【カレー界の裏技】フレンチ、スパイスカレー、スリランカ流でプロの盛り付け革命 「味が2割増しに！？」調理学ゼミ「家カレーの映える！盛り付け方」公開！相談会を開催！ビジネスチャンスは「皿の上」にあり！

株式会社カレー総合研究所

調理学ゼミ第4回のテーマは「家カレーの映える！盛り付け方(https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE&t=18s)」公開！【YouTubeチャンネル「井上岳久のカレー大學学長ゼミ」(https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE&t=18s)】あなたは、カレーをさらにおいしくする方法として盛り付けの極意がわかります！名店の秘伝、スパイスの奥義、文化や歴史の背景まで、第一人者である学長が解き明かす。家庭の一皿が劇的に変わる知恵から業界の最前線トレンドまで網羅。カレーを深く知り語りたくなる新しい学びがここに！

調理学ゼミ４. 映える盛り付け方とは？

https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE&t=18s(https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE&t=18s)

テレビでお馴染みのカレー専門のコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、傘下のカレーのプロフェッショナル育成機関「カレー大學」の学長、井上岳久がYouTubeチャンネル「カレー大學学長ゼミ」開設し、「調理学ゼミ／みんなに褒められる！家カレーを簡単においしくする秘訣４.映える！盛り付け方(https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE&t=18s)」を公開し個別相談会を開催します。。

＜チャンネル情報＞

チャンネル名：井上岳久のカレー大學学長ゼミ

チャンネルURL：https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about(https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about)

チャンネル内容：ゼミ形式でカレーのあらゆる事象を解明していきます。

幅広いカレーの世界をゼミ生とともに深く学び、

一緒に探求していきます。まるで大学のゼミのように、

毎回一つのテーマをじっくり掘り下げていきます。

今後の配信予定： 週に1本（予定）

調理学ゼミ／みんなに褒められる！家カレーを簡単においしくする秘訣４.映える！盛り付け方

課 目：調理学ゼミ

タイトル：みんなに褒められる！家カレーを簡単においしくする秘訣４.

「映える！盛り付け方」(全4回)

テーマ：調理学ゼミ 第４回

内 容：名店やトレンドカレーに学ぶ、盛り付け方がわかります。

家族に「またカレー？」って言われてない？ 毎週食卓に並ぶカレーが、

いつも同じ味で家族に飽きられてしまう…そんなあなたに朗報です！

有名店がよく用いるマンネリ防止策を伝授します。料理が苦手でも大丈夫。

誰でも簡単にできる方法ばかりなので、今日からあなたも「カレーの達人」に！

U R L: https://www.youtube.com/watch?v=jUKHGKtrvto

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R_JZimuMbvE ]

■カレーの探求者たちへ：カレー大學学長ゼミ、始まります！

カレー大學学長ゼミでは、単なるレシピの枠を超え、カレーの奥深い世界を徹底的に探求します。

このゼミは、カレーを愛するすべての人が「なぜカレーはこんなにも美味しいのか？」という謎を解き明かすための、特別な学び舎です。

名店の味の秘密から、スパイスの神秘、歴史の裏側、さらには未来のトレンドまで、カレーにまつわるあらゆる事象を専門的に、そして楽しく掘り下げていきます。

まるで有名大学の講義のように、一流のカレー専門家がテーマを深掘り。あなたのカレー知識と探求心を刺激し、食卓のカレーがもっともっと美味しくなる、新しい発見と感動をお届けします。

■ゼミで扱う主なテーマ

カレー名店学：地方カレー名店学: 全国各地に伝わる、一度は訪れたい名店の味を紐解きます。

カレー調理学: 家庭のカレーがプロの味に変わる、目からウロコの調理法を解説します。

カレー社会学: カレーが社会や文化にどのような影響を与えてきたのか、その背景に迫ります。

カレートレンド学: 次に流行るカレーは何か？カレー界の最新動向をいち早くキャッチします。

スパイス学: スパイス一つひとつの個性や、驚くべき組み合わせの妙を学びます。

レトルトカレー商品学：カレールウ商品学: 普段何気なく手に取る商品の、

開発者のこだわりや隠された工夫に迫ります。

食べ歩き学: プロが教える、カレーの食べ歩きの極意や楽しみ方を紹介します。

カレー雑学: 知っていると一目置かれる、カレーにまつわる面白い豆知識を学びます。

カレーコミュニケーション学: カレーを通じて生まれる人間関係や人をつなぐ力について考察します。

カレー歴史学：世界史・日本史: 日本や世界のカレーのルーツをたどり、その文化的背景に触れます。

カレー職人学: プロのカレー職人が持つ技術や哲学に迫ります。

世界カレー学: 世界にはどんなカレーがあるのか？それぞれの文化や調理法を学びます。

このゼミ（YouTubeチャンネル）に参加すれば、あなたのカレー人生は間違いなく豊かになります。

さあ、私たちと一緒に、カレーの未知なる扉を開きましょう。

■大企業から個人まで、そして経営、マーケティングも包括

大企業から個人まで、すべてのビジネスパーソンに「気づき」と「行動」を！

「井上岳久の広報PRの知らない世界」は、特定の業種や規模に限定せず、広報担当者、経営者、マーケティング担当者、そしてコンサルタントの方々まで、あらゆるビジネスパーソンを対象としています。大企業の広報戦略から中小企業のニッチなPR術、さらには個人事業主が自身のブランド力を高める方法まで、幅広いテーマを網羅的に取り扱います。

■「カレー大學学長ゼミ」YouTubeチャンネルの８つのポイント

１.テレビ番組とは異なる独自の構成

→レシピ紹介ではなく、カレーを「学問」として体系的に探究

２.第一人者が発信

→カレー研究の権威である学長が自ら講義形式で解説

３.多角的なテーマ設定

→スパイス学、名店学、歴史学、社会学、トレンド学など幅広く網羅

４.食文化への切り口

→家庭料理にとどまらず、社会や文化、産業におけるカレーの役割を紹介

５.専門性とわかりやすさの両立

→専門的知見を誰でも理解できる語り口で展開

６.視聴ターゲットの広さ

→主婦層・愛好家・学生から業界関係者まで幅広く魅了

７.取材・番組化しやすい内容

→名店やトレンドなど、ニュース性を含むテーマを扱う

８.知的エンターテインメント性

→学びながら楽しめる構成で視聴者を飽きさせない。

■井上岳久「カレー大學(https://www.currydaigaku.jp/web/)」学長からのメッセージ

カレーを愛する皆さん、こんにちは。

カレー大學(https://www.currydaigaku.jp/web/)学長の井上岳久です。

長年にわたり、私はカレーの探求に心血を注いできました。カレーの歴史、文化、そして科学的な側面まで、その奥深さは計り知れません。

この度、私は自らYouTubeチャンネルを立ち上げ、皆さんと一緒にカレーの魅惑的な世界を探求する「カレー大學学長ゼミ」を開講することにいたしました。

このゼミは、単なるレシピ動画ではありません。

「なぜ、あの名店のカレーは美味しいのか？」

「スパイスが持つ本当の力とは？」

「カレーが日本の食文化に与えた影響は？」

こうした問いに、私と一緒に答えを見つけていく、探求の場です。

あなたのカレーに対する見方は、このゼミを通じて間違いなく変わるでしょう。そして、毎日の食卓が、もっと豊かで、もっと感動的なものになることをお約束します。

さあ、私たちと一緒にカレーの未知なる扉を開きましょう。

YouTubeチャンネルでお待ちしております。

