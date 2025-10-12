¡Ö±ó½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×ÆüËÜÍ£°ì¤ÎÊÌÄÁ»ºÃÏ¡¦±ó½£¡¢¤ï¤º¤«4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÌÄÁ¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ò½é¤Î±ÇÁü²½
±ó½£¿¥Êª¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë(³ô)HUIS(https://1-huis.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿À¥öÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¼¾»¼ù¡Ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÊÌÄÁ¡Ê¤Ù¤Ã¤Á¤ó¡Ë¡×¤Î²Ã¹©¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÊÌÄÁ¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¿¦¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê°¤Éô¤µ¤ó¡Ê89ºÐ¡Ë¤Î½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¤½¤Î²Ã¹©¹©Äø¤òÃúÇ«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube(https://youtu.be/MgTjzkYThuI?si=nQhAQVhv1WN1mH8M)¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ö±ó½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×ÊÌÄÁ¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¿¦¿Í¡¦°¤Éô¤µ¤ó ～»å¤òÃÇ¤Á¡¢¸Ø¤ê¤ò¹ï¤à～
¸ø³«Æü
2025Ç¯10·î10Æü
Æ°²è¥ê¥ó¥¯¡§
https://www.youtube.com/watch?v=MgTjzkYThuI
ÆâÍÆ¡§
¡¦ÊÌÄÁ¥«¥Ã¥Á¥ó¥°ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò
¡¦²Ã¹©¹©Äø¤Î²òÀâ
¡¦°¤Éô¤µ¤ó¤Î¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß
¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È»º¶È·Ñ¾µ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
Æ°²èÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê
HUIS¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï¸½ºßÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÌÄÁ¡Ê¤Ù¤Ã¤Á¤ó¡ËÀ¸ÃÏ¤ò¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï300¸®°Ê¾å¤â¤¢¤Ã¤¿±ó½£»ºÃÏ¤ÎÊÌÄÁ¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¹©¾ì¤â¡¢¸½ºß¤Ï4¸®¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤µ¤ìº£¤Ê¤ªµ®½Å¤ÊÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÊÌÄÁ¡Ê¤Ù¤Ã¤Á¤ó¡Ë¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¸å·Ñ¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤È°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±ó½£¤Î»º¸µ´ë¶È¡¦(³ô)¥¿¥±¥ß¥¯¥í¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î±ÇÁü»öÎã¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤²Ã¹©¾ì¡§ÈØÅÄ»º¶È¡Ê»ëÄ°¿ô 2Ëü²óÄ¶¡Ë
¡ÊÁ°ÊÔ¡ËÆüËÜ¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤Î°ì¼Ò ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤²Ã¹©¾ì～ÈØÅÄ»º¶È～
https://youtu.be/P1O0coUrfEM?si=NCtvOAE5A-6sEPmC
¡Ê¸åÊÔ¡ËÆüËÜ¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤Î°ì¼Ò ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤²Ã¹©¾ì～ÈØÅÄ»º¶È～
https://youtu.be/NKepHQfmHTk?si=JvyIrd7UW8Yncp5C
¢£¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¿¦¿Í¡§¥«¥Í¥¿¥«ÀÐÅÄ
ÆüËÜ¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¤ò°ì¼ê¤ËÇØÉé¤¦¥«¥Ã¥Á¥ó¥°¿¦¿Í～¥«¥Í¥¿¥«ÀÐÅÄ～
https://youtu.be/8y8OQ1WIYpk?si=2fo3N3j0PpD2GZJ0
±ó½£¿¥Êª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHUIS¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×
ÉÍ¾¾»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò±ó½£¿¥Êª¤ÇÀ½ºî¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÈÎÏ©¤ÎÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ£¶Å¹¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¡¢µÚ¤ÓÁ´¹ñÌó70Å¹¤Î¼è°·Å¹¤ÇÅ¸³«¡£µì¼°¤Î¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¤¬¸½Â¸¤¹¤ë±ó½£»ºÃÏ¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Èµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿À½ÉÊÀ½ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ºÃÏ¡¦»º¶È¤òÁÊµá¤¹¤ëÀ½ÉÊÀ½ºî¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
½ñÀÒ¡ØHUIS.¤ÎÉþ¤Å¤¯¤ê -±ó½£È¯¤Î»ºÃÏÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë-¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ò2024Ç¯3·î½ÐÈÇ¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://1-huis.com/
½ÂÃ«SHOWROOM¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢9F garageÆâ
´Ý¤ÎÆâSHOWROOM¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ4-1´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Æ¥£¥ó¥°4F garageÆâ
²£ÉÍSHOWROOM¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¶â¹ÁÄ®1-10²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ー3F noniÆâ
Î©ÀîSHOWROOM¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3-1GREEN SPRINGS E2-208 RustÆâ
Ì¾¸Å²°SHOWROOM¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-12 ¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥È3F garageÆâ
Ë¶¶SHOWROOM¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô½ìÄ®Æî¾¾¸¶17 garageÆâ
HUIS¤Ï¡¢±ó½£»ºÃÏ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëµ®½Å¤Êµì¼°¤Î¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¡×¤Ç¿¥¤é¤ì¤¿±ó½£¿¥Êª¤òÃæ¿´¤ËÀ½ÉÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¸µ¡¦ÉÍ¾¾»Ô¿¦°÷¤È¤·¤Æ»º¶È¿¶¶½¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¾¾²¼¾»¼ù¡ÊÂåÉ½¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»ºÃÏÈ¯¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤è¤ê½ñÀÒ½ÐÈÇ¡£
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢9F(garageÆâ)¤Î¡Ö½ÂÃ«¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÍèµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¡£
¡Ö±ó½£¿¥Êª¡×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¹âµé¥·¥ã¥ÄÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¿À¸ÃÏ¡£ÄÌ¾ï¤Î20～30ÇÜ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¥¤ê¾å¤²¤ëHUIS¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Èµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ä¡£
