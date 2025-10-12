1996年にアーケード登場した『風雲スーパータッグバトル』がアップグレードしてSteamで待望のリリース！本日より配信開始！ローンチディスカウント25%OFFセール実施中！

株式会社SNK

株式会社SNKは、NEOGEOプレミアムセレクションの第二弾タイトルとして、対戦格闘ゲーム『風雲スーパータッグバトル』を、本日2025年10月12日（日）よりSteamにて発売することをお知らせいたします。

【製品特徴】

1996年にSNKからアーケード向けにリリースされた『風雲スーパータッグバトル』は、前作『風雲黙示録』の個性豊かなキャラクターたちが2人1組でタッグを組み、戦略性とスピード感あふれるタッグバトルを繰り広げる2D格闘対戦ゲームです。オリジナルのグラフィックや操作感はそのままに、ロールバック方式のネットコードを採用した快適なオンライン対戦を実現。9人まで参加可能なオンラインロビー、観戦モード、シングル＆ダブルエリミネーションなど人気のオンライン機能に加え、4人同時プレイも可能となっており、より盛り上がる対戦環境を提供します。

＞Steam版『風雲スーパータッグバトル』製品トレーラー

https://youtu.be/L6a3kYXhSnQ

CHARACTERS

■最強仕様のボスキャラクター2体を含めた総勢12体が集結！

前作『風雲黙示録』に登場した8体に新キャラのロサとキム・スイルの2体が加わり、さらにボスキャラクター性能の「真・獅子王」と「邪頭（ジャズウ）」の2キャラも参戦！※ボスキャラ選択時はシングルバトルのみ

ONLINE BATTLE

◼︎快適なオンライン対戦に加え4人同時プレイも可能に！

ロールバック方式ネットコードによる快適なオンライン対戦の実現に加え、さらには当時一部の筐体でしかプレイできなかった4人同時プレイも再現！9人まで同時に参加できるロビーや大会形式が選べるトーナメントモードも実装！最強のタッグチームを見つけ出して戦いに挑め！

NEW FEATURES

◼︎『風雲スーパータッグバトル』を存分に楽しむための追加要素も！

移植にあたりトレーニングモードを大幅強化！当たり判定表示やスピード調整機能を使ってキャラクター対策や高難度コンボの練習に活用しよう。また、サウンドトラックを再生できるジュークボックス機能や様々な難易度の実績チャレンジなどシングルプレイでも『風雲スーパータッグバトル』を楽しめる新要素が満載！

ローンチディスカウント25%OFFセール実施中！

本日より、期間限定でSteam版『風雲スーパータッグバトル』をお得にご購入いただけます。

この機会にぜひお買い求めください。

■セール期間： 2025年10月12日（日）2:00 ～ 10月19日（日）2:00

■価格： 2,980円（税込） → 2,235円（税込）

【NEOGEO PREMIUM SELECTION】

一時代を築いたNEOGEOアーケードゲームの名作タイトルに新機能を加え、プレミアム製品として蘇らせたシリーズです。

SNK自らが手がける高品質な製品として、ファンの皆さまにお届けいたします。今後の展開もぜひご期待ください。

【タイトル概要】

■タイトル名

風雲スーパータッグバトル

■ジャンル

対戦格闘

■対応プラットフォーム

Steam

■発売日

2025年10月12日（日）

■価格

2,980円（税込）

■プレイ人数

オフライン1～4名／オンライン1～9名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/neogeo-premium/kizuna-encounter

■公式X

https://x.com/NEOGEO_JP

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ (C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.