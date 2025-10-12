【愛知・知多半島】WOOD DESIGN PARK NOMA、宿泊者限定「ホテル小野浦」温泉入浴チケットを10月より配布開始

ウッドデザインパーク株式会社

このたび、当ホテルでは、例年12月より開始していた「ホテル小野浦」温泉入浴チケットの配布を、今年は10月より早期配布開始いたしました。

当施設から徒歩わずか2分の距離に位置する「ホテル小野浦」の温泉は、エメラルド色の天然温泉が湧き出る絶景の湯です。

伊勢湾を一望できるオーシャンビューと、肌に優しくなめらかな泉質が魅力で、心身を芯から温める癒しの時間をお過ごしいただけます。

■概要

〈ご利用時間〉

・18:30~20:30

〈ご利用方法〉

・チェックイン時にフロントスタッフまでお申し出いただければ、チケットをお渡しいたします。

〈配布期間〉

・～2026年3月31日(火)まで

〈料金〉

・無料（宿泊者様限定）

冬季は焚き火、温泉、サウナなど、冬ならではの魅力・楽しさをご堪能いただけます。

冬の涼しげな海で、心温まるおもてなしと共に宿泊の旅を、ぜひ当店でご体感ください。

ご予約はこちらから :https://wood-designpark.jp/resortnoma/

【運営会社】

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】

mail : infonoma@wood-designpark.jp

tell : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分