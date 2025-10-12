【愛知・知多半島】WOOD DESIGN PARK NOMA、宿泊者限定「ホテル小野浦」温泉入浴チケットを10月より配布開始
ウッドデザインパーク株式会社
当施設から徒歩わずか2分の距離に位置する「ホテル小野浦」の温泉は、エメラルド色の天然温泉が湧き出る絶景の湯です。
■概要
〈ご利用時間〉
〈ご利用方法〉
〈配布期間〉
〈料金〉
冬季は焚き火、温泉、サウナなど、冬ならではの魅力・楽しさをご堪能いただけます。
ご予約はこちらから :
https://wood-designpark.jp/resortnoma/
【運営会社】
mail : infonoma@wood-designpark.jp
（対応時間: 10:00 ~ 20:00）
このたび、当ホテルでは、例年12月より開始していた「ホテル小野浦」温泉入浴チケットの配布を、今年は10月より早期配布開始いたしました。
伊勢湾を一望できるオーシャンビューと、肌に優しくなめらかな泉質が魅力で、心身を芯から温める癒しの時間をお過ごしいただけます。
・18:30~20:30
・チェックイン時にフロントスタッフまでお申し出いただければ、チケットをお渡しいたします。
・～2026年3月31日(火)まで
・無料（宿泊者様限定）
冬の涼しげな海で、心温まるおもてなしと共に宿泊の旅を、ぜひ当店でご体感ください。
https://wood-designpark.jp
ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ
https://wood-designpark.jp/noma/
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/
【住所】
〒470-3236
愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21
【お問い合わせ先】
【アクセス】
＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分
＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え
西部コース「野間灯台」下車徒歩3分