Live Commerce Japan 所属ライバー・京極琉、誕生祭 TikTok ライブ配信で売上 1,100 万円を達成
背景・目的
Live Commerce Japan（所在地：東京都、代表：京極琉）は、2025年10月9日19時から10月10日2時にかけて実施いたしました「京極琉 誕生祭 TikTokライブ配信」において、総売上金額11,000,000円を達成したことをお知らせいたします。
本配信は、同社が推進するライブコマース戦略の一環として企画されたものであり、京極琉の発信力およびブランド力を最大限に活かした特別企画として実施いたしました。
6時間にわたる配信を通じて、多くの視聴者が参加し、高いエンゲージメントと購買率を記録いたしました。
■ 配信概要
配信名称：京極琉 誕生祭 TikTokライブ配信
実施日時：2025年10月9日（木）19:00 ～ 10月10日（金）2:00
総配信時間：6時間
総売上金額：11,000,000円
主催：Live Commerce Japan
出演：京極琉
■ 実施の目的
本配信は、京極琉がこれまで築いてきたファンコミュニティとの関係をさらに深めるとともに、ライブコマースの新たな形を提示することを目的として実施いたしました。
京極琉は、美容師としての活動に加え、教育事業やブランド運営など多方面で活動しており、配信では自身がプロデュースするブランドを紹介し、それぞれの理念や価値を発信いたしました。
■ 配信結果
今回の誕生祭ライブ配信では、TikTokライブ上において6時間で総売上11,000,000円を達成いたしました。
視聴者数、コメント数、購買率など主要指標のすべてにおいて、当社過去配信を大きく上回る成果を記録しております。
この結果により、京極琉およびLive Commerce Japanが展開するライブコマース事業の拡張性と持続的成長の可能性が改めて実証されました。
■ 過去の主な実績
Live Commerce Japanは、日本のライブコマース市場拡大に伴い、複数のブランドおよび配信者と連携し、業界内で高い成果を挙げてまいりました。主な実績は以下の通りです。
TikTok公式イベントにおいて 売上1.1億円を達成、3回連続でランキング1位を獲得
各ブランドとのコラボライブ配信にて成果を記録
・AXXZIA（アクシージア）：約500万円の売上
・I’m La Floria：約300万円の売上
・Meoky、Bebird、Umi Umiなど：1時間あたり平均200万円前後を売上
所属ライバー全体での通算売上2,600万円超、総視聴者数97,000人以上を記録
アパレルイベント「秋の収穫祭」において、2日間で500万円超の売上を達成
各ブランド案件（Dr.Kozu、MIAVIE、TOKYO Selectなど）において高い販売成果を記録
これらの実績は、当社および京極琉がライブコマース分野において確立してきた戦略力と運営力を示すものです。
■ 今後の展望
今後は国内のみならず海外への展開を視野に入れ、複数プラットフォームを活用したライブ配信およびブランド連動型のイベント企画を推進してまいります。
また、ライブコマースを検討する企業・ブランド様に対し、戦略立案から配信運用、出演サポートまで一貫した支援体制を整備し、業界全体の発展に寄与してまいります。
