできるなど、とても利便性の高い場所にあります。症状やニーズに合わせて最適な施術などを提案し、改善された後のアフターケアも行っています。

また、いつまでも元気でいるための健康教室やスポーツイベントには救護トレーナーとして積極的に活動するなど、地域の皆様とのコミュニケーションも大切にしています。

院長：中村友哉

住所：〒838-0143

福岡県小郡市小板井118-1

電話番号：0942-23-8338

《営業時間》

月～金 9:00～12:00／15:00～20:30

土・祝 9:00～13:00／15:00～18:00

日曜休診

小郡院公式ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/ogori/

小郡院GoogleMAP：https://share.google/f12NzR3ngepdZVVky

■ 会社概要

堺整骨院 小郡院 中村友哉院長

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ

2025 年8 月時点において、同社株式は Moomoo 証券 を通じてNasdaq 市場の株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

堺整骨院グループ

堺整骨院グループの店舗外観

堺整骨院グループは、40年の歴史ある整骨院で、伝統の技術を継承しながら、福岡県を中心に九州および広島県・東京都に約30店舗を展開しています。

西洋医療的知識と東洋医療を統合し、お一人お一人に最良の施術を提供し、独自の方程式でお客様の命に関わる不調を、早く見つけることを使命としています。肩こり・腰痛・スポーツでのケガは、命に関わる症状ではないと思われがちですが、肩こりや腰痛は、単なる筋肉疲労ではなく、内臓をはじめとする体内の不調のサインかもしれません。

また、交通事故でのケガも専門のスタッフがおり、事故の状態によって、身体に受けるダメージが異なるため、医学だけでなく、物理学的な観点からも施術を行います。多数の症例・施術実績に基づき、「後から痛みの出ない施術」を心掛けています。また、保険会社との対応もしっかりサポートしています。

身体に不安がある方は是非、専門知識を身に付けたスペシャリストがいる、国民医療の窓口の堺整骨院グループへ足を運んでみましょう。

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

株式会社堺整骨院 ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/

堺整骨院グループ一覧GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/Ae7pFdv5jaLMnxfi9

堺整骨院 求人：https://recruit.sakai-seikotsuin.jp/

メディカルトレーナー活動

株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一

堺整骨院グループは、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師が、地域のスポーツ大会に救護トレーナーとして積極的に参加し、選手のサポートを行います。



また、監督や応援に来られている家族の方の身体の悩みにも応えられるように、地域の方とのコミュニケーションも大切にしています。



堺整骨院グループでは、認定メディカルトレーナー制度が設けられており、知識・技術・モラルの全ての面において、当社の基準を満たしたスタッフが取得出来る資格があり、常にスキルアップを目指して勉強会を行っています。

医療連携

メディカルトレーナーが処置を行う様子

堺整骨院グループは、他の医療機関と連携しているので、もし内臓やその他の不調が見つかった場合でも、併院・転院が可能です。

野多目まつおかクリニックと医療連携を結んでおり、整骨院での施術が難しい場合やクリニックと堺整骨院での施術を併用した方が施術効果が高まる場合など、患者様へのご説明・ご同意を取った上で、相互に患者様を紹介していますので、安心して来院いただけます。

ケガや痛み改善のほか、運動指導やトレーニングのアドバイスなども行っていますので、お身体でお困りの方は、気楽にご相談下さい。

野多目まつおかクリニック HP：https://notame-cl.com/index.html

野多目まつおかクリニック 松岡 信秀院長