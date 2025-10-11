社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA)が華麗なる「宮中韓服のファッションショー」を披露！！10月12日（日）日韓国交正常化60周年記念イベント『THE マダンフェスティバル 第二部』
宮中韓服のファッションショー ※イメージ図
今年は、韓国と日本が国交を正常化してから60周年という節目の年を迎えます。
この記念すべき年に合わせ、2025年10月12日（日）、日韓国交正常化60周年記念イベント『THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)』を大阪府吹田市・大和大学にて開催いたします。
本イベントは、韓国語で「庭」や「広場」を意味する“マダン”をテーマに掲げ、「食」「音楽」「ファッション」を通じて、日韓両国の文化交流を楽しむことができる特別な1日をお届けします。
第二部は、社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA) (https://master100400.wixsite.com/wapa)が登場いたします！
会長 キム・チュンヨプ（김춘엽）
社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA)(https://master100400.wixsite.com/wapa)
韓国・外務省の所管法人である「世界文化芸術振興協会」は、世界各国と連携し、文化芸術、ファッションショー、ミュージカルやコンサートなど、さまざまなイベントを主催・開催し、文化交流を目的として設立されました。
今回は、特別に韓国からお越しいただき、華麗なる「宮中韓服ファッションショー」をご披露いただきます。
【イベント概要】
行事名：日韓国交正常化60周年記念イベント「THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)」
開催日：2025年10月12日（日）
時 間：13：３0～15：55（第二部のみ）
※フェスティバル全体時間：11:00～21:00
※当日は「森と芝生の広場(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=12)」にて、お子様から大人までお楽しみいただける各種ブースも出店
いたします。ぜひ、お越しください！
会 場：大和大学（大和アリーナ）(https://www.yamato-u.ac.jp/)
〒564-0082 大阪府吹田市片山町2-5-1
主 催：THE マダンフェスティバル実行委員会
主 管：在日本大韓民国民団大阪府本部(http://mindan-osaka.org/)
後 援：大韓民国在外同胞庁、駐大阪大韓民国総領事館、大阪府、吹田市、大和大学(https://www.yamato-u.ac.jp/)
協 力：KIS(コリア国際学園)(https://kiskorea.ed.jp/)、音楽情報番組バキバキビート！II(https://bakibakibeat.jp/)
制 作：(株)クリエイティブファーム
運 営：(株)リアルム
入場料：第1部・第3部 有料
第2部 無料（自由入場）
【チケットの購入先】
第1部：THE マダンKWAVE ダンスコンテスト(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0VUyV07CRlbjvS_KJgQBTDkS5Af4jNft2QTA0sUs4n-HTA/viewform?pli=1)
第3部：THE マダンミュージックフェスティバル(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2533829&rlsCd=001)
第二部 THE マダンフェスティバル（観覧料は無料）
韓国の伝統芸能や文化を存分にご堪能いただけるステージです。
世代や国境を越えた多彩なプログラムをお届けします。
（出演者）
建国中高等学校(https://keonguk.ac.jp/school/club/traditionalart/) 伝統芸術部「夢舞～ムーブ」
※2024年「第48回全国高等総合文化祭の郷土芸能部門・伝承芸能部門」文部科学大臣賞 受賞
創部以来、韓国と日本、そしてアジアの架け橋となることを願い、韓国の伝統打楽器や民族舞踊の
習得に日々励んでいます。
建国中高等学校 伝統芸術部
新井深絵「ゴスペルコンサート」(https://www.mihye-araimie.com/profile)
力強い歌声と温かさ、そして笑いの絶えないステージで、 多くのファンを魅了する大阪出身のソウ
ル・ゴスペルシンガー。幅広いジャンルの音楽を自在に表現し、作詞・作曲も手がける。歌に込め
られた「勇気を出して一歩踏み出そう！」 というメッセージは、多くの人々に元気と希望を届け
ます。
新井深絵さん
MAI(https://www.instagram.com/mai.japanesesinger?igsh=bG9xNXBlZGNsemow&utm_source=qr)「スペジャルステージ」
※KBS韓国「歌謡コンクール」銀賞 受賞
持ち前の明るさと歌声で、温かい感動を届けます。
MAI（まい）さん
社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA)(https://master100400.wixsite.com/wapa/)「宮中韓服のファッションショー」
※韓国から来阪！
色鮮やかで気品あふれる韓国の伝統衣装「韓服」を通じて、韓国文化の美しさと魅力を世界へ発
信しています。
社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA)
韓国婦人会大阪・オモニコーラスの合唱(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000170584.html)
※2025年9月26日 大阪・関西万博に出演。
1991年に発足し、韓国にルーツを持つ在日コリアンと日本人のメンバーによって構成されるシ
ニア女声コーラス。韓国歌曲や民謡を通じて、韓日交流の架け橋となることを目指し活動してき
た合唱団です。35年にわたる地道な練習と情熱により、現在では25名を超える会員が在籍。
韓国婦人会大阪・文化部「オモニコーラス」