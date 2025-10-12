【子供達の出会いのリスクを減らす】出会いの信用情報サービス「カスタネット」クラウドファンディングを開始

特定非営利活動法人 結婚相談NPO

東京都認証特定⾮営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）が企画・監修を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する出会いの信用情報サービス「カスタネット」は「基本無料」でのサービス提供にこだわり続けるため、クラウドファンディングを2025年10月12日より開始致しました。



カスタネットは出会いの現場から「色恋営業」や「美人局」「不同意性交」といったトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の状況を改善するための、全独身者に使っていただきたいツールです。



結婚相談NPOの10年以上の知見を全て詰め込み、サービスが広まりさえすれば、実際に世の中を変えるポテンシャルを持ったサービスだと自負しておりますので、ご協力をお願い致します。



▼クラウドファンディングページ（CAMPFIRE）

https://camp-fire.jp/projects/890069/view(https://camp-fire.jp/projects/890069/view)



▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)



▼カスタネット サービスページ

https://castanet.link/(https://castanet.link/)

■カスタネットとは

カスタネットは基本無料にこだわった、出会いの信用情報サービス（ウェブアプリ）です。登録ユーザーに発行されるカスタネットIDや対応SNSのIDでお相手を検索、もしくはオンライン名刺を交換する事で、プロフィールだけでは無く、本人確認によるお相手の存在、独身証明、年収証明、居住地証明、学歴証明などを確認する事ができます。

内部ではユーザー自身が定めた評価基準で各ユーザーがスコアリングされ、トラブルを起こした人物は独自アルゴリズムで評価が下がるシステムを採用しているため、トラブルを未然に防ぐ抑止力としての効果も期待できます。

また、個人情報は公開範囲を項目ごとに詳細まで設定可能で、オンライン名刺はペンネームを表示することもでき、システム面でもプライバシー面でも万全のセキュリティを誇ります。

■結婚相談NPO 理事長 影山からのメッセージ

プロフィールや信用情報をカスタネットのオンライン名刺で安全に共有する事が可能です。結婚相談NPO 理事長 影山

私は「少子高齢化問題で何も行動をしなかったら、子供に怒られるだろうな‥」と考え、2013年に結婚相談NPOを起ち上げました。主な事業は「条件で入会を拒否しない結婚相談所」で、まずは就職氷河期世代の独居老人化を防がなくてはならないと奔走してきました。

勘の良い方でしたらお気づきかもしれませんが、2010年に流行ったNHKの『無縁社会』に影響を受けています。

NPO設立以来、10年以上が経ち、私を含む就職氷河期世代の先頭は50代となりました。正直、焦っております。一組一組の結婚をサポートする結婚相談所事業も大切ですが、よりスピード感をもって社会を変える為には「結婚相談所以前」に該当する「恋活」のひどい現況を改善しなくてはなりません。

現代、子供たちは交際相手を見つける為にまずはマッチングアプリに登録をします。あまりよその文句を言いたくはありませんが、皆様、現在恋活の主流となっているマッチングアプリは健全だと思いますか？

そこは身長は10cm、体重は5kg、年収は100万円単位で盛って当たり前の世界です。滑稽な話しですが、周りが盛るのですから、自分だって盛らないわけにはいかないでしょう。

ちなみに上にある私の写真は10年程前の写真です。これがまかり通ります。

そして、最近では、美容整形をしないと努力が足りないとまで言われる時代になってしまいました。SNSでは性別や独身性、存在・非存在さえも定かではない、下手をしたら知らぬうちに闇バイトに加担されかねない出会いも存在します。私は子を持つ親として、このような世の中を野放しにはできません。

私が見る限り、マッチングアプリ事業者は安全を後回しにしています。極一部のユーザーが独身証明を出しても意味が無いのです。スクリーンショット防止機能もほぼ無意味です。試しにマッチングアプリと出会い系の差を説明できるか事業者にでも、利用者にでも尋ねてみてください。ほとんどの方が明確な説明はできない筈です。

私が直接尋ねた事業者集団も説明できませんでした。

子供たちが健全で安心な自然恋愛ができる世の中をつくる為のサービス。それを目指して開発したのが「カスタネット」です。普及の為には「基本無料」を貫き通さなければなりません。是非、その仕組みをご確認いただき、ご期待いただけるようでしたら、今回のクラウドファンディングにご協力をお願い申し上げます。

ご一緒に子供たちの環境を改善して参りましょう！

■カスタネットマンをあしらったリターングッズ

クラウドファンディングのリターン設定はなかなか難しいものです。コストをかけ過ぎることにより、逆に支援者様の納得感が減衰してしまう事もあります。そこで、今回は在庫リスクの発生しないオンデマンド制作で、少子化問題の啓発にもなるグッズを心を込めてご用意しました。

- カスタネットマンステッカー- アクリルキーホルダー- オリジナルマグカップ- Tシャツホワイト（デザイン2種）- Tシャツネイビー（デザイン2種）本クラウドファンディング限定デザインのカスタネットマンTシャツ

リターン詳細はクラウドファンディングページ（CAMPFIRE）(https://camp-fire.jp/projects/890069/view)をご確認ください。

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、PayPay銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売および運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/