「Mardi Mercredi（マルディメクルディ）」がGINZA SIXにてPOP UP開催決定

SCREEN SHOT株式会社model：キム・ゴウン（@ggonekim）

2025年10月19日（日）～11月18日（火）の1ヶ月間、4階にてPOP-UP STOREを開催いたします。

今回のポップアップでは、2025年秋冬コレクションの新作を多数取り揃えているほか、ここでしか手に入らない限定アイテムや、スペシャルなノベルティもご用意しております。

マルディメクルディの世界観を存分にご体感いただける特別な空間へ、ぜひお立ち寄りください。

GINZA SIX限定Tシャツ

GINZA SIXでのPOP-UP STORE開催を記念して、マルディメクルディのベストセラーアイテム「TSHIRT FLOWERMARDI」が特別仕様で登場。

ブランドを象徴するアイコニックなデザインに、今回だけのスペシャルなエッセンスを加えたEXCLUSIVEな一枚です。

こちらのアイテムは、POP-UP開催期間中のみの限定販売となります。

TSHIRT FLOWER GINZA / \7,150（税込）

2025秋冬コレクション

CASHMERE BLENDED V NECK ARGYLE / \18,700 WOOL PLEATED MIDI SKIRT CONTRAST WAISTBAND / \31,900SWEATSHIRT FLOWERMARDI / \11,000 COTTON SHIRT STRIPE / \16,500 COTTON PLEATED MAXI SKIRT STRIPE / \22,550COTTON SHIRT STRIPE / \14,850 COTTON SHORTS STRIPE CONTRAST WAISTBAND / \16,500

柔らかな配色が目を引くストライプシャツや、定番人気のグラフィック“フラワーマルディ”を配したスウェットシャツの新色、クラシックなアーガイル柄ニットなど、秋冬らしい季節感を楽しめるラインナップが揃います。

限定ノベルティ

またPOPUP開催を記念して、2種類のスペシャルノベルティをご用意。

※なくなり次第終了となります。

NARDIS ナーディス パフュームヘアミスト Mardi Mercrediコラボセット

LINE友だち追加＆16,500（税込）以上ご購入のお客様

フラワーマルディがあしらわれたボックスに、オリジナルタグ付きのシュシュとヘアフレグランスがセットになった限定アイテム。

パスポートケース

LINE友だち追加＆\25,000（税込）以上ご購入のお客様

肌触りの良いフェイクレザーに、フラワーマルディのモチーフをあしらったパスポートケース。

洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、旅先でもブランドの世界観をお楽しみいただけます。

◼︎POPUP概要

期間：2025年10月18日（日）～11月18日（水）

場所：GINZA SIX 4F THE POPUP

営業時間：10:30～20:30

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目１０－１

問い合わせ先：press@screenshot-global.com

日本公式Instagram：@mardi_mercredi_japan(https://www.instagram.com/mardi_mercredi_japan/)

公式LINE：@mardimercredi(https://lin.ee/pPWc4VO)

■ABOUT Mardi Mercredi

フランス語で“火曜日”“水曜日”を意味する「Mardi Mercredi（マルディメクルディ）」は韓国ソウル発のライフスタイルブランド。コンテンポラリーなテイストに落とし込まれたウェアラブルなアイテムを多数展開しています。2018年の創業以来、韓国ファッションの代名詞としてマルディメクルディだけが見せるキャッチーで唯一無二の価値をグローバルに発信し続けているトータルブランドです。