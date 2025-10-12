VITAS が JBBF と協賛契約を締結！大会ではブース出店も

株式会社スリーピース

JBBF の理念に共感し、スリーピースが協賛パートナーに

JBBF は 1955 年の設立以来、ボディビルを「競技スポーツ」として発展させてきた団体です。

全国で 50 を超える大会を開催し、優秀な選手をアジア・世界選手権大会へ派遣するなど、競技スポーツとしてのボディビルを推進する一方、アスリート全般への筋力トレーニング指導や、高齢者の健康維持を目的とした運動普及活動にも力を注いでいます。

当社は、JBBF が掲げる「ボディビルの普及振興と国民の健康増進、体位の向上の実現」という目的に賛同。同連盟が実施する大会運営や啓発活動を通じて、ボディビルおよびフィットネス文化のさらなる発展を支援してまいります。

今後の取り組み

スリーピースはニュートリションブランド「VITAS」を中心に、アスリートやトレーニー、健康志向の一般層に向けた製品を展開。

今回の協賛契約を通じて、JBBF が掲げる「国民の健康増進」や「体位の向上」と連携し、競技者はもちろん、幅広い世代の人々が鍛えることの価値を実感できる社会の実現を目指します。

今後は、JBBF 主催大会への協賛や啓発活動への協力、競技者支援などさまざまな形で連携を深め、日本のフィットネス文化の発展に貢献してまいります。

10 月 12 日は３大会開催！

12 日は JBBF 主催の３大会が、東京都江戸川区の江戸川総合文化センターで開催。

- JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS 2025- 第 71 回日本男子ボディビル 選手権大会- 第 43 回日本女子フィジーク 選手権大会

JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS 2025 はボディフィットネス、ビキニフィットネス、メンズフィジークと３カテゴリーを実施。

本大会の「ビキニフィットネス」カテゴリーには、当社所属のインターン生・前田美優（21）も出場いたします！

会場には VITAS ブースも設置。

製品販売のほか、プロテインのブルーベリーヨーグルト風味、EAA のキウイ風味の試飲会も行うので、来場される方はぜひ立ち寄ってみてください！

ビキニフィットネスの様子

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093(#)

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/