『OEM BANK』、これまでのビューティーワールド ジャパンにおいて最多出展数！
オンリープロダクト株式会社（本社：大阪府柏原市本郷、代表取締役社長：言美友宏）https://onlyproducts.jp/は、2025年10月20日から22日までインテックス大阪で開催される西日本最大の美容見本市「ビューティーワールドジャパン大阪」へ出展いたします。
また、OEM BANKが支援を行う美容師発のプロフェッショナルブランド群が、本イベントの全出展企業の中で2025年時点で最多となるブランド出展数を達成したことをご報告いたします。
今年度の「ビューティーワールドジャパン大阪」は、出展社数が517社に達し、関西圏及び西日本市場における美容ビジネスの最も重要なイベントになっています。
労働集約型からの脱却：「美容師がメーカーになる時代」
美容業界は、美容師の技術と時間を基盤とする労働集約型のビジネスモデルが主流です。
このビジネスモデルは、離職や独立、売上低下、そして未来への不安といった、美容室オーナーやひとり美容師が直面する課題の根本原因となっています。
技術とノウハウを持つ美容師の価値が、施術サービスの「切り売り」に留まり、美容師が持つ価値が最大化されていないのが現状です。
この現状を打破すべく、従来の労働集約型モデルからの脱却、すなわち「資産集約型ビジネス」への移行が急務です。
OEM BANKがプロデュースするブランドは、その美容室にしかない独自の体験価値を顧客に提供できます。
美容師は顧客の髪質やライフスタイルをリアルに理解しているため、単なる市販品とは一線を画すものが作れます。
「ビューティーワールドジャパン大阪」へ出展するブースの紹介
出展する各ブースは、高い品質とブランドイメージを視覚的に訴求する空間となっており、新規の導入パートナーを獲得するための商談機会を提供します。
◼︎出展ブランド（6ブランド）
・mm.（ムム）
・RAPOL（ラポル）
・Reluster（リラスター）
・engender（アンジェンダー）
・migacu（ミガキュー）
・KUSHE（クーシェ）
mm.（ムム）
コンセプトは「今あるものにもう一つの選択肢を。」
◼︎ブースでの主な提供コンテンツ
・サロンでしかできないmm.の商品の体験
・mm.商品の販売
・サロンの経営課題をソリューションするノウハウの公開
RAPOL（ラポル）
Reluster（リラスター）
engender（アンジェンダー）
migacu（ミガキュー）
KUSHE（クーシェ）
OEMBANKが提供するのは包括的な「経営変革サポート」
OEM BANKが提供するサービスは、製品の企画・開発に留まらず、美容室の経営を包括的にサポートする点に最大の特徴があります。
多くの美容師・美容室オーナーは技術者としての専門性は高いものの、メーカーとしての法人経営、ファイナンスに関しては専門外です。
OEM BANKはオーナーの認識を変革し、ブランドの企画・製造から、法人化の理解、経営者としてのファイナンス支援、出口戦略に至るまで、新たな収益源を生み出す手助けを行うサービスです。
「美容師がメーカーになる」というビジネスモデルが、美容師の未来への不安を解消し、安定した美容室経営を実現させます。
ひいては、この資産集約型のビジネスモデルが業界の課題を解決し、改革します。
美容師特化の新たなキャッシュポイントを作る「mm.」（ムム）
mm.（ムム）は、美容師にしかできない代理店事業を立ち上げ、新たなキャッシュポイントの創出というサロンの経営課題を解決するブランドです。
従来の美容専売メーカーとは捉え方を変えた新しいアプローチが最も重要な特徴です。
「mm.」は、在庫リスクや大きな初期投資を抑えつつ、BtoB事業の行い方や、ファイナンスの理解など、ブランド事業に必要なノウハウを習得するサポートを行います。
いわば、メーカー事業への「ブートキャンプ（入門段階）」として機能するものです。
「mm.」での経験と実績を積んだ後、独自の「プロフェッショナルブランド」をより確実かつ低リスクで立ち上げるルートもあります。
プロフェッショナルブランドの立ち上げに不安がある方には、「mm.」代理店からのスタートをおすすめします。
ビューティーワールド ジャパン 大阪 2025 出展概要
会期：2025年10月20日(月) ～ 22日(水)
会場：インテックス大阪
ブース情報：複数の展示エリアに跨って展開されます。詳細は公式サイトおよびブース配置図をご確認ください。
出展者名：ONLY PRODUCTS株式会社
目的：プロフェッショナルブランドの提案、新規パートナーサロンとの商談、ブランド成功事例の公開
ONLYPRODUCTS株式会社について
「美を追求し、プロダクト×マーケティングによって、一人ひとりに最上級な情報と最高の顧客体験を届ける。」ことをミッションとし、美容サロン・美容師に特化したブランドのプロデュースをサポートします。
＜会社概要＞
会社名：ONLYPRODUCTS株式会社
住所：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目13－18
電話番号：072-927-4530
