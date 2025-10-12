純金のたい焼きが“ちょっと大きく”なって新登場！2g・3gバージョンを期間限定で予約受付中（10/31まで）

株式会社RAIN

縁起の良いたい焼きを純金で仕立てた「めでたい」モチーフが、さらに存在感を増して再登場！

購入はこちらから(https://jungold.base.shop/items/121061265)

■ 商品概要

商品名： 純金のたい焼き（2g(https://jungold.base.shop/items/121061265)／3g(https://jungold.base.shop/items/121061314)）

素材： K24（純金99.9％）

重量： 2g 14mm x8mm／3g 16mm x 9mm

付属品： お守りケース付き

価格：

・2グラム：53,600円（税込）

https://jungold.base.shop/items/121061265

・3グラム：80,400円（税込）

https://jungold.base.shop/items/121061314



販売期間： 2025年10月31日まで（期間限定予約受付）

販売サイト： https://jungold.base.shop/(https://jungold.base.shop/)

■ “めでたい”たい焼きが、さらに存在感アップ

JUNGOLDの人気シリーズ「純金のたい焼き」は、縁起物としての可愛らしさと、指先サイズで楽しめる資産価値の両立で話題を集めてきました。



今回登場する2g／3gバージョンは、これまでの1gタイプよりもひとまわり大きく、金の輝きと造形美をより楽しめる“ミニチュアアート”として進化。



お祝いごとや贈り物、また自分自身への“ご褒美ゴールド”としても人気が高まりそうです。

■ 贈る人にも、贈られる人にも“めでたい”純金モチーフ

たい焼きはその名の通り「めでたい」を象徴する縁起物。

さらに“金”には古来より「富」「繁栄」「不変の価値」という意味が込められており、

純金のたい焼きはその両方を兼ね備えた幸福と金運のシンボルといえます。

JUNGOLDでは、こうした日本的モチーフを現代の技術で再構築し、“指先サイズの資産体験”として展開しています。

■ JUNGOLDについて

「JUNGOLD」は、株式会社RAINが展開する純金ブランド。

“資産価値と心躍る体験”をテーマに、干支、縁起物、歴史、文化などをモチーフとした純金アイテムを多数製作しています。

全ての商品がK24（純金99.9%）製で、500種類を超える指先サイズの純金モチーフを展開。

法人OEMや記念品製作にも対応し、これまでのクラウドファンディング累計支援額は3億円を突破しています。

🏢 会社概要

会社名： 株式会社RAIN

所在地： 東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者： 代表取締役 石川正道

設立： 2015年12月

事業内容：

・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

・宝石、ラボダイヤの商品開発

・法人向けOEM・記念品製作

実績：

・クラウドファンディング累計支援額 3億円超

・OEM／B2B領域での多数の導入実績

・2000種類以上の商品開発

連絡先：

TEL/FAX：03-6284-7200

Email：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト・SNS：

・ECサイト：https://jungold.base.shop/

・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/

・note：https://note.com/raindrop_

取材・掲載に関するお問い合わせ

株式会社RAIN 広報担当

Email：rainrain20151111@gmail.com