嵐を呼ぶ男が、いよいよ参戦！新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』、本日、DLCキャラクター「ジョー・東」を配信！

株式会社SNK

株式会社ＳＮＫは、好評発売中の新作対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、本日の10月12日にDLCキャラクター「ジョー・東」を配信開始したことをお知らせいたします。

＞「ジョー・東」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/dcA2EpmtXOw

英語ボイス ： https://youtu.be/ms_lK9GlJ5M

シリーズの人気キャラクターが、『餓狼伝説』に帰ってくる！多くの技を一新し、パワフルでキレのある「ジョー・東」が、新たな伝説を刻む！

1991年発売の初代『餓狼伝説』から「テリー・ボガード」、「アンディ・ボガード」とともにシリーズを牽引してきた人気キャラクター「ジョー・東」。1999年発売の『餓狼伝説 WILD AMBITION』以来、26年ぶりにプレイアブルキャラクターとして『餓狼伝説』シリーズに参戦。相手の攻撃を受け止める”漢”らしい新技「漢立ち」を実装。REV版「漢立ち」とREVアクセルを組み合わせることで、強烈な攻めや豪快なコンボが可能に！これまでの『餓狼伝説』や『KOF』とは違った「ジョー・東」が楽しめます。

ジョー・東 | JOE HIGASHI

Voice Actor ［日本語］ 三戸 耕三 ［英語］ Kevin Andrew Rivera

サウスタウンで戦う伝説のムエタイファイター。自伝的映画である「ジョー伝説」の制作のため、「チン・シンザン」とともにサウスタウン各地を撮影している「ジョー・東」。先の大会で活躍して鼻高々の弟子の「プリチャ」を、俺の映画にもちょろっと出してやるかと思っているが・・・。ムエタイにおいて彼に勝てる者はいない、その鋭い蹴りは鋼鉄を叩き割る。

「ジョー・東」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」、「EOST MODE」も追加！

「ARCADE MODE」では、「チン・シンザン」とともに、自伝的映画である「ジョー伝説」の撮影に挑むストーリーが展開されます。またRPGモード「EOST MODE」では、「ジョー・東」の一番弟子となった「プリチャ」との出会いを描いた物語を楽しむことができます。ぜひお楽しみください。

DLCキャラクター「ジョー・東」をはじめ、『ストリートファイター』シリーズの「ケン」、「春麗」などが楽しめるシーズンパス１がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』 SPECIAL EDITIONを好評発売中！

※『餓狼伝説 City of the Wolves』は、「SPECIAL EDITION」のみ販売となります。

※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。

賞金総額＄4,100,000！『餓狼伝説 City of the Wolves』をはじめ、SNK格闘ゲームの世界一を決める「SNK World Championship 2025」をアトランタで開催！

「SNK World Championship 2025」について

「SNK World Championship 2025 （SWC 2025）」は、SNKの格闘ゲーム4タイトル、『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』のeスポーツ世界大会です。大会は、2025年10月31日から11月2日にアメリカ・アトランタでおこなわれる「DreamHack Atlanta」内で開催。世界各地域の予選大会を勝ち抜いた招待選手と、SWC 2025内で開催される最終予選（LCQ）の上位選手が、世界No.1の座を競います。予選大会も合わせた賞金総額は、＄4,100,000以上！SNK格闘ゲームの祭典にご期待ください。

＞公式サイト

DreamHack Atlanta： https://dreamhack.com/atlanta/swc/

SWC 2025: https://snkesports.com/

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場！感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム／販売形式

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store (デジタル版)

■ラインアップ／価格／商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）

＜商品内容＞

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

・DLCキャラクター「ケン」（配信中）

・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

・DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）

・DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

